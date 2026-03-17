Aumento de vientos y oleaje obliga al cierre de playas en Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira por frente frío proveniente de Norteamérica

Las autoridades meteorológicas y de gestión del riesgo intensifican las medidas preventivas ante condiciones adversas provocadas por el nuevo sistema atmosférico proveniente del norte, lo cual impacta a residentes y visitantes en las principales playas - crédito Nora

La llegada de un frente frío procedente de Norteamérica ha ocasionado un incremento de vientos y oleaje en el Caribe colombiano, lo que ha llevado a la emisión de alertas y restricciones estrictas para bañistas y turistas en las playas más concurridas.

Autoridades meteorológicas y de gestión del riesgo refuerzan las advertencias mientras equipos de salvavidas y organismos de socorro permanecen en vigilancia continua ante el aumento del riesgo

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En la actualidad, las costas del Caribe colombiano se encuentran bajo niveles elevados de riesgo para quienes ingresan al mar.

Las autoridades han restringido completamente el acceso en varias playas, han izado la bandera roja y recomiendan evitar las zonas peligrosas, con el propósito de prevenir incidentes que amenacen tanto a visitantes como a residentes en un periodo crucial para el turismo y la economía local.

El sistema atmosférico responsable proviene del norte e incrementa la fuerza del viento y el oleaje. Las autoridades meteorológicas reportan que los vientos superan los 45 kilómetros por hora y las olas alcanzan hasta tres metros de altura.

Aunque no se esperan lluvias fuertes, la dinámica marítima se ha visto profundamente afectada, multiplicando el riesgo de corrientes y resaca, según ambas fuentes.

El sábado 14 de marzo concentrará los mayores acumulados de lluvia en la región Andina, la Amazonía y el Pacífico, según el Ideam - crédito Ideam

Se trata de un fenómeno recurrente en la región, pero la intensidad de este episodio exige mayor precaución. El llamado a la prudencia está dirigido tanto a pobladores como a turistas, ante la tendencia a subestimar el peligro, particularmente en playas con perfiles geográficos complejos.

Departamentos en alerta y restricciones por el frente frío

Las autoridades han decretado alerta naranja en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira. El Tiempo y El Nuevo Siglo.

De manera simultánea, se mantiene alerta amarilla en Córdoba, Sucre y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Aunque el peligro es menor en comparación con los territorios en alerta naranja, las condiciones marítimas permanecen inestables y requieren monitoreo constante. Las autoridades locales recalcan que estas medidas pueden cambiar según las condiciones y recomiendan consultar los canales oficiales de información.

Para garantizar la seguridad, organismos de socorro y cuerpos de salvavidas refuerzan su presencia en los puntos más visitados. El principal objetivo institucional es evitar el ingreso de personas en playas con bandera roja y recordar que esta señal indica prohibición total, no solo advertencia.

Riesgos para bañistas y llamado a la responsabilidad

Un incidente reciente en Puerto Colombia, Atlántico, resalta la gravedad de la situación. Medios regionales informan que tres menores de 10, 13 y 14 años sufrieron un episodio de ahogamiento tras ingresar al agua cuando la bandera roja estaba activa.

El Ideam recomienda medidas preventivas ante el aumento de lluvias y el posible impacto en infraestructuras y comunidades costeras del Caribe colombiano - crédito Ideam

Fueron rescatados por el cuerpo de salvavidas, que enfatizó el riesgo de ignorar las indicaciones oficiales. Linda Goenaga, coordinadora del organismo de socorro local, declaró a El Nuevo Siglo que “la bandera roja indica que no es aconsejable ingresar al mar, alejarse de la orilla o nadar cerca de los espolones”.

Goenaga y fuentes citadas por El Tiempo coinciden en la necesidad de que los adultos responsables supervisen a menores en ambientes costeros de alto riesgo. Una vigilancia permanente es fundamental para evitar tragedias en estas condiciones adversas.

Prevención, seguridad y afectaciones al turismo

Entre las principales recomendaciones, destacan la de no ingresar al agua en playas donde ondea la bandera roja, obedecer todas las instrucciones de los salvavidas y no alejarse de la orilla, especialmente en zonas cercanas a espolones.

El llamado a la prevención es insistente, dirigido sobre todo a padres y adultos que acompañan a menores de edad. Permitir a los niños entrar al mar durante estos episodios incrementa el riesgo de emergencias y obliga a intervenciones recurrentes de los servicios de rescate.

La Dimar (Dirección General Marítima) advirtió que por el segundo frente frío se podrían presentar nuevas inundaciones por lluvias entre el 7 y 9 de febrero de 2026 en la región Caribe - crédito @dimarcolombia/IG

El turismo, de vital importancia para la economía caribeña, resulta afectado por estas restricciones. Sin embargo, autoridades y expertos concluyen que la prioridad debe ser salvaguardar vidas, aunque esto conlleve limitar temporalmente el acceso a destinos turísticos emblemáticos.

La prohibición de ingreso al mar durante la bandera roja es tajante. Quienes desoyen esta norma se exponen a consecuencias graves, sin importar su experiencia en el agua.