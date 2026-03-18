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Alejandro Estrada está ‘en el ojo del huracán’: Juanse Laverde expuso polémicos episodios dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’

El cantante compartió anécdotas inéditas sobre enfrentamientos, motivaciones estratégicas y supuestas jugadas detrás de cámaras que complican la imagen del actor ante el público del programa

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El joven cantante recordó los episodios que han marcado la competencia de Estrada dentro de la casa estudio - crédito @canalrcn

Las controversias sobre el comportamiento del actor Alejandro Estrada dentro de la casa estudio de ‘La casa de los famosos Colombia’ y sus interacciones con otros participantes han aumentado, según afirmó Juanse Laverde, cantante y ganador de La Voz Kids, durante una conversación con Nicolás Arrieta en el programa Buen día, Colombia.

Laverde acusó al actor de actuar con falta de coherencia y de priorizar el avance en la competencia por encima de la sinceridad emocional, señalando episodios de conducta que calificó de irrespetuosos hacia sus compañeros.

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Durante la emisión de la revista matutina, Laverde describió cómo Estrada, lejos de mostrarse como un “caballero”, habría recurrido a provocaciones y a actitudes despectivas en situaciones de conflicto.

“Primero provoca a la gente, primero provoca a las [personas] y luego dice: ‘Yo no quiero pelear contigo, yo soy un caballero’. No lo eres, o sea”, afirmó el cantante en presencia de Arrieta y los demás panelistas.

Juanse Laverde arremetió en contra
Juanse Laverde arremetió en contra de Alejandro Estrada por su comportamiento dentro de la casa estudio - crédito cortesía Canal RCN

Esta declaración tensionó el ambiente en el programa, en el que otros invitados recordaron polémicas recientes dentro de la casa estudio.

Consultado acerca de hechos concretos, Laverde relató que fue testigo, junto a Nicolás Arrieta, del momento en que Estrada “le tiraba los platos a Beba, supergrosero”, una actitud que calificaron de “acciones súper hipermega de patán”.

Y agregó: “Estaba peleando con Beba y cogió unos platos y, eh, Beba estaba sentada y se los tiró así encima de la mesa", manifestó Laverde al grupo, enfatizando la gravedad del incidente.

El cantante también atribuyó motivaciones estratégicas a la relación entre Estrada y Yuli Ruiz dentro del reality.

Yuli Ruiz enfrenta a Alejandro
Yuli Ruiz enfrenta a Alejandro Estrada por sus posturas en La casa de los famosos Colombia y desata sinceridad total - crédito cortesía RCN

Según su análisis, el vínculo habría funcionado más como herramienta de permanencia que como genuino lazo afectivo. “No estabas enamorado, solo estabas jugando con ella”, dijo Laverde al medio Buen día Colombia, tras recordar que Estrada justificó su proceder asegurando que solo jugaba con el grupo y no a nivel personal.

El debate se amplió cuando los panelistas discutieron la conducta colectiva y los códigos internos entre concursantes.

Nicolás Arrieta recordó en cámara que Estrada confesó su intención de controlar alianzas estratégicamente: “él mismo dice: ‘Yo quería controlar un grupo, no quería controlar solo a Yuli’”.

El joven cantante respaldó ese señalamiento subrayando que las alianzas y las relaciones románticas suelen reconfigurarse en función del juego cuando los concursantes se ven amenazados de eliminación.

El testimonio directo complica la imagen de Alejandro Estrada

Laverde expresó en el matutino del Canal RCN que fue testigo presencial de episodios de maltrato por parte de Alejandro Estrada hacia otros habitantes de la casa estudio, y sostuvo que los vínculos surgidos en el reality responden más a intereses de permanencia que a sentimientos reales.

Juanse Laverde indicó que Alejandro
Juanse Laverde indicó que Alejandro Estrada era el manipulador en la competencia - crédito cortesía canal RCN

A lo largo del intercambio, surgieron conversaciones sobre supuestos actos de manipulación por parte de Estrada hacia sus compañeros.

Incluso, el exparticipante de esta tercera temporada del programa remarcó que era el propio actor quien iniciaba las maniobras grupales para influir en el resultado del concurso: “De hecho, el que empezó con la gavilla y con el grupo que estaba manipulando era él”, sostuvo Laverde, añadiendo contexto sobre las disputas internas en el reality.

El diálogo entre Arrieta y Laverde se centró, finalmente, en la dinámica cambiante de los participantes cuando se sienten amenazados en el juego. Laverde lo sintetizó así: “Es que en esta casa todos son capaces de todo. Es que entran a placa y les da una besuqueadera… de la nada que se sienten en peligro y se vuelven a unir porque eso no es amor, es interés de seguir en el juego”. Con estas palabras, el cantante concluyó que la competencia condiciona profundamente la conducta emocional de los habitantes de la casa estudio.

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