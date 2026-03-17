Mafe Carrascal lanzó pullas a Paloma Valencia por su posición frente a la adopción en parejas del mismo sexo: “Los avances se ponen en riesgo”

Mafe Carrascal advierte sobre el impacto de la política en la protección de libertades para la comunidad Lgbtiq+ - crédito Colprensa y Álvaro Tavera/Colprensa

La congresista del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, advirtió sobre el posible riesgo de retrocesos en materia de derechos adquiridos por la comunidad Lgbtiq+ en Colombia, tras reciente entrevista de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, en la revista Cambio sobre la adopción en parejas del mismo sexo.

Según la legisladora, “los derechos y las libertades no se garantizan una vez y para siempre”, por lo que llamó a una defensa constante de los avances sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La discusión surgió luego de que sectores opositores pusieran en debate la postura de Valencia frente a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, donde la militante del Centro Democrático afirmó que: “Nosotros reconocemos que las familias pueden estar conformadas por dos hombres o por dos mujeres. Pero no estoy de acuerdo con la adopción gay. Yo creo que en ese caso debe prevalecer el niño”

En su declaración, Carrascal señaló que parte de la oposición al actual Gobierno, que respalda o respaldará a Paloma Valencia, intenta restar importancia a posturas que calificó como “convicciones antiderechos”.

La congresista cuestionó el argumento de que la Corte Constitucional de Colombia ya resolvió de forma definitiva el derecho de adopción igualitaria, destacando que los fallos judiciales pueden revertirse si las circunstancias políticas cambian.

La parlamentaria advirtió sobre el antecedente internacional que representa la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló el precedente legal conocido como Roe v. Wade. Ese fallo había protegido el acceso al aborto legal durante casi cinco décadas, pero fue revertido tras una modificación en la composición del tribunal por administraciones conservadoras.

Según Carrascal, la Suprema Corte estadounidense modificó la jurisprudencia sin que la Constitución sufriera cambios, lo que demuestra que la correlación de fuerzas en los órganos de justicia resulta determinante para la garantía de derechos.

“Ese precedente cayó no porque cambiara la Constitución, sino porque cambió la correlación de fuerzas en la Corte tras años de nombramientos impulsados por gobiernos conservadores”, aseguró.

Mafe Carrascal enfatizó que en Colombia la Presidencia tiene injerencia directa en la conformación de la Corte Constitucional mediante la presentación de ternas para la elección de magistrados. La legisladora sostuvo que la llegada al poder de figuras políticas contrarias a los derechos de la población Lgbtiq+ podría amenazar los avances logrados en igualdad y diversidad.

“La Presidencia influye directamente en la composición de la Corte Constitucional de Colombia, al presentar ternas para la elección de magistrados. Si alguien que considera que los derechos de las personas Lgbtiq+ deben restringirse llega al poder, es claro que esos avances se ponen en riesgo”, puntualizó.

En su mensaje, la representante subrayó que la historia reciente ha demostrado que los gobiernos que buscan restringir derechos suelen impulsar medidas en ese sentido.

“No es irrelevante lo que piensen quienes aspiran a gobernar sobre la igualdad, la diversidad y las libertades”, afirmó la congresista, en un llamado a la vigilancia ciudadana sobre las posiciones de los aspirantes a cargos públicos.