El productor de ‘La casa de los famosos Colombia’ reveló detalles sobre la dinámica del detector de mentiras tras recibir críticas en redes sociales

Productor de ‘La casa de los famosos Colombia’ responde a críticas por el detector de mentiras - crédito cortesía RCN

En medio de la polémica que se ha encendido en redes sociales por una de las dinámicas más comentadas de La casa de los famosos Colombia, el productor Roberto Velásquez decidió pronunciarse sin filtros y aclarar lo que realmente ocurre detrás del llamado “detector de mentiras”.

Las declaraciones se dieron en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos Colombia, en el cual el productor abordó directamente los cuestionamientos del público y de exproductores de contenido (que han salido a dejar sus opiniones del programa en las redes sociales, según comentó) que han puesto en duda la veracidad de la actividad y de las intenciones del la producción.

Velásquez no se guardó nada y lanzó una crítica contundente contra quienes han alimentado la controversia en las plataformas digitales.

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“Hay personas inescrupulosas hablando mierda y sobre todo, lo que más me parece loco, directoras de contenido, que ya no son directoras de contenido, hablando mierda. Entonces, el juego de la máquina de la verdad, del verde y del rojo, para todos es evidente, inclusive muchas veces para ellos es evidente que las respuestas no son de una máquina de la verdad o de un polígrafo”, empezó explicando el panelista del programa digital en el que se opina sobre el reality de convivencia.