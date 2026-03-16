Iván Cepeda tomó trascendental decisión en su campaña presidencial tras reunirse con la bancada del Pacto Histórico

Iván Cepeda es el candidato de los sectores de izquierda mayoritarios y afines al presidente Gustavo Petro, pese a que a la primera vuelta también irán Roy Barreras y Carlos Caicedo - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda anunció el lunes 16 de marzo de 2026 que no renunciará al Senado de la República y confirmó una estrategia de campaña basada en el diálogo con empresarios, jóvenes y diversos sectores sociales. La decisión se conoció tras una reunión con la bancada del Pacto Histórico, coalición política que respalda su aspiración presidencial, a la que acudió con su compañera de fórmula, la también congresista Aída Quilcué.

En medio de expectativas sobre una posible dimisión a su cargo en el órgano legislativo, para así concentrarse en la campaña electoral, Cepeda dejó clara su postura. “No, no lo haré”, respondió sin titubeos ante la pregunta sobre su permanencia en el Congreso, pues consideraría fundamental mantener su escaño como plataforma para impulsar su agenda política y legislativa, incluso durante la contienda electoral, en la que estará de gira por el país.

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Apida Quilcué, senadora indígena, es la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda para la primera vuelta - crédito @CRIC_Cauca/X

Y sostuvo que la continuidad en el Senado permite “seguir haciendo los anuncios en cada uno de los momentos” y coordinar los esfuerzos para la construcción de alianzas. “No adelantamos en qué va a consistir ese proceso de convergencia con otros sectores, pero se puede tener la certeza de que vamos a un encuentro con sectores provenientes de otros toldos y de otras corrientes para conformar un bloque que, repito, será ganador en primera vuelta”, declaró.

Cepeda avanza en la construcción de alianzas para la primera vuelta

Con la mira en ampliar la base de apoyo del Pacto Histórico, Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, trazaron una hoja de ruta centrada en la interlocución con actores económicos, sociales y juveniles. “Vamos a hablar con los sectores que hacen parte de las organizaciones juveniles, femeninas, así que muy pronto se conocerá la agenda que vamos a llevar a cabo”, anticipó el congresista, que quiere convertirse en el sucesor de Gustavo Petro, el 7 de agosto.

El acercamiento a empresarios figura como uno de los ejes de la estrategia electoral del candidato, pues la campaña buscará generar espacios de discusión sobre los desafíos económicos y sociales del país, así como tender puentes con movimientos estudiantiles y organizaciones de mujeres. “Buscamos una convergencia amplia que incluya voces diversas y represente los intereses de sectores históricamente excluidos”, expresó el senador oficialista.

Con su decisión, Iván Cepeda avanzará hacia la carrera presidencial a la par de su ejercicio legislativo, pues no renunciará al Senado - crédito @IvanCepeda/X

Durante su intervención, Cepeda no descartó posibles acuerdos con fuerzas políticas ajenas al Pacto Histórico. El candidato confirmó conversaciones con el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, que declinó su aspiración y reconoció la importancia de sumar respaldos fuera del círculo tradicional de la izquierda. “Hemos tenido diálogos con muchos sectores y, por supuesto, con el ministro Juan Fernando”, indicó el senador en diálogo con la prensa.

El propósito, según el parlamentario del oficialismo, es consolidar un bloque político capaz de competir con opciones tradicionales y asegurar, como bien lo mencionó, una victoria en la jornada del 31 de mayo. La campaña se ha propuesto articular sectores sociales, empresariales y políticos bajo una agenda común, sin anticipar detalles sobre el alcance específico de las alianzas que se estarían configurando para esta jornada en el territorio nacional.

Así respondió ante la polémica por sus afirmaciones, al ser la “cuna de la parapolítica”

Por su parte, en relación con su discurso el 12 de febrero, en el Parque Berrío de Medellín (Antioquia), Cepeda le salió al paso a la controversia de sus palabras, cuando señaló que “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. Ante las críticas, el senador explicó el contexto de su afirmación y defendió su postura, en la que su intención solo fue hacer un marco histórico de los orígenes de la violencia en la región.

Iván Cepeda obtuvo más de un millón y medio de votos en la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025 - crédito Colprensa

“Lo único que pido es que mis opiniones, mis discursos, mis afirmaciones sean recogidas de una manera veraz. Yo fui muy claro en señalar en el parque Berrío en Medellín, el 12 de febrero, que tengo una profunda admiración por el pueblo antioqueño, que reconozco que Antioquia ha sido un polo de desarrollo del país y que su pujanza nos ha llevado a que Antioquia se convierta en un referente de nuestra nación. Eso no lo han dicho los medios“, cuestionó el senador.

En su concepto, “lo que recogieron fue un pasaje de mi discurso en el cual hice alusión a un hecho que no se puede desconocer. Así reafirmó que“la parapolítica tuvo asiento y se desarrolló, lamentablemente, y para tristeza y desgracia de Antioquia y del país”, con lo que apuntó una vez más a Álvaro Uribe, pues recordó que la parapolítica se gestó durante los ocho años de su mandato y recordó que 70 miembros de su coalición terminaron en la cárcel por sus comprobados nexos.