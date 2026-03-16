Roy Barreras acusó a Sergio Fajardo de ‘plagiarle’ a Brigitte Baptiste, que haría parte de su gabinete y reveló cuál sería la estrategia

La iniciativa del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo de nombrar a Brigitte Baptiste como eventual ministra de Ambiente en caso de ganar las elecciones fue cuestionada por el también candidato presidencial Roy Barreras - crédito @sergio_fajardo/X - @RoyBarreras/X

El anuncio del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo sobre la posible designación de Brigitte Baptiste como ministra de Ambiente, en un eventual gobierno suyo a partir del 7 de agosto en 2026, desató una controversia en las redes sociales. Entre otras, alimentada por el también aspirante Roy Barreras, que había propuesto a Baptiste semanas antes y acusó al candidato de apropiarse de su idea.

La campaña de Fajardo sorprendió en la mañana del lunes 16 de marzo de 2026 con la propuesta de Baptiste, reconocida bióloga y activista, que sería la encargada de liderar el Ministerio de Ambiente si el candidato alcanza la Casa de Nariño. La noticia, celebrada por sectores ambientalistas y de diversidad, provocó una reacción directa de Barreras, que utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión del académico, que busca en su tercer intento ser presidente.

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Con este comentario en X, el candidato presidencial Roy Barreras cuestionó a Sergio Fajardo por su propuesta de nombrar a Brigitte Baptiste como eventual ministra de Ambiente - crédito @RoyBarreras/X

“Los profesores no deben plagiar, ¿se acuerda que yo propuse a la profesora Brigitte Baptiste hace más de un mes? O Sergio Fajardo la nombra ahora para tratar de contrarrestar el protagonismo de Oviedo?”, afirmó el exsenador Barreras, que no dudó en apuntar a lo que considera una jugada política de su contendor para ganar presencia en la opinión pública, teniendo en cuenta que empezó de manera formal la campaña para la presidencia, con miras al 2026-2030.

Brigitte Baptiste: un ofrecimiento con amplias repercusiones políticas

La eventual designación de Baptiste, que estaría de acuerdo con esta posible escogencia, no solo fue recibida como un avance en la agenda ambiental y de inclusión, sino que encendió el debate entre quienes ven en este tipo de anuncios una búsqueda de respaldo electoral entre las minorías y los sectores técnicos. “No se trata de ponerlo a competir con otra destacada figura LGTBI. Se trata de que Oviedo es y sigue siendo uribista”, reafirmó el excongresista.

Brigitte Baptiste se desempeña actualmente como rectora de la EAN, en la que goza de amplio reconocimiento por su trayectoria académica en asuntos medioambientales - crédito Universidad EAN

Y es que para Barreras es claro que este anuncio buscaría conquistar el voto de la comunidad gay, ante el fuerte impacto que ha tenido Oviedo en la opinión pública, tras su decorosa derrota en La Gran Consulta por Colombia: en la que obtuvo 1.255.510 votos en la jornada del 8 de marzo. “(Oviedo) No es centro. Es uribista. O vamos para adelante o vamos para atrás en materia de derechos. Y la derecha es un retroceso en todo. Punto”, recalcó el aspirante.

Es válido destacar que Fajardo defendió su decisión al precisar que la participación de Baptiste es fruto de una relación profesional de largo aliento. “La ministra de Medio Ambiente se llama Brigitte Baptiste. Esa es la persona que vamos a nombrar. Por supuesto, yo conversé con Brigitte, pues esto no estoy nombrando a alguien que no sepa que va a ser nombrada, sino es una persona que ha trabajado con nosotros desde hace mucho tiempo”, remarcó el candidato.

Con este anuncio en la red social X, Brigitte Baptiste fue anunciada como la posible ministra de Ambiente de Sergio Fajardo, en caso de que gane la presidencia - crédito @sergio_fajardo/X

De acuerdo con el exmandatario seccional la actual rectora de la Escuela de Administración de Negocios (EAN) tiene la formación académica, el conocimiento y la experiencia en el mundo académico asociado con los temas ambientales. “Sabe de pragmatismo, de cómo se resuelven los problemas. Es la mejor”, recalcó el exgobernador de Antioquia en sus declaraciones, en relación con las propuestas programáticas de su candidatura, que busca abrirse paso.

Ella es Brigitte Baptiste, la que sería la ministra de Ambiente de Fajardo

La académica, cuyo nombre antes de reconocerse como transgénero era Luis Guillermo, es considerada una de las voces más relevantes en materia de biodiversidad, sostenibilidad y derechos LGBTIQ+ en Colombia. Bióloga egresada de la Universidad Javeriana, cuenta con una maestría en Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida y estudios de doctorado en economía ecológica en la Universidad Autónoma de Barcelona; entre otros estudios.

La mujer se desempeñó como directora del Instituto Humboldt durante ocho años, periodo en el que consolidó la entidad como un referente en investigación ambiental. Y desde 2019 es rectora de la Universidad EAN, institución de educación en la que ha impulsado la sostenibilidad y el emprendimiento y le han valido prestigiosos galardones a nivel internacional, como su selección para la Cumbre de Premios Nobel Nuestro Planeta, nuestro futuro en 2021.