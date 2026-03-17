Continúa paro minero en Antioquia que bloquea la ruta hacia la costa Caribe: a un manifestante se le detonó un explosivo en la mano

Las manifestaciones en puntos estratégicos mantienen interrumpidas rutas claves, provocando dificultades en el transporte de alimentos y urgencias médicas según reportes de autoridades y medios locales - crédito captura de video X @Teleantioquia

El paro minero en Antioquia mantiene bloqueada la principal vía hacia la costa Caribe, tras manifestaciones que han dejado un herido grave por explosivos, según confirmaron las autoridades.

Los bloqueos afectan sectores como La Rotonda y Campoalegre en Antioquia, así como Puerto Libertador y La Y en Córdoba, restringiendo el tránsito y limitando el abastecimiento en la región, de acuerdo con ambos medios.

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Los mineros mantienen el cierre indefinido de la troncal entre Medellín y la Costa Caribe, tras incidentes como la amputación de la mano de un manifestante por un explosivo.

La protesta se concentra en el Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Valdivia y exige presencia del Gobierno nacional, mientras la Fuerza Pública continúa operativos contra la minería ilegal. El paso intermitente de alimentos y vehículos de emergencia busca evitar un desabastecimiento total.

Razones del paro minero y exigencias de los manifestantes

Quienes participan en el paro minero exigen una respuesta estatal que incluya diálogo directo y cumplimiento de acuerdos previos. Los manifestantes denuncian que la Fuerza Pública ha destruido 35 retroexcavadoras y 50 motobombas, acción que consideran una amenaza contra su fuente de ingreso, según información de El Espectador y Blu Radio.

Un joven resultó gravemente lesionado durante las manifestaciones, lo que motivó el rechazo del empleo de artefactos por parte de la Mesa Minera y ha intensificado las críticas contra la violencia en la protesta - crédito captura de video obtenido por Blu Radio

Voceros de la protesta afirman: “Pareciera que quisieran acabar con la minería. No hacen sino quemar nuestras máquinas, quemar nuestra traga, quemar nuestras motobombas”, frase recogida por Blu Radio.

Insisten en que su actividad es informal y rechazan ser catalogados como criminales, reiterando la necesidad de diálogo y condiciones dignas.

Pronunciamiento de autoridades frente al paro minero

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió, de acuerdo con El Espectador, que no pueden ceder ante exigencias que comprometan la protección de activos ambientales o favorezcan la financiación de grupos armados en la zona.

Rendón resaltó el riesgo que representa la minería ilegal en la región respecto a recursos naturales y seguridad: “vamos a quedar incomunicados por cuenta de incumplimientos que asumió el Gobierno Nacional con ellos, no se puede ceder allí, porque está de por medio la protección de activos ambientales, sino también la financiación que a través de la minería criminal se surte en favor de grupos armados organizados”.

El mandatario regional, el gobernadpor de antioquia, Julian Rendón, sostiene que no se pueden permitir acuerdos que faciliten actividades ilegales o dañen los recursos naturales, mientras persiste la tensión en la región ante la falta de respuesta oficial - crédito Gobernación de Antioquia

Las autoridades locales explican que los operativos buscan frenar el daño ambiental y evitar recursos para actividades ilícitas. Hasta ahora, según Blu Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no ha anunciado viajes al lugar, mientras la presión social y económica persiste en las comunidades afectadas.

Explosivo deja herido grave durante las protestas

Un incidente grave ocurrió cuando un hombre de 24 años, presuntamente oriundo de Medellín, sufrió la pérdida de una mano al detonar accidentalmente un explosivo durante la manifestación.

El herido fue trasladado de urgencia y su estado continúa delicado, mientras se investigan las circunstancias y el posible objetivo del artefacto.

La Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba subrayó su rechazo al uso de explosivos y recordó que la protesta debe continuar de forma pacífica. Además, insistieron en que el Gobierno nacional acuda a la zona y convoque a una mesa de diálogo efectiva para buscar soluciones y proteger a los participantes y a la población civil.

Con la troncal del Caribe parcialmente cerrada, la movilidad en decenas de municipios sigue restringida a la espera de que el Gobierno y los manifestantes alcancen un acuerdo que permita frenar la crisis sin recurrir a la violencia ni poner en peligro a la comunidad.

La apertura ocasional de la vía busca mitigar el riesgo de desabastecimiento total, al tiempo que comunidades y transportadores aguardan avances en las conversaciones entre representantes y funcionarios nacionales - crédito Colprensa

Los manifestantes aseguran que sus acciones buscan visibilizar sus demandas ante las autoridades y confían en que, con presencia estatal directa, podrá abrirse un canal para el entendimiento y la solución del conflicto.