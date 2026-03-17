Colombia

Mafe Carrascal lanzó pullas a Paloma Valencia por su posición frente a la adopción en parejas del mismo sexo: “Los avances se ponen en riesgo”

La legisladora del Pacto Histórico advirtió que la composición de la Corte Constitucional puede incidir en la garantía de derechos fundamentales

Guardar
Mafe Carrascal advierte sobre el
Mafe Carrascal advierte sobre el impacto de la política en la protección de libertades para la comunidad Lgbtiq+ - crédito Colprensa y Álvaro Tavera/Colprensa

La congresista del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, advirtió sobre el posible riesgo de retrocesos en materia de derechos adquiridos por la comunidad Lgbtiq+ en Colombia, tras reciente entrevista de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, en la revista Cambio sobre la adopción en parejas del mismo sexo.

Según la legisladora, “los derechos y las libertades no se garantizan una vez y para siempre”, por lo que llamó a una defensa constante de los avances sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La discusión surgió luego de que sectores opositores pusieran en debate la postura de Valencia frente a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, donde la militante del Centro Democrático afirmó que: “Nosotros reconocemos que las familias pueden estar conformadas por dos hombres o por dos mujeres. Pero no estoy de acuerdo con la adopción gay. Yo creo que en ese caso debe prevalecer el niño

En su declaración, Carrascal señaló que parte de la oposición al actual Gobierno, que respalda o respaldará a Paloma Valencia, intenta restar importancia a posturas que calificó como “convicciones antiderechos”.

La congresista cuestionó el argumento de que la Corte Constitucional de Colombia ya resolvió de forma definitiva el derecho de adopción igualitaria, destacando que los fallos judiciales pueden revertirse si las circunstancias políticas cambian.

La parlamentaria advirtió sobre el antecedente internacional que representa la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló el precedente legal conocido como Roe v. Wade. Ese fallo había protegido el acceso al aborto legal durante casi cinco décadas, pero fue revertido tras una modificación en la composición del tribunal por administraciones conservadoras.

Según Carrascal, la Suprema Corte estadounidense modificó la jurisprudencia sin que la Constitución sufriera cambios, lo que demuestra que la correlación de fuerzas en los órganos de justicia resulta determinante para la garantía de derechos.

Ese precedente cayó no porque cambiara la Constitución, sino porque cambió la correlación de fuerzas en la Corte tras años de nombramientos impulsados por gobiernos conservadores”, aseguró.

Mafe Carrascal enfatizó que en Colombia la Presidencia tiene injerencia directa en la conformación de la Corte Constitucional mediante la presentación de ternas para la elección de magistrados. La legisladora sostuvo que la llegada al poder de figuras políticas contrarias a los derechos de la población Lgbtiq+ podría amenazar los avances logrados en igualdad y diversidad.

La Presidencia influye directamente en la composición de la Corte Constitucional de Colombia, al presentar ternas para la elección de magistrados. Si alguien que considera que los derechos de las personas Lgbtiq+ deben restringirse llega al poder, es claro que esos avances se ponen en riesgo”, puntualizó.

En su mensaje, la representante subrayó que la historia reciente ha demostrado que los gobiernos que buscan restringir derechos suelen impulsar medidas en ese sentido.

No es irrelevante lo que piensen quienes aspiran a gobernar sobre la igualdad, la diversidad y las libertades”, afirmó la congresista, en un llamado a la vigilancia ciudadana sobre las posiciones de los aspirantes a cargos públicos.

Temas Relacionados

Mafe CarrascalPaloma ValenciaJuan Daniel OviedoAdopción en parejas gayLgbtiq+Pacto HistóricoCentro DemocráticoCandidatos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Radamel Falcao estaría con la selección Colombia en el Mundial 2026: este sería su rol en la delegación

El delantero, afectado por lesiones musculares en lo que podría ser su último año como profesional, ha sido solicitado por la afición. Por esta razón, asumiría un rol asistencial en la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA

Radamel Falcao estaría con la

Con ‘patada voladora’ al estilo Jean-Claude Van Damme, un policía neutralizó a hombre en plena calle de Barranquilla

La maniobra inesperada sorprendió a los transeúntes por su parecido con escenas de películas de acción

Con ‘patada voladora’ al estilo

El presidente de Ecuador desmintió la denuncia de Petro sobre posibles bombardeos en Colombia: “Los operativos son en nuestro territorio”

Daniel Noboa también acusó al mandatario colombiano de permitir la entrada de grupos armados ilegales en la frontera binacional

El presidente de Ecuador desmintió

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Campín de Bogotá

El clásico del fútbol profesional colombiano se volverá a reeditar por el campeonato local, tras la clasificación del cuadro azul en la Copa Sudamericana

Millonarios vs. Atlético Nacional EN

Estos son los nuevos detalles del incidente de un helicóptero atravesado en El Dorado: 64 registros analizados, una nueva misión y 24 horas para enviar pruebas

La alarma generada llevó a que las autoridades abrieran una investigación para establecer la causa del incidente registrado el 20 de febrero con una aeronave militar en ruta entre Bogotá y Neiva

Estos son los nuevos detalles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri sorprendió a su

Andrea Valdiri sorprendió a su hija Isabella con un convertible por sus 15 años: este es el costo del lujoso auto

La Jesuu fue acusada de robar en la celebración de los 15 años de la hija de Andrea Valdiri

De Mar y Río, la banda que conquistó el Petronio Álvarez y ahora promete poner a todos a bailar con “Irene”

Jhonny Rivera aclaró por qué viajó con los papás de su esposa a la luna de miel: “La próxima semana viene mi mamá también”

Reapareció Verónica Giraldo, hermana de Karol G, con emotivo mensaje: “A veces nos toca alejarnos”

Deportes

Radamel Falcao estaría con la

Radamel Falcao estaría con la selección Colombia en el Mundial 2026: este sería su rol en la delegación

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Campín de Bogotá

Boyacá Chicó identifica a Diego Novoa como presunto agresor de Jacobo Pimentel tras partido contra Millonarios

Se va otro entrenador del FPC: este es el técnico que puso su cargo a disposición de los directivos

Estos son los puntos que deben sumar los clubes del FPC para clasificar a las finales: equipos históricos hacen cuentas