Rodrigo Londoño negó que ‘volverían a la guerra’ si la derecha gana las presidenciales: “La política del odio”

Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, desmiente declaraciones que circulan en redes sociales y refuerza su apoyo al Acuerdo de Paz - crédito Colprensa

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko durante su etapa como máximo comandante de las antiguas Farc, rechazó públicamente la difusión de publicaciones en redes sociales sobre un presunto retorno a las armas, en caso de un posible resultado adverso en las elecciones presidenciales en Colombia.

En su cuenta de X, el hoy líder del partido Comunes, nacido del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y el extinto grupo armado, afirmó que dichas afirmaciones alimentan la polarización política y ponen en riesgo la integridad de aquellos que firmaron la paz y se reincorporaron a la vida civil.

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“Desafortunadamente, la política del odio mantiene sus agresiones, estigmatización y desinformación acerca de mi persona y de los y las firmantes del Acuerdo de Paz”, escribió el dirigente político en sus redes sociales.

Rodrigo Londoño, líder del Partido Comunes, niega rotundamente cualquier intención de volver al conflicto armado tras la pérdida de personería jurídica - crédito @TimoComunes/X

En la publicación, Londoño recopiló varios portales digitales en la que se mencionaba la siguiente frase: “Timochenko dice que si gana la derecha en Colombia está pensando seriamente volver al monte”.

Ante esta situación, “Timochenko” informó que ha presentado denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia para que se indague al responsable de la difusión del mensaje considerado como calumnia. “Denuncio ante la @FiscaliaCol y @CaiVirtual la propagación de mentiras e injurias de distintos medios”, añadió.

Así mismo, Rodrigo Londoño insistió en el compromiso con el proceso de reconciliación y en el cumplimiento del acuerdo por parte del antiguo grupo guerrillero.

Londoño denuncia públicamente la campaña de desinformación y calumnias que afecta tanto a su imagen como a la seguridad de los exFarc - crédito @TimoComunes/X

“La divulgación de noticias falsas y calumniosas atenta contra la integridad física y moral de los firmantes del Acuerdo de Paz y viola la Sentencia SU-020 de 2022 de la Corte Constitucional de Colombia. Los firmantes del Acuerdo de Paz estamos firmes en la brega por la paz”, concluyó.

Revés electoral de Comunes

La tensión política se agrava tras la reciente pérdida de la personería jurídica de Comunes. En las elecciones al Congreos del 8 de marzo de 2026, la agrupación política encabezada por Londoño no solamente no pudo retener sus diez curules en el legislativo (5 en Senado y 5 en Cámara de Representantes), derechos garantizados específicamente por el Acuerdo de La Habana (Cuba), sino que dejara de contar con personería jurídica.

En ese contexto, Sandra Ramírez, histórica dirigente y viuda de Manuel Marulanda (alias Tirofijo), intentó postularse a través de la lista de Fuerza Ciudadana. Sin embargo, recibió apenas 10.505 votos (0,05%), cifra que, sumada a los 114.722 votos totales de Fuerza Ciudadana, no superó el umbral necesario para obtener representación en el Congreso.

La senadora Sandra Ramírez no alcanzó el umbral electoral necesario y esto resultó en la desaparición legal del partido Comunes - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En ese sentido, Rodrigo Londoño dirigió mensajes de serenidad a la militancia, la comunidad internacional y los observadores de procesos de paz tras no obtener los resultados requeridos para llegar al Congreso.

“A los amigos y amigas de la paz de Colombia, a la comunidad internacional y a la militancia, mi mensaje de sosiego en esta coyuntura. Comunes sufrió un revés electoral, pero no perdimos la convicción de seguir luchando en democracia por la paz con justicia social. Venceremos”, escribió Londoño en una publicación en la red social X.

Del mismo modo, Londoño recalcó que el resultado adverso no implica el abandono de la causa política ni de los compromisos suscritos en 2016.

El presidente de Comunes destacó que, aunque el partido sufre una derrota electoral, persiste la convicción de mantener la lucha política por la justicia social - crédito Rodrigo Londoño/X

“No hemos perdido la credencial de firmante del acuerdo de paz ni de alta parte contratante y como tal seguiremos trabajando sin descanso porque se implemente el acuerdo en su espíritu y en su letra”, declaró “Timochenko” en un video publicado en la misma red social.

Frente a los resultados de la contienda electoral, el líder de Comunes aseveró que la derrota en las urnas obedece a factores internos y externos, que, aseguró, merecen un análisis detenido.

“Sí, como Comunes tuvimos un revés electoral. Hay causas endógenas y exógenas que habrá que analizar con detenimiento, pero no hemos perdido la convicción de trabajar por la paz de Colombia”, indicó.

Rodrigo Londoño reafirmó el compromiso de Comunes con la paz y la democracia, a pesar de no alcanzar curules en el Senado ni en la Cámara - crédito Rodrigo Londoño/X

No obstante, señaló problemas crecientes vinculados a la seguridad de los excombatientes y a la gestión institucional por parte del Estado.

“Hay dificultades con el tema de la seguridad, lo que está sucediendo en la UNP. Hay dificultades que tienen a muchos muy angustiados, como lo del tema de la asignación mensual, pero ahí seguimos en la brega porque estas cosas logremos reversarlas”, destacó.

Por último, Rodrigo Londoño reiteró su llamado a mantener la moral y la esperanza. “Hacer la paz es revolucionario, ¡Estamos absolutamente llenos de moral!”, concluyó.