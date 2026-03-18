Con hermosa imagen de Cartagena, así es el polémico cartel que usa el gobierno de Estados Unidos para pedirle a los colombianos que se autodeporten: “Fly to Colombia for free”

Con imagenes turisticas, el gobierno de Estados Unidos hace un llamado a autodeportarse - crédito @DHSgov / X - Visuales IA Infobae

La reciente campaña del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha generado un fuerte debate dentro y fuera del país.

El organismo hizo uso de ilustraciones que muestran sitios turísticos en India, Colombia y China con el fin de atraer la atención de migrantes indocumentados y motivarlos a dejar el país por voluntad propia.

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El aspecto visual de la campaña también ha sido motivo de comentarios. Las imágenes evocan los clásicos carteles turísticos de mediados del siglo XX. En el caso de la imagen de Colombia, se detectó que es una imagen muy común en la red social Pinterest y se puede comprar como decoración en Amazon.

Entre ellas, se distingue una ilustración de una calle de Cartagena de Indias en tonos naranjas y verdes, con un cielo azul que sugiere tranquilidad y bienestar. Junto a este escenario colombiano, aparecen referencias al Taj Mahal en India y a construcciones asiáticas reconocibles de China.

Con esta publicación se hace un llamado a los migrantes para que regresen a sus países - crédito @DHSgov / X

La intención es clara: transmitir la idea de que el retorno puede ser una experiencia positiva, lejos de la imagen de fracaso o castigo que suele asociarse a la deportación. Las imágenes refuerzan el mensaje de que regresar al país de origen puede significar una nueva oportunidad.

Además el incentivo es claro: quienes acepten la propuesta recibirán un vuelo gratuito de regreso y hasta USD 2.600 como compensación monetaria.

La propuesta se gestiona a través de la aplicación móvil CBP Home. Allí, los migrantes pueden acceder a la función “Declaración de Intención de Salida”, con la promesa de que tomarán “el control de su salida” y contarán con un apoyo financiero para regresar a su país de origen o a otra nación donde tengan permiso de residencia.

El programa se presenta como una alternativa para quienes desean planificar una salida ordenada y legal, sin temor a detenciones ni a restricciones adicionales.

Con esta imagen de Cartagena se incentiva a los migrantes para que regresen al país - crédito @DHSgov / X

El gobierno de Estados Unidos sostiene que este mecanismo de “autodeportación” resulta menos costoso para el Estado que una expulsión forzosa. Según los cálculos oficiales, una deportación tradicional implica un gasto de USD 18.245 por persona, mientras que el nuevo esquema reduce ese costo a USD 5.100 por individuo. De esta forma, la administración busca un ahorro de más de USD 13.000 por cada migrante que utilice la vía voluntaria, en lugar de la obligatoria.

Para muchos migrantes irregulares, la oferta va más allá del simple retorno. El DHS garantiza que, una vez que la persona registre su intención de salida y supere la revisión correspondiente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspenderá de manera temporal cualquier prioridad de detención. Además, se condonan las multas civiles acumuladas por no haber abandonado el país tras una orden de salida voluntaria o de expulsión definitiva.

El bono de salida de USD 2.600 representa un incremento respecto a los USD 1.000 ofrecidos previamente. El DHS presentó este aumento como un “regalo” en conmemoración del primer aniversario del mandato de Donald Trump.

La imagen es común en redes sociales y se usa como decoración - crédito captura de pantalla Google

La estrategia coincide con otras medidas impulsadas durante su administración para restringir la inmigración irregular y modificar el marco de la ciudadanía por nacimiento.

Hasta hace poco, la herramienta digital utilizada para estas gestiones se llamaba CBP One y servía para solicitar asilo y programar citas con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, la aplicación fue rebautizada como CBP Home y su función principal se transformó: ahora, en vez de facilitar el ingreso, promueve la salida voluntaria y ofrece incentivos económicos.

El proceso es sencillo: el usuario debe registrarse en la aplicación y comunicar su intención de dejar Estados Unidos. Si cumple con los requisitos y no tiene antecedentes penales, puede acceder a un vuelo gratuito y recibir el bono de salida. El gobierno asegura que, durante el tiempo previo al viaje, el migrante podrá resolver asuntos personales, laborales o educativos sin temor a ser detenido.

La campaña también incluye la exoneración de multas civiles derivadas de la permanencia irregular. Esta medida busca que los extranjeros indocumentados no teman represalias económicas si deciden acogerse al programa, facilitando así su participación.

También se presenta un lugar indeterminado de China - crédito @DHSgov / X

El programa ha despertado opiniones divididas. Algunos consideran que ofrece una salida digna y práctica para quienes no lograron estabilizarse en Estados Unidos. Otros lo ven como un intento de maquillar la deportación y trasladar la responsabilidad del retorno a los propios migrantes.