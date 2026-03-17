Petro denuncia posible bombardeo en la frontera con Ecuador y pide intervención de Trump

El presidente Gustavo Petro alertó sobre hallazgos y estallidos en zona limítrofe, y confirmó que solicitó apoyo a Donald Trump para evitar una escalada. - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro, afirmó que Ecuador estaría detrás de posibles bombardeos en territorio colombiano, tras el hallazgo de un artefacto explosivo en la zona fronteriza. Las declaraciones fueron realizadas durante el Consejo de Ministros realizado este lunes 16 de marzo.

El mandatario indicó que, aunque el caso se encuentra en investigación, su hipótesis apunta a que los hechos no corresponden a acciones de grupos armados ilegales, sino a un posible origen externo.

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Señalamiento directo sobre posible acción desde Ecuador

Durante su intervención, el jefe de Estado manifestó que los elementos recopilados hasta el momento lo llevan a considerar que los hechos podrían estar relacionados con acciones provenientes del país vecino.

“Ratificando un poco mi sospecha… de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados”, expresó.

El presidente señaló que el artefacto encontrado habría sido lanzado desde una aeronave, lo que forma parte de las líneas de investigación que adelantan las autoridades.

El presidente Gustavo Petro se refirió a los hallazgos de explosivos en la frontera con Ecuador y a las investigaciones en curso sobre su posible origen. - crédito César Carrión/Presidencia

Hallazgo de artefacto y reportes de estallidos

Según lo expuesto, en la zona limítrofe fue localizado un artefacto explosivo que actualmente es objeto de análisis técnico. El mandatario también indicó que se han registrado varios estallidos en el área, los cuales están siendo verificados.

“Han aparecido bombas, una bomba tirada desde avión”, afirmó Petro, al referirse a los hechos reportados en la frontera.

Asimismo, mencionó la existencia de una grabación que podría hacerse pública, la cual, según dijo, provendría desde Ecuador y sería relevante para esclarecer lo ocurrido.

Solicitud de intervención a Estados Unidos

El presidente informó que trasladó la situación al mandatario estadounidense, Donald Trump, a quien le solicitó intervenir a través de canales diplomáticos.

“Le pedí a Trump: actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra”, señaló.

De acuerdo con lo expresado, la intención es que se facilite el diálogo entre los gobiernos mientras se avanza en la verificación de los hechos.

Donald Trump fue mencionado por el mandatario colombiano como interlocutor para facilitar contactos diplomáticos frente a la situación. - crédito REUTERS/Tom Brenner

Referencia a la soberanía nacional

En su intervención, el mandatario reiteró la necesidad de respetar la soberanía del país frente a cualquier situación en la zona fronteriza.

“La soberanía nacional se respeta”, afirmó, al referirse a la importancia de esclarecer lo ocurrido y evitar afectaciones al territorio colombiano.

Investigación técnica en curso

El presidente indicó que las autoridades adelantan una investigación técnica para determinar con precisión el origen del artefacto, así como las circunstancias en las que fue encontrado.

También señaló que el dispositivo podría encontrarse activo, lo que mantiene la atención de las autoridades en el área.

Las verificaciones incluyen el análisis de los estallidos reportados y del material mencionado durante su intervención.

Sin pronunciamiento oficial de Ecuador

Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta oficial por parte del Gobierno de Ecuador frente a los señalamientos realizados por el presidente colombiano.

Se espera que, en el marco de los canales diplomáticos, se produzcan comunicaciones que permitan aclarar lo ocurrido en la zona fronteriza.

El jefe de Estado señaló que los hechos registrados en la zona limítrofe podrían tener origen externo y están siendo analizados por las autoridades. - crédito Presidencia /Reuters

Tensiones entre Colombia y Ecuador

Las declaraciones del presidente se producen en medio de un escenario de tensiones recientes entre Colombia y Ecuador en distintos frentes. Un análisis publicado por Forbes advierte sobre el impacto de la actual escalada comercial entre ambos países.

De acuerdo con ese informe, las medidas arancelarias adoptadas por los gobiernos han generado efectos en el comercio bilateral, incluyendo el encarecimiento de productos, afectaciones en el transporte de mercancías en la frontera y riesgos para el empleo en la zona.

El texto señala que el intercambio entre ambos países ronda los 2.800 millones de dólares anuales, y que los incrementos arancelarios han reducido significativamente las importaciones, con efectos en sectores productivos y de salud.

Asimismo, se indica que parte del suministro de insumos médicos y productos esenciales depende del comercio binacional, lo que ha llevado a distintos gremios a plantear la necesidad de separar los temas de seguridad de las relaciones comerciales.

El análisis también menciona que el aumento de restricciones ha coincidido con incrementos en actividades ilegales como el contrabando, lo que impacta las economías locales en zonas fronterizas.