Colombia

Fuerzas Armadas de Ecuador aseguraron que no tienen la capacidad para lanzar la bomba que encontraron en Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, sostuvo que habría 27 cuerpos calcinados en el área fronteriza y anunció nota de protesta

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Las tensiones entre ambos países
Las tensiones entre ambos países aumentaron luego de que el presidente Petro afirmara que encontraron una bomba ecuatoriana en territorio nacional - crédito Presidencia de Colombia/Presidencia de Ecuador

La escalada de tensiones diplomáticas entre Ecuador y Colombia tomó un giro inesperado tras las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, que acusó al Gobierno que lidera Daniel Noboa de un supuesto bombardeo en territorio nacional e informó sobre el hallazgo de 27 cuerpos calcinados cerca de la frontera, generando interrogantes sobre la posibilidad real de un conflicto militar.

Las imágenes difundidas por Rtvc muestran una serie de especificaciones técnicas que apuntan a una munición aérea de fragmentación de 250 kilogramos (kg). Los detalles observados — la numeración, formato de instrucciones y siglas de la bomba — indican fabricación según estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), comúnmente producida en España por empresas como Expal (Explosivos Alaveses), o bajo licencia en países que operan sistemas de armas occidentales.

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Fuerzas Armadas de Ecuador confirmaron
Fuerzas Armadas de Ecuador confirmaron que no tienen la capacidad para lanzar una bomba como la que fue hallada en Colombia - crédito Europa Press

Una fuente de las Fuerzas Armadas del vecino país explicó a La Hora que actualmente la Fuerza Aérea Ecuatoriana carece de aviones capaces de lanzar este tipo de bombas, a pesar de poseer algunas unidades en inventario.

Según esta fuente, el país ya no cuenta con plataformas de tiro adecuadas para emplear municiones de ese calibre.

La bomba analizada presenta particularidades técnicas, según el medio citado, la nomenclatura identificatoria corresponde a un modelo de propósito general o fragmentación (serie BR o GR de 250 KG), diseñada para ser utilizada por aviones como el F-5, Mirage F1 o Eurofighter. El indicativo “FIN ASSEMBLY - GR 250, KG, L” refiere al conjunto de aletas estabilizadoras de baja resistencia aerodinámica, propios de estos artefactos.

Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército de Ecuador, expuso a La Hora que la numeración y serie observadas en la bomba demuestran que no se trata de munición común y sugieren que la trazabilidad debería establecer a qué país fue vendida y para qué aeronave fue destinada.

Bravo planteó también la hipótesis de que el artefacto podría tener años en el sitio, lo cual podría determinarse mediante el análisis del óxido de hierro causado por la humedad. Señaló: “Según la oxidación que presenta un artefacto, se puede saber si lleva días o años en un sitio”. Además, indicó el alto riesgo que supone mover una bomba no detonada, que puede estallar ante la manipulación.

La bomba fue detonada por
La bomba fue detonada por el ejército colombiano - crédito suministrado infobae

A propósito, el exmilitar indicó el alto riesgo que supone mover una bomba no detonada, que puede estallar ante la manipulación y recordó que en 2008, durante un operativo militar colombiano en el que fue abatido Raúl Reyes, comandante de las extintas Farc, se utilizaron bombas similares y cabe la posibilidad de que una haya caído en territorio colombiano y no haya explotado, aunque la determinación final sobre esta hipótesis depende de la inspección técnica del nivel de herrumbre del artefacto.

Ecuador ha empleado cohetes en su propio territorio contra la minería ilegal, pero según Bravo, no suele recurrir a bombas de aviación para las operaciones en la frontera. En este contexto, la capacidad táctica y las recientes posturas de ambos gobiernos disminuyen la verosimilitud de una escalada militar, siendo más probable que el episodio derive en una controversia diplomática sostenida y limitada a los mecanismos bilaterales de comunicación.

Petro anunció una nota de protesta contra Ecuador

El presidente colombiano Gustavo Petro
El presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa enfrentan una de las crisis diplomáticas más delicadas de los últimos años entre sus países, luego de que Colombia denunciara el hallazgo de un artefacto explosivo en la zona fronteriza- crédito Colprensa/Margarita Contreras/VisualesIA

El presidente de la República, Gustavo Petro, informó que una bomba hallada en territorio colombiano, cerca de la frontera con Ecuador, pertenece al ejército ecuatoriano. El artefacto no explotó, y el mandatario anunció que enviará una nota de protesta diplomática a Quito.

El señalamiento surge en medio del impacto por el reciente hallazgo de 27 cuerpos calcinados en la zona limítrofe. De acuerdo con Petro, los bombardeos registrados en el área no se atribuyen ni a grupos armados ilegales ni a la fuerza pública de Colombia, y recalcó: “Yo no he dado esa orden”.

Petro explicó que los explosivos fueron encontrados en el suelo, cerca de familias que participan en programas de sustitución de cultivos ilícitos. Estos proyectos, liderados por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, están orientados a fomentar la transición de la hoja de coca a cultivos legales como café, cacao y chocolate.

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