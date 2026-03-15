Ca7riel y Paco Amoroso, J Álvarez, Santos Bravos y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron su nueva canción con un videoclip junto a Jack Black - crédito cortesía Sony Music

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

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Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante la segunda semana de marzo de 2026.

Nasa Histoires subió la apuesta con ‘Fauna’

La agrupación boyacense que se presentó hace unos días en Lollapalooza Argentina publicó su nuevo larga duración con el que su nivel de ambición y confianza se disparó hasta presentar un universo musical y visual donde los animales, los territorios colombianos y las emociones humanas se entrelazan para contar historias profundamente íntimas.

Conformado por nueve canciones, cada una nombrada a partir de un animal específico, este viene a ser un lado B conceptual de su antecesor Flora, proponiendo un relato donde la ansiedad, la tristeza, el cansancio mental,la reconciliación, el descanso y la esperanza son temas recurrentes, acompañados de estructuras accesibles pero atrevidas, evitando el cliché pero sin sacrificar la búsqueda del rítmo adecuado.

Mike Bahía presentó el videoclip de “Bonita Bonita”

Escrita hace más de una década por el dominicano Poeta Callejero, reapareció a inicios del 2026 gracias a una versión creada con inteligencia artificial que transformó la canción en un blues romántico que rápidamente generó conversación y curiosidad entre los usuarios.

La canción llamó la atención del caleño, que decidió tomar esta canción y reinterpretarla a su manera, haciendo especial énfasis en su lado más romántico. Tras alcanzar difusión en plataformas digitales, el artista presentó el videoclip oficial, grabado en Miami bajo la dirección de Smalldy, con el que se propuso capturar el aura íntima y sentimental de la canción.

Ysa C presenta el merengue “Te Va A Doler” junto a Reggi El Auténtico

La artista caleña, una de las principales figuras del Afrobeats, se junta con el artista venezolano que ha participado en canciones con Nicky Jam, Jennifer López, Anuel AA, Ozuna, Chino & Nacho, Prince Royce, Yandel, o Anitta, en la que ambos artistas interpretan dos perspectivas opuestas de una relación que llegó a su punto de quiebre. Mientras Ysa canta desde la claridad de quien decidió seguir adelante después de haber sido herida, Reggi responde desde el arrepentimiento y la nostalgia, intentando recuperar una conexión que ya parece haberse perdido.

El tema fusiona la esencia del merengue con texturas electrónicas contemporáneas, creando un sonido dinámico que resalta tanto la energía del Caribe como la evolución sonora de la música latina actual.

Fondo Blanco presenta su LP ‘Hasta los Últimos Chorros’ y una cruda mirada al barrio

La agrupación bogotana de hip-hop presentó 15 pistas, constituyendo su primer larga duración en más de dos décadas de trayectoria. Aquí encapsulan experiencias de pasado, presente y futuro con una consigna clara: darlo todo, sin reservas, hasta el último aliento.

Pistas como el corte de difusión Borracho y Solo en colaboración con Realidad Mental, es uno de los grandes ejemplos de lo que se propuso el proyecto en este esfuerzo sonoro y lírico.

J Álvarez presenta su esperado ‘El Dueño Del Sistema Vol. 3′

El puertorriqueño presenta una continuación natural de los volúmenes anteriores que lo posicionaron en la primera línea del género urbano, pero también como un punto de partida simbólico, al volver a empezar desde el lugar de la experiencia, la madurez y la credibilidad.

Este larga duración recorre el ADN musical de J Álvarez entre rap, dembow y reguetón, dialogando con las dinámicas actuales del sonido urbano global. Entre las colaboraciones destacadas se incluye Pa’ Que, en la que se sumó Lenny Tavarez.

