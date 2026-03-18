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Epa Colombia señalada por lujos y mal comportamiento en su lugar de reclusión: “Amenazó a un funcionario”

El informe de las autoridades detalla la realización de fiestas, la incautación de cinco celulares y la salida no autorizada de internos a zonas restringidas del penal, evidenciando un presunto mal comportamiento

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Epa Colombia estaría teniendo un
Epa Colombia estaría teniendo un mal comportamiento dentro del penal, según informe revelado por Noticias RCN - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, fue privada de su libertad en 2025, cuando fue detenida por agentes del CTI de la Fiscalía y llevada al búnker de la institución para ser judicializada por los desmanes que protagonizó en una estación de Transmilenio al sur de la ciudad, durante las protestas de 2019.

Desde ese momento, la familia de la empresaria de keratinas ha luchado por la libertad y que pueda compartir tiempo junto a su pareja como a su hija; sin embargo, esto no ha sido posible a pesar de las constantes peticiones de sus abogados.

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A finales de enero de
A finales de enero de 2025 uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia leyó la ratificación del fallo en contra de Daneidy Barrera más conocida como 'Epa Colombia' - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Recientemente, Noticias RCN reveló un documento de carácter reservado en el que detallaban el comportamiento de la empresaria sobre su permanencia en la escuela de Carabineros de Bogotá, sacando a la luz comportamientos que van desde la presencia de vehículos costosos hasta altercados con otras reclusas y funcionarios de la Policía, así como la incautación de elementos de tecnología como celulares.

Según el informe que obtuvo el medio de comunicación citado inicialmente, las autoridades han detectado que la reclusa ha tenido acceso a cinco teléfonos celulares y, en un episodio reciente, fue hallada en un vehículo de alta gama estacionado en un área no permitida.

Al ser interrogada sobre su presencia en ese lugar, Barrera Rojas aseguró que el vehículo era suyo y que pensaba regalarlo a su pareja.

El hallazgo de celulares en
El hallazgo de celulares en celdas, incluido uno en manos de la creadora de contenido, genera dudas sobre su permanencia en la estación y la posibilidad de acceder a beneficios judiciales - crédito Policía Nacional / Redes Sociales

El texto del informe consigna: “Vehículo color morado, marca Mini Cooper, el cual, en un descuido de la seguridad, es estacionado en un lugar no autorizado. Al ser verificado por seguridad, encuentran que la PPL, Daneidy Barrera, la cual manifestó ser la dueña del vehículo y que este iba a ser un regalo para su pareja”.

Comportamientos y controversias en la reclusión

El reporte también detalla situaciones de tensión con el personal encargado de su custodia. Un caso citado señala que un centinela le comunicó a Barrera Rojas el protocolo de visitas, lo que generó una reacción hostil de su parte. Según el documento, la reclusa le advirtió al funcionario: “Ya van 2 veces con usted, a la tercera aténgase”.

“Centinela de la guardia le indica a la PPL Daneidy Barrera orden consistente en que las visitas que reciben las PPL tienen la obligatoriedad de ingresar por la guardia Orión dos y que las PPL deben esperar visita en el lugar dispuesto para la misma, el cual es el salón del casino de oficiales. El funcionario verifica la autorización debida de la visita, hecho que hace que la PPL se altere y amenace al funcionario...”, cita el informe de la guardia.

A lo largo de su estadía, la interna ha tenido discusiones y diferencias con otras privadas de la libertad. El informe menciona conflictos con Margaret Chacón, detenida por el caso del asesinato de un fiscal paraguayo. El texto señala que “manifestaron tener diferencias de carácter personal”.

La empresaria incluso ha tenido
La empresaria incluso ha tenido diferencias con algunas de sus compañeras del penal - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

El documento también hace referencia a episodios molestos para la convivencia, como el uso de equipos a volumen elevado durante la noche, lo que ha generado malestar entre las demás reclusas.

¿Por qué está recluida ‘Epa Colombia’ en la escuela de Carabineros?

La presencia de Barrera Rojas en esta guarnición responde a una decisión judicial. La Corte Suprema de Justicia ratificó en enero de 2025 una condena que la obliga a cumplir 63 meses de prisión. Inicialmente, la creadora de contenido fue enviada a la cárcel para mujeres El Buen Pastor.

Siete meses atrás, en agosto de 2025, las autoridades decidieron su traslado a la escuela de Carabineros en Bogotá. El cambio de reclusión se justificó por motivos de seguridad, dada su notoriedad en redes sociales, según el informe divulgado.

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