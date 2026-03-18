Colombia

Jhon Alex Castaño celebra 20 años de carrera con su primer concierto en el Movistar Arena: “El trabajo que se ha hecho no ha sido en falso”

El risaraldense anunció su concierto más ambicioso hasta ahora en el emblemático recinto capitalino, un éxito rotundo en ventas. Infobae Colombia habló con el artista, que hizo un anuncio importante para esta presentación

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El cantante Jhon Alex Castaño
El cantante Jhon Alex Castaño celebrará sus 20 años de trayectoria musical con un gran concierto en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @jhonalexcastano/Instagram

El cantante colombiano Jhon Alex Castaño anunció su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá, un evento con el que festejará dos décadas de trayectoria en la música popular y en el género del despecho.

El show, programado para realizarse el 12 de septiembre de 2026, promete un recorrido por los éxitos y vivencias que han marcado la carrera del artista, conocido como El Rey del Chupe por una de sus canciones más reconocidas y del que, a su vez, se desprende parcialmente el nombre de este show de aniversario.

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Las entradas para el espectáculo tuvieron una rápida acogida, ratificando no solo el buen momento de la música popular, sino el impacto del risaraldense en dos décadas de trayectoria.

"Estamos yendo casi sold out en dos días. Estamos muy contentos, llenos de alegría, sintiendo que el trabajo que se ha hecho en estos 20 años no ha sido en falso, que tenemos seguidores, hijuemadre“, comentó con su acostumbrada actitud desenfadada para Infobae Colombia.

El evento 'La Fonda del
El evento 'La Fonda del Rey del Chupe' promete un recorrido por los éxitos y vivencias de Jhon Alex Castaño en el género popular y del despecho - crédito @jhonalexcastano/Instagram

La presentación, titulada La Fonda del Rey del Chupe, se perfila como un homenaje a la música de despecho y a las historias reales que se cantan en las fondas colombianas, presentándose como un espectáculo que va más allá de lo musical y comprende distintos bloques temáticos con los que busca mostrar de la manera más fiel posible todo lo que rodea el éxito del hoy conocido como regional colombiano, pero también su propio pasado cantando trovas en los buses para ganarse la vida.

“Un concierto es para nosotros, pues una bebeta la hijueputa. Pero para allí [en el Movistar Arena] estamos fabricando una bebeta pero con cosas bonitas, con trova, con humor, con varios invitados”, precisó el cantante sobre el ambiente que espera recrear en el recinto capitalino.

Las entradas para el concierto
Las entradas para el concierto de Jhon Alex Castaño en Bogotá registraron una rápida venta, obligando a la apertura del tercer piso del Movistar Arena - crédito @jhonalexcastano/Instagram

El anuncio del concierto de Castaño celebrando sus 20 años de carrera llega apenas dos meses después del homenaje a Yeison Jiménez, también en el Movistar Arena en el que participó el risaraldense. Aunque no dudó en recordar al fallecido cantante, fue claro en que lo que viene es un capítulo diferente.

"La vida sigue, ya lo acompañamos, lo disfrutamos en vida, que fue lo más importante, pero la vida sigue y ya hoy es por mi Movistar. Ahí tendremos un homenaje, tendremos algo importante, algo lindo, porque como todos saben, el parcero fue como un hijo mío“, confirmó.

La preparación del evento ha tomado cerca de seis meses, según contó el cantante, que aseguró no haberle dado muchas vueltas al asunto junto a su equipo de trabajo: “Pensamos, tomamos la decisión, averiguamos la fecha que queríamos, estaba libre y nos fuimos de cabeza”, expresó.

El éxito de la preventa llevó a que durante la misma entrevista confirmara que se habilitó la venta de entradas para el tercer piso del recinto, algo que el propio músico consideró un hito para su carrera. “Ya lo único que queda el Movistar por vender, yo creo que con la ayuda de Dios lo vendemos en un diíta”, afirmó.

Castaño anunció que no sumara
Castaño anunció que no sumara fechas adicionales al Movistar Arena, asegurando que su intención era dar un único show de la mejor manera posible para sus fans - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

En cuanto al repertorio, Jhon Alex Castaño adelantó que el público podrá escuchar tanto los clásicos como material inédito. “Vamos a ir lanzando algunas canciones que esperemos que se peguen”, confirmó, y agregó que aunque habrá colaboraciones, su prioridad sigue siendo su música como solista. Sobre su proceso creativo, el nacido en Balboa, Risaralda, lo describió como uno con las ideas muy claras antes de entrar al estudio. "Siempre que vamos al estudio ya tenemos las canciones maqueteadas. Yo al momento de componer ya tengo los discos arreglados. Para nosotros ir al estudio lo que es, es una alegría, es una felicidad, es un parchesote elaborar la música“, afirmó.

En cuanto a su agenda de conciertos, el risaraldense confirmó que tiene la agenda llena: presentaciones en Estados Unidos en mayo y en Europa en octubre, mientras que el fin de año lo pasará solamente en un lugar. “En diciembre si no me gusta estar sino en Colombia”, concluyó.

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