Colombia

Martín Santos se sumó al debate sobre la adopción en parejas del mismo sexo: “Los niños siempre estarán mejor en un hogar donde reciban amor”

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos afirmó que los menores de edad deben crecer en ambientes familiares seguros y afectivos, sin importar la orientación sexual de sus padres

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Martín Santos defendió la adopción
Martín Santos defendió la adopción igualitaria con llamado al bienestar infantil - crédito Colprensa

La discusión sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo volvió al primer plano tras la reciente entrevista entre la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, en la revista Cambio.

Durante el diálogo, Oviedo defendió el derecho de familias ‘diversas’ a adoptar menores, argumentando que el bienestar y la protección de la infancia deben prevalecer sobre cualquier consideración.

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Valencia, por su parte, señaló: “Nosotros reconocemos que las familias pueden estar conformadas por dos hombres o por dos mujeres. Pero no estoy de acuerdo con la adopción gay. Yo creo que en ese caso debe prevalecer el niño". El intercambio puso en evidencia la profundidad del debate social y político en torno a la adopción igualitaria en Colombia.

En medio de este contexto, Martín Santos compartió en su cuenta oficial de X un mensaje que amplió la discusión sobre las condiciones en las que crecen los menores institucionalizados.

Los niños siempre estarán mejor en un hogar donde reciban amor, salud y educación que en un orfanato”, expresó Santos, añadiendo que esta premisa no debe verse afectada “sin importar la orientación sexual de sus padres/madres”.

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