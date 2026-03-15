El Congreso de Colombia reanudará sesiones en plena campaña presidencial: estos son los proyectos aún por discutir

El regreso del Congreso coincide con la campaña de todos los partidos y candidatos que aspiran a suceder a Gustavo Petro en la Presidencia - crédito Colprensa

Desde el lunes 16 de marzo de 2026, el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia reanudarán sus sesiones ordinarias para afrontar lo que será la recta final del periodo legislativo 2022 - 2026, en un contexto dominado por la recta final de la campaña presidencial y con un cúmulo de proyectos legislativos decisivos aún pendientes de trámite.

El escenario político se redefine ante la inminente transición hacia un nuevo Congreso, donde el Pacto Histórico, colectividad afin al Gobierno del presidente Gustavo Petro, ostentará la mayor presencia en el legislativo, aunque sin la mayoría absoluta necesaria para garantizar la aprobación de sus iniciativas.

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La agenda legislativa para este periodo finaliza el próximo 20 de junio, cuyo margen de acción de los actuales senadores y representantes a la Cámara será estrecho, ya que solo disponen de poco más de tres meses para debatir y votar propuestas clave que estarán presentes tanto en el cierre del actual cuatrienio como en el inicio del siguiente.

Entre los proyectos de mayor peso estructural figuran la ley de competencias y el articulado pendiente sobre la Jurisdicción Agraria y la Jurisdicción Indígena.

Imagen de referencia - El trámite de la Jurisdicción Agraria y la Jurisdicción Indígena protagoniza el cierre del periodo legislativo en Colombia - crédito Visuales IA

La ley de competencias, en particular, busca implementar la reforma del Sistema General de Participaciones incrementando de manera progresiva los recursos destinados a los territorios hasta alcanzar el 39,5% de los ingresos estatales, un punto central para alcaldes y gobernadores y que, de no aprobarse antes del 20 de junio, quedaría para el próximo Congreso.

Otra de las propuestas que tendría que ser discutida en este corto periodo es la ley que daría continuidad al Ministerio de la Igualdad, cuya discusión permanece pendiente en la Comisión Primera del Congreso.

Otro asunto relevante es la impulsión de una ley general de cultura, iniciativa emblemática para el Gobierno de Gustavo Petro, por el compromiso de fortalecer el sector a través del recién creado Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El ministerio de la Igualdad sigue en vilo, aunque el Congreso aprobó una ponencia que busca mantenerlo en pie - crédito Prensa Senado

La oposición, por su parte, busca aprobar la ley que endurece las penas para aquellos que recluten menores de edad en el conflicto armado, con propuestas de hasta 40 años de prisión y pendiente aún de su tercera y cuarta discusión en la Cámara. Este proyecto acentúa la confrontación entre bloques, intensificada por la doble agenda electoral y legislativa.

Los debates de control político tendrán una visibilidad especial en este periodo. Entre ellos, se destaca el proceso de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que deberá responder por las denuncias relativas a la crisis del sistema sanitario, por la muerte del niño Kevin Acosta y por señalamientos de omisión, además de las críticas a la reforma a la salud.

Ese proyecto, pese a que fue archivado en la Comisión Séptima del Senado, podría enfrentar el mismo camino que tuvo la Reforma Laboral, luego de que el senador Fabián Díaz Plata (Alianza Verde) interpuso una apelación. Esta decisión obligará a la plenaria del Senado a tratar el recurso, lo que podría reactivar el proyecto y someterlo a discusión en una comisión diferente.

La moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, centra la atención parlamentaria por la crisis en el sistema de salud - crédito @infopresidencia/X

Campaña electoral, punto clave en el final del Congreso

Pese a los proyectos pendientes por debatir, la dinámica interna del Congreso estará claramente enfocada por la elección del sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia de Colombia.

El analista político Juan Falkonerth, en diálogo con Infobae Colombia, aseguró que en esta última etapa legislativa se observará el crecimiento del activismo político y el control político, enfocado en denuncias públicas para ganar visibilidad política en tiempos electorales.

“Vamos a ver unos congresistas participando en la contienda electoral, porque particularmente en esta época, se requiere mucho de esa participación, de que se muestren los respaldos hacia uno u otro candidato, porque de alguna manera eso responde a sus bases y también responde a lo que eventualmente pueda pasar con el siguiente presidente. Ya sea porque los congresistas tienen continuidad en la corporación o porque están buscando algún espacio en el nuevo Gobierno, porque se quedaron por fuera y no van a repetir en esta, en esta corporación”, indicó el experto.

La ley de penas contra el reclutamiento de menores y la ley de continuidad del Ministerio de la Igualdad se encuentran entre los proyectos pendientes - crédito Prensa Senado

De igual manera, Falkonerth advirtió que las probabilidades de que se adelanten las proposiciones radicadas por el Gobierno Petro son escasas.

“No hay gran expectativa en que se tramiten o se aprueben iniciativas del presidente de la República en los proyectos más importantes que tienen que ver con sus reformas que ha venido promoviendo, porque también los congresistas tienden a apartarse un poco del presidente de turno para apoyar los nuevos proyectos políticos que empiezan, digámoslo de alguna manera, a denotarse o a coger mucho más fuerza en estos momentos“, recalcó.

Por último, no descartó que se avancen en mociones de censura o debates de control político contra algunos funcionarios del Gobierno Petro debido a los diversos escándalos conocidos por la opinión pública, aunque advierte que por la dinámica electoral los congresistas podrían mostrarse poco juiciosos para realizar tales acciones en este periodo.

“Este Gobierno ha sido demasiado polémico, demasiado escandaloso y todavía hay muchos ministros que tienen que entrar a responderle al Congreso de la República por diferentes escándalos. Entonces, yo creería que es una posibilidad. Sin embargo, eso a estas alturas del partido desgasta al Gobierno nacional en las pocas iniciativas que quiera intentar adelantar. Y creo que los congresistas están encampañados, están metidos en la política electoral”, concluyó.