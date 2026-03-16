Capturan a hombre que amenazó con quemar a su pareja con una pipeta de gas en Agustín Codazzi, Cesar

El hombre fue capturado por la Policía tras la intervención realizada en el barrio 7 de Agosto de Agustín Codazzi. - crédito Policía Valledupar

La Policía de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar, informó sobre la captura de un hombre que, presuntamente, amenazó con prender fuego a su pareja usando una pipeta de gas abierta y un mechero. El hecho se registró en el barrio 7 de Agosto, luego de que la comunidad alertó a las autoridades sobre una situación de violencia intrafamiliar.

Según el reporte entregado por las autoridades, los uniformados realizaban labores de vigilancia y verificación de antecedentes en el sector cuando recibieron el aviso de vecinos preocupados por los gritos provenientes de una vivienda ubicada en la calle 19 con carrera 9. Al llegar al sitio, los agentes encontraron al hombre de 41 años, en el exterior del domicilio, portando una pipeta de gas propano abierta y un encendedor.

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Al notar la presencia policial, el hombre ingresó rápidamente a la vivienda, donde continuó con las amenazas hacia su pareja. Los uniformados actuaron de inmediato, ingresaron a la residencia y lograron interceptar al hombre antes de que materializara su amenaza.

“La rápida reacción de los uniformados permitió proteger la integridad de la víctima y evitar que la situación escalara a hechos de mayor gravedad”, declaró el coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Los uniformados encontraron al implicado con una pipeta de gas abierta y un mechero en sus manos. - crédito Colprensa.

Medidas judiciales y proceso contra el capturado

El presunto agresor fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía, donde se presentó ante un juez de control de garantías. La autoridad judicial dictó medida de aseguramiento intramural, considerando el riesgo que representa para la integridad de la víctima.

El hombre deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar agravada, una conducta que en Colombia puede acarrear penas de hasta doce años de prisión cuando existe riesgo para la vida de la víctima.

De acuerdo con información divulgada por El Tiempo, la identidad del capturado se mantiene bajo reserva debido a la presunción de inocencia, mientras avanzan las etapas procesales. Actualmente, permanece bajo custodia de las autoridades y se encuentra a la espera de la definición jurídica de su caso.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de violencia intrafamiliar. - crédito archivo Colprensa

Violencia intrafamiliar en el Cesar: cifras preocupantes

El caso ocurrido en Agustín Codazzi no es un hecho aislado. Según el boletín estadístico mensual de Medicina Legal, en Valledupar se reportaron 62 casos de violencia intrafamiliar solo durante enero de 2026. De estos, 42 correspondieron a violencia contra la pareja, 14 a agresiones entre otros familiares, 5 involucraron a niños y 1 a adultos mayores. Estos datos reflejan la persistencia y gravedad del problema en la región.

La Policía recordó a la ciudadanía que existen canales habilitados para denunciar este tipo de hechos. Se dispone de la línea 155, gratuita y nacional, para reportar cualquier situación de violencia intrafamiliar. También se puede acudir a una Comisaría de Familia o presentar la denuncia ante la Fiscalía a través de la línea 122, donde las víctimas pueden solicitar valoración en Medicina Legal y recibir apoyo psicológico.

Reacción de la comunidad y recomendaciones oficiales

La acción de la comunidad del barrio 7 de Agosto resultó determinante para evitar una tragedia. El aviso oportuno de los vecinos permitió que la patrulla interviniera de forma rápida y evitara consecuencias irreversibles. Las autoridades reiteraron la importancia de reportar cualquier manifestación de violencia en el entorno familiar y seguir las rutas institucionales para la protección de las víctimas.

La intervención policial permitió controlar la situación y proteger a la víctima. - crédito Colprensa

Contexto legal y social de la violencia doméstica

El delito de violencia intrafamiliar está tipificado en la legislación y contempla agravantes cuando la integridad o la vida de la víctima se ven amenazadas. Organizaciones sociales y autoridades insisten en la urgencia de fortalecer la prevención y atención integral para quienes sufren agresiones en el hogar.

De acuerdo con cifras nacionales, la mayoría de las víctimas de este delito son mujeres, y el uso de objetos peligrosos, como en el caso de la pipeta de gas, incrementa el nivel de riesgo y la necesidad de una respuesta judicial contundente.