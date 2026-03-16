En qué países de América Latina rinde más el peso colombiano a los viajeros en 2026: dólar e inflación son claves

La tendencia muestra una recuperación sostenida del turismo emisor colombiano y una mayor variedad en los destinos elegidos, lo que favorece tanto al sector turístico como a la economía - crédito Presidencia

En 2026, el peso colombiano tiene su mayor poder adquisitivo en países como Argentina y Venezuela debido a la devaluación de las monedas de estos y al bajo costo de vida, lo que permite a los visitantes de Colombia acceder a hospedaje, transporte y alimentación a precios mucho más bajos.

Precisamente, el turismo internacional desde Colombia registra cifras en crecimiento y ratifica su papel clave en la economía nacional, con viajeros y entidades del sector observando nuevas oportunidades. En enero de 2026, salieron de Colombia 599.821 personas, lo que supone un aumento del 11% respecto a enero del año anterior. Estados Unidos concentró el 28,4% de los viajes, superando los 90.000 pasajeros, con un incremento de 3,1% frente al cierre de 2025. México, Panamá y España también mostraron crecimiento, con variaciones positivas del 6,2%, 26,9% y 10,2%, respectivamente.

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La conectividad aérea se destacó, con el aeropuerto El Dorado de Bogotá al gestionar el 62% de las salidas internacionales, seguido por el José María Córdova de Rionegro (17%) y el Alfonso Bonilla Aragón de Cali (8%). La tendencia confirma la recuperación estable del turismo emisor colombiano y la diversificación de destinos, impulsando el sector y la economía.

El aeropuerto El Dorado de Bogotá es clave para la movilidad aérea de América Latina - crédito Colprensa

“Esto evidencia una recuperación sostenida de la demanda por turismo internacional y una mayor intención de viaje por parte de los colombianos, lo cual impulsa la dinamización de la economía nacional y confirma que el turismo se mantiene como un motor fundamental para el desarrollo y la proyección internacional de Colombia”, afirmó la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle.

Además, dijo que “representa una oportunidad para las agencias de viajes de seguir diversificando su oferta y fortaleciendo la conectividad del país”.

Por qué el peso colombiano rinde más en Argentina y Venezuela

El rendimiento del peso colombiano ($3.685,38 por dólar) en Argentina y Venezuela se explica por la interacción de inflación interna (33,1% en febrero y 617,8% en febrero de 2026, respectivamente), acelerada devaluación monetaria y un costo de vida inferior al de otros mercados latinoamericanos (la inflación en Colombia cerró febrero de 2026 en 5,29%). Cuando las monedas locales se debilitan frente a divisas sólidas, los turistas extranjeros ven ampliado su poder adquisitivo para bienes y servicios.

De igual manera, en 2026, las condiciones económicas permiten a los viajeros colombianos disfrutar de estadías prolongadas o actividades adicionales con menor inversión. Los bajos precios en alojamiento, transporte y ocio se traducen en experiencias más completas para quienes visitan estos destinos.

El Obelisco de Buenos Aires es un icónico monumento histórico de 67 metros, inaugurado en 1936 en la Plaza de la República para conmemorar el cuarto centenario de la ciudad - crédito Juan Mambromata/ AFP

Argentina: ventajas, destinos y oportunidades para colombianos

La combinación de inflación y devaluación convirtió a Argentina en un destino altamente competitivo. Las tarifas de hospedaje, restaurantes y espectáculos en ciudades como Buenos Aires son accesibles para los visitantes de Colombia.

Dentro de los destinos predilectos para turistas de Colombia sobresalen:

Buenos Aires: por su arquitectura y oferta gastronómica.

Mendoza: apreciada por sus rutas del vino y paisajes.

San Carlos de Bariloche: reconocida por montañas y lagos.

La presencia cada vez más fuerte del dólar en las calles argentinas facilita el intercambio monetario y el acceso a mejores precios.

El ambiente cultural, desde las parrillas tradicionales hasta el tango, es asequible y variado, lo que incrementa la capacidad de gasto del turista colombiano. El sistema de precios y la flexibilidad cambiaria permiten planificar viajes con mayor optimización del presupuesto.

La Isla de Margarita, conocida como la "Perla del Caribe", es la isla más grande y turística de Venezuela, ubicada en el mar Caribe, constituyendo el estado insular de Nueva Esparta - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Venezuela: destino cercano y accesible para el turismo colombiano

Venezuela se presenta como alternativa favorable para los viajeros que priorizan cercanía y economía. La depreciación monetaria y los menores costos relativos de bienes y servicios benefician de forma notable a los visitantes procedentes de Colombia.

La proximidad entre ambos países permite arribar por tierra desde Cúcuta (Norte de Santander) o mediante rutas aéreas directas, aunque algunas frecuencias de vuelo han disminuido en meses recientes. La facilidad de acceso fomenta escapadas cortas y viajes recreativos con un gasto reducido.

Dentro de los destinos destacados figuran:

Caracas: con variada oferta cultural y gastronómica

Isla de Margarita: famosa por playas y opciones de alojamiento

Parque Nacional Canaima: con el Salto Ángel como principal atractivo.

Estos lugares aseguran experiencias accesibles y motivan a los viajeros colombianos a explorar nuevos escenarios.

Cartagena es uno de los destinos que jalona el turismo en Colombia - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

El turismo internacional y su peso en la economía colombiana

El turismo emisor colombiano se consolidó en 2025 como pilar económico, al lograr ingresos por USD11.166 millones y un crecimiento del 9,3% respecto a 2024. De ese total, el segmento de viajes aportó USD9.427 millones, con una subida del 8,4%.

El transporte aéreo de pasajeros generó USD1.739 millones, lo que registró un incremento del 14,3% frente a 2024. La cifra superó con amplitud las exportaciones tradicionales: el carbón aportó USD4.901 millones y el café alcanzó USD 5.788 millones.

De igual manera, el turismo alcanzó el 89% del valor de las exportaciones de petróleo, que sumaron USD12.482 millones a pesar de una baja del 17% respecto al año previo. Lo anterior posicionó al sector de viajes como el segundo generador de divisas del país.

En los últimos años, el turismo le ha competido al petróleo como gran generador de divisas para Colombia - crédito Wei Leung/EFE

Consejos para maximizar el rendimiento del peso colombiano en 2026

Planificar con anticipación es fundamental para quienes buscan viajar con presupuesto ajustado. Booking y Kayak, por ejemplo, recomiendan:

Comprar tiquetes con meses de antelación suele garantizar mejores tarifas en vuelos y alojamiento.

Elegir temporadas bajas para viajar permite ahorrar en actividades y hospedaje, mientras que comparar el tipo de cambio antes del viaje asegura aprovechar el mejor valor posible por la moneda.

Mantener un presupuesto diario detallado favorece el control de gastos en comida, transporte y ocio.

Dichos hábitos prácticos ayudan a exprimir el máximo valor del peso colombiano en destinos latinoamericanos con condiciones económicas favorables.