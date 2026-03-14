Usuarios reportan fallas en sistemas del banco Davivienda el sábado 14 de marzo: esto respondió el banco

Usuarios reportan dificultades para ingresar en la plataforma aplicativa del banco - crédito Colprensa y suministrada a Infobae

Durante el mediodía del sábado 14 de marzo de 2026, usuarios en redes sociales comenzaron a publicar mensajes con quejas sobre posibles fallas en el aplicativo del banco Davivienda.

Algunos, que necesitaban acceder a sus cuentas para pagar almuerzos y realizar transferencias para otros fines, debieron esperar por varios minutos hasta recibir mensajes como: “Ingrese nuevamente en unos minutos. En estos momentos no podemos atender su solicitud”, o “Estamos presentando problemas con nuestra App. Por favor, lo invitamos a ingresar por Davivienda.com”.

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Las dificultades comenzaron a reportarse en las redes sociales sobre la 1:00 p. m. a través de mensajes como: “Es que ni siquiera deja enviarles mensajes, llevo todo el día tratando de ingresar a la app y a la página web para hacer una transferencia y no deja”.

Ingreso a aplicaciones bancarias no logran a ser exitosos, denuncian ciudadanos - crédito suministrado a Infobae

De acuerdo con los detalles que una fuente de la entidad bancaria suministró a Infobae Colombia, las aplicaciones están en correcto funcionamiento, pero están en revisión para conocer a detalle qué está sucediendo.

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