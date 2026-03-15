María Fernanda Carrascal defendió encuentro de Petro con congresistas electos: “No fue participación en política”

El presidente aseguró que “es una bancada al servicio exclusivamente del pueblo” - crédito @petrogustavo/X

En la noche del 13 de marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro se reunió con los congresistas electos del Pacto Histórico en la Casa de Nariño. En total, el movimiento político logró garantizar 25 espacios en el Senado de la República y varias curules en la Cámara de Representantes.

El primer mandatario se refirió a la reunión que sostuvo con los legisladores, elegidos por voto popular en las elecciones al Congreso que se llevaron a cabo el domingo 8 de marzo de 2026, indicando:

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“Aquí está la bancada más poderosa y mayoritaria del congreso de la República elegida en las últimas elecciones. La Bancada del Pacto se reúne conmigo ayer y muestra su pujanza. Es una bancada al servicio exclusivamente, del pueblo (sic)”.

La congresista María Fernanda Carrascal recordó que el presidente Petro es un actor político y el fundador del Pacto Histórico - crédito @mafecarrascalr/Instagram

María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara y congresista electa por ese movimiento político, hizo una aclaración sobre el encuentro entre Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico. Aseguró que la reunión no constituye un acto de participación política por parte del primer mandatario, haciendo la salvedad de que el jefe de Estado no violó la prohibición que pesa sobre los servidores públicos de no participar en política.

Además, recordó que el presidente es el fundador de la colectividad. “No fue participación en política. Primero, porque las elecciones ya pasaron, @petrogustavo se reunió con congresistas electos. Segundo, porque es el fundador del @PactoHistorico y líder natural de nuestro proyecto político, claramente el presidente es un actor político”, explicó Carrascal.

La congresista electa María Fernanda Carrascal Rojas defendió reunión de Petro con la bancada del Pacto - crédito @MafeCarrascal/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también publicó un corto mensaje sobre el encuentro en sus redes sociales. De acuerdo con lo que explicó, el presidente citó a los congresistas electos para felicitarlos por haber ganado en las urnas y para desearles éxito en su labor legislativa para el siguiente cuatrienio (2026-2030).

“Junto al presidente @petrogustavo recibimos en la Casa de Nariño a las y los congresistas electos del Pacto Histórico el pasado 8 de marzo. Más que una reunión de trabajo fue un encuentro donde los felicitamos por el triunfo y les deseamos éxitos en este nuevo reto que el pueblo les encomendó en las urnas”, detalló el jefe de la cartera en su cuenta de X.

El ministro Armando Benedetti explicó de qué se trató la reunión entre Petro y los congresistas electos - crédito @AABenedetti/X

Alcalde Carlos Fernando Galán también se reunirá con congresistas electos

El presidente Petro no es el único que ha convocado a los congresistas electos para tener una reunión. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que citó a los legisladores actuales y a los que fueron elegidos el 8 de marzo para conversar sobre “la construcción de una agenda conjunta” orientada, entre otras cosas, hacia el fortalecimiento de la seguridad y la vigilancia.

De acuerdo con el mandatario local, es necesario trabajar de la mano con el Congreso de la República para hacer reformas a ciertas normativas y lograr eliminar trabas que afectan el desarrollo de las labores de la Policía Nacional.

Uno de los puntos clave que espera tratar con los legisladores es el acceso a cámaras de seguridad por parte de la fuerza pública. Según detalló, en Bogotá, los uniformados han enfrentado serias dificultades para revisar las grabaciones de las cámaras que hacen parte de edificaciones de propiedad privada y que están ubicadas al norte de la ciudad.

El alcalde de Bogotá aseguró que en la reunión busca construir una agenda común entre la alcaldía, la Policía, la Rama Judicial y el Congreso, con el fin de tener más herramientas para capturar a los delincuentes y llevarlos ante la justicia - crédito @CarlosFGalan/X

“Hace tres semanas ocurrió un sicariato en el norte de Bogotá. La policía llegó en menos de tres minutos al sitio y lo primero que hizo fue mirar qué cámaras había que miraran a esa zona de la calle, del andén, para poder identificar al sicario y desplegar un plan candado para capturarlo. No le dieron las imágenes (…). Eso no puede pasar”, explicó el alcalde de la capital.