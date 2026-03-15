Bus con hinchas de Millonarios se accidentó en la vía Bogotá-Tunja: reportan heridos

En medio de la emergencia, personas en la vía solicitaron a los conductores despejar el camino para permitir el ingreso de ambulancias, mientras se observan los daños que dejó el accidente. - crédito @soy_un_penalti/X

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este sábado en la vía que conecta Bogotá con Tunja, cuando un bus que transportaba hinchas del equipo Millonarios terminó fuera de la carretera tras un fuerte impacto.

De acuerdo con los primeros reportes compartidos por usuarios en redes sociales, el vehículo intermunicipal sufrió daños considerables en su estructura, especialmente en la parte frontal, y quedó detenido en la berma de la vía sin parabrisas.

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El bus transportaba a un grupo de aficionados que se dirigían a la capital de Boyacá para asistir al partido entre Millonarios y Boyacá Chicó, correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, programado en el estadio La Independencia de Tunja.

Así ocurrió el accidente en la vía Bogotá-Tunja

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del accidente y el estado en el que quedó el vehículo, que terminó a un costado del trazado vial luego de salirse de la carretera.

Según información preliminar conocida por Publimetro, el bus estaba adscrito a la empresa Cootransfusa y tenía el número interno 7089, el cual había salido desde la capital del país con destino a Tunja para transportar a los seguidores del club bogotano.

En los videos que circulan en internet también se observa cómo otros hinchas que viajaban en la caravana comenzaron a prestar los primeros auxilios a los pasajeros lesionados, mientras llegaban los equipos de emergencia.

Además, varias personas que se encontraban en la zona pidieron a los conductores que despejaran la vía para permitir el paso de ambulancias, que acudieron rápidamente al lugar para atender a los heridos.

El vehículo intermunicipal terminó a un costado de la carretera tras el fuerte impacto registrado en la tarde del sábado. - Crédito captura de video

Reportan heridos tras el choque del bus

Aunque hasta el momento las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el número exacto de lesionados, Semana afirmó que se conoció que varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos.

Las ambulancias que llegaron al sitio brindaron atención médica inmediata a los pasajeros afectados, quienes presentaban golpes y otras lesiones producto del impacto.

Por ahora no se ha confirmado la gravedad de los heridos, mientras las autoridades de tránsito adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las causas del accidente.

La emergencia fue atendida por la concesionaria vial

Tras el siniestro, se desplegó un operativo de atención en la zona para asistir a las personas involucradas y controlar el flujo vehicular.

Sin embargo, de acuerdo con la FM, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó que no fue necesaria su intervención directa, ya que la emergencia fue gestionada por la concesionaria encargada del corredor vial.

El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó que no fue necesaria su intervención directa. - crédito Colprensa - Álvaro Tavera.

Debido a las labores de rescate y atención médica, la movilidad en el tramo de la carretera se vio afectada temporalmente, generando congestión mientras se realizaban las maniobras para atender la situación.

A lo largo de la vía también se dispuso personal de apoyo y control para regular el tráfico y evitar nuevos incidentes.

Hinchas de Millonarios sí llegaron al estadio en Tunja

A pesar del accidente, la caravana de aficionados del equipo embajador logró continuar su recorrido hacia Tunja, donde se disputó el partido frente a Boyacá Chicó.

El encuentro deportivo se llevó a cabo en el estadio La Independencia, escenario que registró la presencia de más de 10.000 espectadores para el compromiso correspondiente al torneo del fútbol profesional colombiano.

Mientras tanto, las autoridades permanecieron atentas a la situación en la carretera para garantizar la seguridad de los viajeros.

Millonarios no pudo con Boyacá Chicó y perdió a Mackalister Silva para el partido con Nacional - crédito @MillonariosFC/X

Piden planear los viajes por el retorno de los hinchas

Las autoridades también hicieron un llamado a los conductores que deban transitar por la vía Bogotá-Tunja, ya que se espera un aumento en el flujo vehicular una vez finalice el partido y los hinchas regresen a la capital del país.

Por esta razón, se recomienda planificar los desplazamientos con anticipación y estar atentos a los reportes sobre el estado de la carretera.

Asimismo, los ciudadanos pueden reportar emergencias o incidentes viales marcando al #767, línea habilitada para informar alteraciones en la movilidad o solicitar apoyo de los organismos de emergencia.