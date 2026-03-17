Colombia

“Podrán obtener un 10 % de descuento”: Alcaldía fija fechas para pagar predial y vehículos en Bogotá 2026

Los bogotanos podrán acceder a un descuento del 10 % en los impuestos predial y de vehículos en 2026 si realizan el pago antes de las fechas establecidas por la Alcaldía

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Impuesto predial Bogotá - crédito
Impuesto predial Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá anunció que los ciudadanos podrán acceder a un descuento del 10 % en el pago de los impuestos predial y de vehículos en 2026 si cumplen con los plazos establecidos, según información publicada por Semana. El beneficio busca incentivar el pago oportuno de estas obligaciones.

Las autoridades distritales recordaron que el descuento aplica únicamente para quienes realicen el pago antes de las fechas límite definidas para cada impuesto, de acuerdo con ese medio de comunicación. Posterior a estos plazos, los contribuyentes deberán pagar el valor total sin el beneficio.

El llamado de la Secretaría de Hacienda es a cumplir con estas obligaciones para evitar sanciones e intereses y contribuir a la financiación de proyectos en la ciudad. Los pagos pueden hacerse en línea o en puntos autorizados.

- crédito Johan Largo/Infobae
- crédito Johan Largo/Infobae

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Fechas clave para acceder al descuento

Para quienes deben pagar el impuesto predial, el descuento del 10 % estará disponible si el pago se realiza antes del 17 de abril de 2026.

Después de esa fecha, el impuesto podrá pagarse sin descuento hasta el 10 de julio de 2026, que es el plazo máximo establecido.

En el caso del impuesto de vehículos, los ciudadanos podrán acceder al beneficio si cancelan antes del 15 de mayo de 2026.

El plazo máximo para este tributo, sin descuento, será el 24 de julio de 2026.

Los impuestos prediales pueden pagarse
Los impuestos prediales pueden pagarse en SuperCade CAD - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades reiteraron que cumplir con estos tiempos permite reducir el valor total a pagar y evitar recargos adicionales.

Qué cubren estos impuestos en Bogotá

El impuesto predial corresponde a la propiedad de bienes inmuebles y su valor se calcula con base en el avalúo catastral.

Por su parte, el impuesto de vehículos aplica a quienes poseen automotores matriculados en Cundinamarca.

Ambos tributos son fundamentales para el financiamiento de programas y proyectos de la ciudad.

Según la administración distrital, estos recursos permiten fortalecer áreas como infraestructura, servicios públicos y desarrollo social.

Cómo descargar y pagar la factura

Los ciudadanos pueden obtener la factura de sus impuestos a través de la página oficial de la Secretaría de Hacienda.

Para hacerlo, deben ingresar a la opción “Pagos Bogotá”, seleccionar el impuesto correspondiente —predial o vehículos— y luego hacer clic en “Paga en línea”.

Posteriormente, el sistema solicita completar los datos personales, validar la información y aceptar las políticas de tratamiento de datos.

Finalmente, la plataforma permite descargar la factura y elegir entre realizar el pago en línea o de forma presencial.

Bancos y puntos autorizados para el pago

La Alcaldía informó que los pagos pueden realizarse en entidades financieras autorizadas.

| Foto vía: bogota.gov.co
| Foto vía: bogota.gov.co

Entre los bancos habilitados se encuentran Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, Banco AV Villas y Banco de Occidente.

También están disponibles corresponsales bancarios como Grupo Aval, almacenes Éxito, PagaTodo y corresponsales BBVA.

“La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) recuerda a la ciudadanía que cumplir con estas obligaciones dentro de los plazos establecidos permite evitar intereses o sanciones y contribuye a la financiación de programas y proyectos para el desarrollo de la ciudad”, indicó la entidad, citado por ese medio de comunicación.

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