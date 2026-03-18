Videos revelaron los momentos previos al asesinato en Cali de Luder Quiñones, timbalero de la orquesta de Willy García

Imágenes de video asesinato Luder Quiñones - crédito @miguelAPalta/X

Un nuevo caso de violencia en Cali dejó como saldo la muerte de Luder Quiñones, músico integrante de la orquesta de Willy García, quien fue asesinado en la tarde del martes 17 de marzo durante un robo. El ataque ocurrió en la calle 10 con carrera 20, en el barrio Bretaña, cuando Quiñones se encontraba en su vehículo.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a varios hombres en motocicleta acercándose a la víctima. En el video, uno de los agresores desciende, corre hacia el automóvil y, con un arma en la mano, aparentemente dispara varias veces contra Quiñones antes de huir del lugar junto a su cómplice.

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Tras los disparos, se observa en las grabaciones que otra persona intenta asistir al músico, ubicándose en el puesto del copiloto segundos después del ataque.

El motivo del asalto fue el presunto robo de una cadena de oro, siguiendo el patrón registrado la semana pasada, cuando un adulto mayor de 83 años también fue asesinado en un hecho similar al oeste de la ciudad.

Imágenes de video del Asesinado Luder Quiñones Echeverri, Integrante De La Orquesta De Willy García - crédito @miguelAPalta/X

La noticia sobre la muerte de Luder Quiñones, conocido como “El Mulato”, ha generado conmoción en el mundo musical colombiano. La voz de Willy García reflejó ese dolor y cercanía en la despedida pública: “Acabo de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado”, expresó el cantante, quien compartió un video de homenaje en sus redes sociales.

En un recorrido por sus recuerdos, García resumió más de tres décadas de complicidad artística y personal. “Crecimos juntos, soñando con los bolsillos vacíos pero el corazón lleno. Desde aquellos días en los que juntábamos monedas para el bus hasta los escenarios más grandes que la vida nos permitió pisar. Más de 34 años caminando hombro a hombro, riendo, luchando, resistiendo”, evocó el artista, que remarcó el impacto devastador de la violencia: “La violencia me lo arrebató”.

La huella de Junior Quiñones sobre la cultura musical es indiscutible para García, que destacó: “‘El Mulato’, uno de los más grandes timbaleros y percusionistas de este país, pero sobre todo, un ser humano inmenso”. La despedida cerró con un vínculo entrañable y personal: “Mi manito…así nos decíamos. Y así te voy a recordar siempre: como ese hermano leal con el que la vida me permitió compartirlo todo. Hoy se me va un pedazo del corazón”.

La noticia sobre la muerte de Luder Quiñones, conocido como “El Mulato”, ha generado conmoción en el mundo musical colombiano. La voz de Willy García reflejó ese dolor - crédito Willy García/Instagram

La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali activó una recompensa tras el asesinato de Luder Quiñones. El anuncio, hecho por su secretarío, Javier Garcés Mosquera, busca incentivar la colaboración ciudadana para esclarecer el caso.

El funcionario detalló que $20 millones se entregarán a quien suministre información útil para identificar a los responsables. “Recordarle a la ciudadanía que tenemos vigente una recompensa de hasta veinte millones de pesos por información que nos permita esclarecer los homicidios que suceden en la ciudad de Cali”, puntualizó.

El crimen de Luder Quiñones ocurrió en horas de la tarde y actualmente es objeto de investigación por parte de las autoridades. El distrito manifestó su respaldo a la Fuerza Pública y reiteró el compromiso institucional para esclarecer los hechos.

El secretario Javier Garcés Mosquera anunció que se darían 20 millones de pesos a la persona que diera información que permita dar con la captura de los responsables - crédito @SeguridadCali/X

Quien posea datos relevantes sobre el homicidio puede acceder a la recompensa, siempre y cuando la información permita avanzar en la captura de los implicados. La medida, según la entidad, forma parte de los esfuerzos por reducir la impunidad y fortalecer la seguridad en la ciudad.

Garcés Mosquera, al referirse a la reacción oficial, remarcó: “Desde la administración distrital acompañamos la investigación y, asimismo, ofrecemos todo el respaldo y el apoyo a nuestra Fuerza Pública para esclarecer los hechos”.

Hasta el momento, los detalles del caso permanecen bajo reserva mientras avanza el proceso investigativo. La administración insistió en la importancia de la colaboración entre ciudadanía y autoridades para que la justicia actúe con celeridad y eficacia.