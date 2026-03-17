Cuál es la diferencia en la pensión entre hombres y mujeres: esto dice estudio de Fedesarrollo

Solo el 20% de las mujeres en Colombia accede a la pensión, enfrentando una brecha de género persistente en el sistema previsional - crédito Prosperidad Social

Las mujeres en Colombia, al llegar a la jubilación, afrontan una reducción significativa en sus ingresos y una brecha pensional persistente frente a los hombres, resultado de desigualdades estructurales arraigadas en el sistema laboral y normativo del país.

Según un estudio realizado por Fedesarrollo para el fondo de pensiones y cesantías Protección, con el respaldo de Sura Asset Management y BID Invest, apenas el 20% de las mujeres en edad de pensión logra acceder a este derecho, y la mesada resultante es un 16% menor que la que reciben los hombres, lo que perpetúa diferencias económicas en la vejez.

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El documento subraya que la disparidad salarial representa una de las causas centrales de esta problemática. Las mujeres ganan en promedio $1,2 millones menos al mes que los hombres, una diferencia que equivale al 20%.

Este dato acarrea consecuencias directas sobre la capacidad de cotización para la pensión, pues ellas solo pueden ahorrar un 13% menos que sus pares masculinos, afectando tanto la cotización básica obligatoria como el ahorro pensional complementario.

Las mujeres reciben una mesada pensional 16% menor que los hombres, profundizando las diferencias económicas durante la vejez - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Este escenario persiste a pesar de que la reforma pensional en Colombia creó un sistema de pilares que combina el componente contributivo obligatorio con mecanismos voluntarios de ahorro.

Sin embargo, la sugerencia de recurrir al ahorro voluntario no ha logrado cerrar la brecha: los hallazgos muestran que el monto promedio de ahorro acumulado por las mujeres en el segmento de grandes empleadores es 12,6% menor que el de los hombres.

La diferencia se intensifica entre las mujeres jóvenes, que a pesar de participar más en la modalidad de ahorro, acumulan sumas menores, según detalló el informe de Fedesarrollo.

En la población femenina que actúa como trabajadora independiente, la desigualdad se amplía aún más. La investigación revela que una mujer independiente acumula en promedio 3,3 veces menos que una mujer empleada formalmente, lo cual se traduce en una brecha de alrededor de $9 millones. De acuerdo con el documento, la informalidad es uno de los factores más trascendentales que limitan la autonomía económica de las mujeres a largo plazo.

La brecha de género también se manifiesta en las tasas de ocupación y acceso a productos financieros de largo plazo. En Colombia, según el estudio, existen 26 millones de mujeres frente a 25 millones de hombres, pero solo el 35% de ellas está ocupada, mientras que en el caso masculino la cifra asciende al 53%. Este menor nivel de inserción laboral repercute directamente en la posibilidad de ahorrar y, por lo tanto, en el monto de las pensiones.

La capacidad de ahorro pensional de las mujeres es 13% menor por la diferencia salarial, afectando su cotización y retiro - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El análisis evidencia una paradoja relevante en el comportamiento financiero femenino: aunque las mujeres muestran mayor disposición al ahorro voluntario, principalmente en los segmentos de ingreso medio y alto, la proporción que efectivamente accede a productos de ahorro y complemento pensional es baja.

El estudio puntualiza que, entre quienes perciben entre siete y diecisiete salarios mínimos, menos del 40% dispone actualmente de un mecanismo voluntario de ahorro para mejorar su pensión.

La situación es crítica entre las jóvenes de la generación Z: solo el 5% ahorra para el largo plazo, una tasa considerablemente menor al promedio cercano al 17% observado en otras generaciones, de acuerdo con los datos recogidos por Fedesarrollo.

El ahorro acumulado por mujeres en grandes empresas es 12,6% menor que el de los hombres, según el informe de Fedesarrollo - crédito Colprensa

En cuanto a las conclusiones del estudio, estas resaltan que la desigualdad limita de forma directa el bienestar económico futuro de millones de mujeres. Aunque ellas suelen adoptar comportamientos financieros responsables, las normas vigentes continúan generando brechas sustanciales tanto en ingresos como en estabilidad laboral y posibilidades de acumulación de capital para la vejez, según expresa el informe elaborado con apoyo de AFP Protección, Sura Asset Management y BID Invest.

Los datos de este análisis detallan que, en Colombia, la brecha pensional entre mujeres y hombres es una problemática estructural en la que el acceso desigual al mercado laboral y las diferencias salariales repercuten de manera directa en la seguridad financiera femenina durante la jubilación, perpetuando la necesidad de buscar alternativas incluso tras el retiro.