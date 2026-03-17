Álvaro Uribe pidió tratar con “cariño” a la minga indígena que protagoniza bloqueos en Medellín: “Esta orden sale del candidato fascista”

En un mensaje que causó reacciones en las redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe instó a los militantes del Centro Democrático a tratar con “cariño” y diálogo directo a la minga indígena que bloqueó en la jornada del lunes 16 de marzo de 2026 los principales accesos a Medellín, además de hacer presencia en el centro administrativo de La Alpujarra, sede del poder local y regional, lo que causó parálisis en las entidades adscritas al distrito y al departamento.

El exmandatario denunció, durante una jornada de diálogos con la comunidad, que la movilización responde, según su relato, a una estrategia impulsada por el primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, y el aspirante del oficialismo a ese cargo, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, para manipular políticamente a las comunidades indígenas. Estos señalamientos, como eran de esperarse, no pasaron desapercibidos entre sus críticos.

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“Le pido a los activistas del Centro Democrático en todo el país hablar cariñosamente con los indígenas, decirles que no se dejen manipular de Petro y Cepeda. Petro y Cepeda lo que han hecho es buscar que nuestros indígenas sean criminales y no indígenas de bien, que los quiera todo el pueblo colombiano”, dijo el exmandatario en su diálogo con la candidata presidencial de la coalición, la senadora Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

Bloqueos en La Alpujarra, Medellín, por parte de comunidades indígenas afectaron el funcionamiento de la Gobernación de Antioquia - crédito @tobonvillada/X

La mañana del lunes quedó paralizado el corazón administrativo de Medellín, pues entre 1.200 y 2.000 indígenas de los pueblos Embera, Guna Dule y Senú bloquearon con una cadena humana el Centro Administrativo La Alpujarra, lo que impidió el ingreso a la alcaldía, la gobernación y el Palacio de Justicia. La suspensión de trámites obligó a migrar a teletrabajo y postergar citas judiciales y de pasaportes, según se reportó ante esta convulsionada jornada.

Álvaro Uribe apuntó a Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Esta orden sale del candidato fascista”

En sus declaraciones, Uribe atribuyó la llegada masiva de las comunidades indígenas a un plan nacional vinculado a una reunión reciente del Pacto Histórico y Cepeda.

“Dicen que la minga tiene que recorrer el país. Entonces, eso explica por qué al amanecer de hoy llegaron tantos compatriotas indígenas”, sostuvo ante la militancia de su partido, en un encuentro híbrido en el que Valencia y Oviedo expusieron sus propuestas educativas en un eventual gobierno.

El candidato oficialista Iván Cepeda Castro fue uno de los blancos de las críticas del expresidente Álvaro Uribe, tras los bloqueos en Medellín - crédito Colprensa - @AlvaroUribeVel/X

El exmandatario enfatizó que su colectividad debe ponerle atención no solo la presencia de la minga, sino “esta orden que sale del candidato fascista, del estatismo, de las Farc y del presidente de la República”, de que la minga tiene que recorrer el país. En ese orden de ideas, destacó las recientes denuncias de la aspirante de la centro-derecha, en relación con las movilizaciones que empezaban a gestarse en el suroccidente del país.

Así pues, llamó a “no dejarse utilizar” y a denunciar ante Colombia y la comunidad internacional la instrumentalización política de las comunidades. Y es que desde las 4:30 a. m., el ingreso al Centro Administrativo La Alpujarra quedó bloqueado, impidiendo el acceso a las principales oficinas públicas metropolitanas e interrumpiendo más de 10.000 trámites durante la jornada; en una especie de colapso que obligó a las administraciones locales a reaccionar.

La candidata presidencial por el Centro Democrático reaccionó a los bloqueos que se registraron en la jornada del lunes 16 de marzo en el sector de La Alpujarra en Medellín - crédito suministrado a Infobae Colombia

Fuentes de la Secretaría de Movilidad detallaron que, además del centro de la ciudad, los corredores estratégicos de Antioquia permanecieron afectados por bloqueos, a la par de una serie de deslizamientos. La autopista Medellín-Bogotá presenta cierre total en el sector San Luis por un derrumbe de 40.000 m³ de material, mientras que la carretera a La Pintada está cerrada en Santa Bárbara y la vía al Urabá solo permite tránsito en un carril por daños en los puentes.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la protesta como “ataque político”, mientras que manifestantes afirmaron “venir cumpliendo órdenes”, sin presentar un pliego de peticiones definido. En consecuencia, se forzaron desvíos, se suspendieron clases presenciales y se registraron alteraciones en el transporte de carga y pasajeros a la costa Caribe, en un día caótico para propios y extraños, y las graves denuncias por las intenciones de esta protesta.