Shakira, Andrés Cabas, La Pestilencia, Jorge Celedón y El Sayayín: estos álbumes colombianos cumplen 25 años en 2026

Shakira, El Sayayin, Jorge Celedon, Andres Cabas, y La Pestilencia, fueron algunos de los artistas colombianos que publicaron álbumes en 2001 - crédito Colprensa

Colombia siempre fue un país muy musical, pero hasta 2001 eran contadas las oportunidades que tenía un artista nacional para proyectarse en el mercado latino. Aún con el furor de MTV y el boom que vivió el rock en español en los 90, la atención seguía centrada principalmente en lo que ocurría con Argentina o México.

Varios artistas comenzaron a cambiar esa perspectiva en la segunda mitad de los 90, pero fue en 2001 cuando se produjo un cambio de paradigma cuando la figura más importante de la música colombiana del momento lanzó el álbum que la colocó en boca del planeta entero. Con ese éxito, una industria que todavía lidiaba con los coletazos del fenómeno Napster que marcó el inicio del consumo digital de música, comenzó a fijarse en lo que sucedía en Colombia.

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¿Y qué se encontraron? Básicamente, que el país podía hacer de todo. Había pop, vallenato, salsa, rock, hip-hop, champeta, música popular, y todo sonaba con fuerza ya fuese a nivel nacional o en nichos concretos.

Himnos generacionales, sencillos que definieron las fiestas de la época, canciones que reimaginaron la manera de componer... todo eso y más en este repaso de Infobae Colombia por los discos que cumplen 25 años de su lanzamiento.

Shakira lideró una carga de pop latino sin precedentes

Shakira ya era una figura de primera línea en Hispanoamérica luego del estreno de Pies Descalzos y, sobre todo, Dónde están los ladrones. Pero con la publicación de Servicio de lavandería (en paralelo con una versión en inglés, Laundry Service), inmediatamente pasó a competir en la categoría de figuras internacionales como Britney Spears, Madonna o Christina Aguilera.

El éxito de su sencillo Suerte (Whenever, Wherever), y los posteriores Te aviso, te anuncio (tango), Que me quedes tú y Te dejo Madrid la transformaron en la figura latinoamericana más popular del mundo.

Al mismo tiempo, otro de los nombres clave en la internacionalización de la música colombiana, Carlos Vives, publicó Déjame Entrar, producido por Emilio Estefan y con el que pulió la fórmula que tanto éxito le dio durante los 90. Canciones como Carito y Déjame entrar lo pusieron a sonar en todo el continente, hecho que fue reconocido con su primer Grammy anglo en la categoría al Mejor Álbum Latino Tradicional Tropical.

En esa línea destacaron dos debuts: uno, el de Andrés Cabas con su homónimo Cabas, mezclando ideas del rock con ritmos tradicionales como el bullerengue y la cumbia. De aquí se desprendió el éxito Mi Bombón, un infaltable en la radio durante todo 2001.

Por otra parte, Mario Duarte, en pleno furor en esos días por su trabajo en Yo soy Betty, la fea y su trabajo previo con La Derecha, lanzó su álbum solista Golpe de Ala, con el que presentó una mirada más prolija y pulida de sus canciones. De aquí se desprendió Cinco Pistolas, que años después regrabó con La Derecha.

El vallenato romántico, más romántico que nunca

Dos trabajos fueron determinantes para demostrar el buen momento que vivía el género iniciando el milenio. El primero fue el debut solista de Jorge Celedón, tras finalizar su etapa con El Binomio de Oro de América.

Grabado junto al acordeonero Jimmy Zambrano, Llévame en tus sueños sonó en todo el país gracias a éxitos como Parranda en el cafetal, No podrán separarnos o Por tu primer beso, que lo ubicaron en la primera línea de la música colombiana, definiendo un estilo lírico y romántico que equilibró la tradición del vallenato con una producción moderna que terminó por definir su carrera a partir de entonces.

Por su parte, Los Inquietos del Vallenato publicaron Eternamente, un disco fundamental para el vallenato romántico y nostálgico. Con la interpretación cargada de sentimiento de Nelson Velásquez, temas como Te pierdo y te pienso y Perdóname la vida se convirtieron en himnos del despecho, resonando con fuerza en las emisoras. Este álbum reafirmó la vigencia de las letras sentimentales y las melodías suaves que dominaron las parrandas y celebraciones en Colombia al inicio del milenio.

Nuevos capítulos para el rock y el hip-hop

El rock nacional vivió un momento de alta factura con La Pestilencia y su álbum Balística, grabado en Estados Unidos, en el que pulieron su sonido punk-hardcore habitual hasta entonces para comenzar a dar espacio a los sintetizadores de un modo más o menos sutil. La apuesta fue un éxito, pues el videoclip de su sencillo Soñar despierto, logró alcanzar rotación en MTV.

Para los estilos más extremos, Masacre regresó luego de cinco años con la brutalidad técnica de Muerte Verdadera Muerte, reafirmando a Medellín como capital del death metal con letras que narraban la violencia nacional. Tenebrarum aportó elegancia al metal gótico con Voices, destacando el uso del violín en atmósferas lúgubres.

Por su parte, el proyecto de nu metal De2 publicó ese año Historias From Latin Barrios..., una producción donde las guitarras opresivas y despiadadas se entrecruzaban con una percusión contundente y elementos de la electrónica y el trip-hop, mientras ponía ojo en la vida en las calles de Bogotá de ese tiempo.

En el pop-rock más melódico, Los De Adentro presentaron Como un niño, su segunda placa y una más oscura que su exitoso debut de dos años antes, tras la cual decidieron tomarse un receso temporal debido a que no contó con el mismo impacto.

En el ambiente del hip-hop, uno de sus pioneros indiscutidos en el país, La Etnnia, publicó Stress, Dolor & Adrenalina, un disco denso y crudo que retrató la realidad de los barrios bajos de Bogotá con una calidad de producción que los elevó a leyendas del hip-hop en español.

La música llanera y la champeta se hicieron su lugar

A inicios de los 2000 la música llanera se hizo un lugar en la radio colombiana, y uno de los responsables fue el Cholo Valderrama con el lanzamiento de Corazón Marca’o, fusionando la fuerza del joropo con una poesía profunda. Con temas como el que le da título, esta producción celebra la vida del llanero, el caballo y el paisaje, volviéndose esencial para entender la identidad del oriente colombiano.

Por otra parte, el cierre de 2001 estuvo marcado por los entonces acostumbrados compilados bailables. En esa ocasión se publicó 14 Cañonazos Bailables Vol. 41, que tuvo como principal protagonista El Pirulino, tema de Calixto Ochoa por ese entonces vigente gracias a su aparición en la telenovela Pedro el escamoso y la recordada de escena del protagonista bailándolo a su manera.

Otra compilación clave fue La Champeta Se Tomó A Colombia, que retrató el que hasta hoy es considerado como el pico de la champeta, gracias a a la aparición de clásicos como La Voladora de El Sayayín y Busco a alguien que me quiera de El Afinaito que llevaron el sonido de los picós a las grandes emisoras, transformando un ritmo hasta entonces marginal en un fenómeno cultural masivo.