Colombia

El salario de los alcaldes de Bogotá, Medellín y Barranquilla subió en 2026 y esta es la millonada que ganan ahora

La brecha de remuneración entre líderes locales surge de la escala oficial, que depende de la categoría administrativa y la magnitud de los retos de gestión

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Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez
Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez y Álejando Char son los alcalde de Bogotá, Medellín y Barranquilla, respectivamente - créditos EFE y Colprensa

El salario de alcaldes en Colombia se determina a partir de un sistema de categorización basado en el tamaño poblacional del municipio y los ingresos corrientes de libre destinación que administra cada entidad territorial. Para el periodo 2025-2026, estos sueldos fueron ajustados en un 7% conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo estipulan los decretos oficiales y la normativa vigente.

En función de la categoría que corresponde a su municipio, los alcaldes en Colombia pueden percibir entre $6.800.000 y $27.500.000 mensuales. La escala responde a variables como el número de habitantes y la capacidad financiera local, de modo que los mandatarios de ciudades grandes acceden a los salarios más altos, mientras que los de municipios pequeños, con menos de 10.000 habitantes, reciben los valores mínimos.

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Por supuesto, el sistema de categorización municipal es fundamental para la definición de la remuneración de los alcaldes. Las clasificaciones están reguladas por leyes como la Ley 136 de 1994, la Ley 617 de 2000 y la Ley 1551 de 2012. Dentro de los principales criterios empleados figuran los ingresos corrientes de libre destinación y el tamaño de la población, lo que sitúa a las ciudades con 500.001 habitantes o más y mayores recursos en la categoría especial.

La Alcaldía de Bogotá administra
La Alcaldía de Bogotá administra los mayores recursos de una ciudad en Colombia por tener más de 0cho millones de habitantes - crédito Alcaldía de Bogotá

Luego, los municipios se distribuyen desde la primera hasta la sexta categoría, correspondiente a territorios con un número reducido de habitantes y recursos limitados.

Salarios de los alcaldes según la categoría del municipio

El periodo actual de mandato de los alcaldes se extiende de 2024 a 2027, luego de las elecciones regionales celebradas en 2023. Los mandatarios están encargados de ejercer sus funciones bajo los parámetros expresados en las leyes y decretos vigentes.

La remuneración mensual máxima de los alcaldes, según la categoría del municipio para 2026, se distribuye de la siguiente manera:

  • Categoría especial: más de 500.001 habitantes; más de $27.500.000. Ejemplos: Bogotá, Medellín, Cali.
  • Primera categoría: entre 100.001 y 500.000 habitantes; cerca de $23.300.000.
  • Segunda categoría: entre 50.001 y 100.000 habitantes; aproximadamente $16.800.000.
  • Tercera categoría: entre 30.001 y 50.000 habitantes; alrededor de $13.500.000.

La clasificación municipal determina el
La clasificación municipal determina el salario que perciben los alcaldes - crédito Colprensa

  • Cuarta categoría: entre 20.001 y 30.000 habitantes; cerca de $11.300.000.
  • Quinta categoría: entre 10.001 y 20.000 habitantes; aproximadamente $9.100.000.
  • Sexta categoría: menos de 10.000 habitantes; cerca de $6.800.000.

Algunos valores señalados corresponden a techos máximos (según decreto anual), mientras que otros son referencias de práctica común. Por ejemplo, para la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Decreto 620 de 2025 establece un tope mensual de $25.504.632, suma que incluye la asignación básica y gastos de representación.

La cifra sirve de referencia obligatoria, aunque en otras entidades clasificadas en la misma categoría el monto puede variar de manera ligera.

La mayoría de municipios, equivalentes al 85% aproximadamente, pertenecen a la sexta categoría. Esto evidencia diferencias marcadas frente a las grandes ciudades y explica la variedad de salarios entre los diferentes niveles de administración local.

El IPC de 2025, clave
El IPC de 2025, clave para el aumento del salario de los alcaldes, cerró en 5,10%, por encima de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Dane

Atribuciones de los alcaldes y lógica de la remuneración

El alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del municipio o distrito. Sus funciones principales comprenden:

  • Gestión y administración de los recursos públicos.
  • Implementación de políticas públicas.
  • Representación legal de la entidad.
  • Planeación y supervisión de los servicios y proyectos de desarrollo local.

La diferenciación en los salarios de los alcaldes obedece a la magnitud de los retos administrativos y a la capacidad económica de cada entidad territorial. Las disposiciones legales buscan que la remuneración sea proporcional a la dimensión del desafío de gobierno, con lo que se evitan desequilibrios fiscales y se permite un manejo responsable del presupuesto municipal.

Tanto la Constitución de 1991 como la ley definen con claridad los deberes, atribuciones y límites del ejercicio de los alcaldes en Colombia.

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