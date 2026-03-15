Motociclista en aparente estado de alicoramiento atropelló a un hombre de 90 años en la localidad de Engativá

El hombre fue capturado por la policía al ser detenido por la comunidad - crédito @dona_pily2 / X

El accidente de tránsito que involucra a un hombre de 90 años en Engativá, Bogotá, tras ser atropellado por un motociclista en aparente estado de embriaguez, ha generado conmoción y reacciones de indignación entre los habitantes del sector.

El hecho ocurrió el 14 de marzo cuando la víctima intentaba cruzar una avenida en una esquina sin semáforo, apoyado en su bastón y llevando una bolsa.

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Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que el adulto mayor es embestido por una motocicleta que circulaba a alta velocidad. En la grabación se aprecia cómo el hombre queda tendido en la calle, mientras peatones se acercan de inmediato para socorrerlo.

El conductor de la moto, tras caer, se incorpora y trata de abandonar la escena por la misma dirección en la que apareció, pero tres personas logran retenerlo y lo llevan de vuelta al lugar del accidente.

La respuesta de quienes se encontraban cerca no se hizo esperar, varias personas rodearon al motociclista, impidiéndole la huida. Un segundo video deja ver la llegada de las autoridades y el momento en que el sospechoso es capturado por la policía.

Imágenes del momento en que la policía llega a la escena de un accidente nocturno, donde un adulto mayor fue atropellado por un motociclista - crédito @dona_pily2 / X

El caso se viralizó rápidamente en redes sociales, y los comentarios reflejan tanto el desconcierto como la preocupación por la seguridad de los adultos mayores en la vía pública:

“El motociclista no podía ir a más de 30 km/h y aún así, el señor estaba cruzando, el motochiro tenía que frenar y dar paso. Siempre es recomendable que una persona de 90 años esté acompañada”, escribió un usuario, señalando la obligación de los conductores de respetar la prioridad de paso de los peatones.

“Gracias a los 3 muchachos que detuvieron al infeliz de la moto que claramente se veía quería escapar”, publicó otro internauta, reconociendo la intervención ciudadana que destaca la actitud de qlos que evitaron la fuga del conductor.

“No miran, no frenan, no prevén nada, andan a lo mula. Hay una cebra, y nadie quiere dar paso a los peatones, más personas adultas mayores. Qué tristeza”, comentó otra persona sobre la percepción de descuido y falta de respeto hacia los peatones.

Según la información que circula en redes sociales, estas serían las placas de la motocicleta involucrada - crédito @dona_pily2 / X

Muchos aprovecharon para denunciar el ambiente de inseguridad que perciben en la ciudad: “Y así tenga semáforo ellos no respetan, igual los ciclistas. En Bogotá ya ni en las aceras se puede caminar, qué desgobierno tan terrible. Bombay o Bogotá, no sé”, escribió un usuario. Las críticas no solo se dirigieron al conductor, también al entorno familiar del adulto mayor: “Muy triste, imprudencia total y también abandono al adulto mayor. Él debería estar con un cuidador, ¿en dónde estaba?”, cuestionó otra voz en la conversación.

Según datos oficiales de Saludata, 242 personas murieron atropelladas en las calles de Bogotá en 2025. De estos casos, 115 involucraron motocicletas como el vehículo causante del siniestro. Estas cifras ponen en evidencia la vulnerabilidad de los peatones y, en particular, de los adultos mayores en contextos urbanos donde el exceso de velocidad y la imprudencia al volante siguen siendo problemas persistentes.

Además, datos del Concejo de Bogotá revelan que entre el 1 de enero y el 28 de septiembre de 2025, se impusieron 1.985 comparendos a conductores en Bogotá por conducir bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, con una alta participación de motociclistas siendo el 54% de los sancionados.

Según información de redes sociales, el adulto mayor falleció por las lesiones - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción inmediata de los testigos, junto con la intervención de la policía, evitó que el responsable escapara. El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los conductores, la protección de los adultos mayores y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial para prevenir tragedias similares.