Santos Bravos presenta su EP ‘DUAL’

El proyecto de pop latino de HYBE Latin America, anunció el lanzamiento de su EP debut, que explora el contraste entre dos facetas que, juntas, construyen una misma identidad. Mientras el lado “SANTO” representa la energía espontánea, la celebración y la amistad, reflejando el lado más melódico de la banda, arraigado en el pop latino; “BRAVO” es la faceta más intensa, que canaliza el movimiento, el instinto y la energía de la noche, inspirada en el reguetón, el funk brasileño y los sonidos derivados del EDM.

Este lanzamiento incluye el lanzamiento de la docuserie Detrás de DUAL, que abre las puertas a su proceso creativo y a la historia personal de cada integrante. La serie llegará el 15 de marzo a Spotify y un día después, el 16 de marzo, estará disponible en su canal oficial de YouTube.

Bunbury presentó “La Próxima Vez No Habrá Próxima Vez”

El español presentó el cuarto adelanto de su próximo larga duración De un siglo anterior, que se publicará el próximo 17 de abril. De nueva cuenta, el cantante exhibe su lado bohemio, con una base rítmica sostenida en un contrabajo y percusiones sutiles, acompañada con una guitarra que va y viene pero siempre aporta.

El videoclip oficial se rodó en la ciudad de Los Ángeles, dirigido por el cineasta Eric Boadella.

Los Caligaris presentan su primer lanzamiento de 2026, “El Reloj Me Miente” junto a Silvestre y la Naranja

Dos agrupaciones aparentemente con nada en común se juntaron en este sencillo, que combina la identidad festiva y popular de Los Caligaris con el pulso indie-pop característico de Silvestre y La Naranja, construyendo un relato donde el tiempo deja de ser una certeza y se transforma en una excusa para avanzar, compartir y dejarse llevar.

El videoclip oficial acompaña ese espíritu: una narrativa de ruta que funciona como metáfora del proceso creativo compartido, del trayecto recorrido y de lo que sucede cuando dos trayectorias consolidadas deciden encontrarse en movimientos.

CA7RIEL y Paco Amoroso presentan un nuevo sencillo, “GOO GOO GA GA”,

El dúo argentino sumó a Jack Black en esta apuesta que mezcla sarcasmo, humor y una traviesa imaginación junto a las voces del actor y líder de Tenacious D, reflexionando sobre el envejecimiento, el ego y la inmortalidad.

Jorge Drexler presenta su LP ‘Taracá’

El reconocido cantante y compositor uruguayo presenta su primer trabajo de estudio en cuatro años, con el que sigue explorando la intimidad y la poesía desde la óptica del candombé, que inspiró tanto las nuevas composiciones como su título.

“Siempre me fascinó el hecho de que el tambor que sirve de metrónomo, de reloj, de andamiaje temporal, señala la tierra del compás, sin tocarla, evitándola, rodeándola. Su latido repetido, desplazado y uniforme produce así una desarticulación del lenguaje conceptual del ritmo. Una especie de paradoja temporal que a mí siempre me impulsó hacia el aquí y ahora. No sé si ese sentimiento es compartido y no puedo decir mucho más porque estoy muy lejos de entender cómo funciona un sistema infinitamente complejo, como es la maravillosa polirritmia hipnótica del candombe", comentó el artista en un comunicado de prensa.

Laura Pausini presentó su nuevo álbum ‘Yo canto 2’

La italiana volvió a rendir tributo a los grandes compositores de habla hispana como ya lo hiciera a principios de los 2000. Esta vez eligió temas emblemáticos de Mecano, Juan Luis Guerra, Violeta Parra, Natalia Lafourcade, Fito Paéz o Shakira, dándoles su particular giro. Además, el disco incorpora colaboraciones especiales con Yami Safdie y Ricardo Montaner.

Kim Gordon vuelve a sorprender con ‘PLAY ME’

La emblemática cantante y bajista de Sonic Youth lanzó su segunda placa en solitario, con la que continúa explorando el trap desde una mirada personal y atrevida como es su costumbre, dándole un giro para pasar de ser un estilo prinicipal a regir todos los valores de producción, de tal modo que los aprovecha para incorporar ideas del rock alternativo más evidentes de lo visto en el pasado.