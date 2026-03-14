Ministerio de Defensa confirmó que comenzarán las pruebas del escudo nacional antidrones de Colombia: cómo operará el sistema

Las visitas a ocho países y el interés de empresas extranjeras enriquecen la selección de tecnologías, asegurando que las alternativas propuestas cumplan requisitos legales y estándares globales- crédito Ministerio de Defensa

El Escudo Nacional Antidrones de Colombia iniciará sus pruebas técnicas el 23 de marzo, con el propósito de combatir el uso delictivo de drones por grupos criminales.

El proyecto, liderado por el Ministerio de Defensa, supone una inversión de 6,2 billones de pesos y cuenta con estrictos mecanismos de control institucional y cooperación internacional, según el Ministerio de Defensa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Escudo Nacional Antidrones es un sistema de defensa tecnológica desarrollado en Colombia tras más de tres meses de trabajo del Ministerio de Defensa y de expertos en seguridad.

Su objetivo es dotar al país de herramientas para detectar, anticipar y neutralizar drones usados en actividades ilícitas, mediante equipos de última generación y protocolos de transparencia en la contratación.

Esta iniciativa busca proteger a la población y a la Fuerza Pública frente al crecimiento del uso de drones en acciones armadas o asociadas al narcotráfico.

El proyecto involucra la participación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Procuraduría General de la Nación, y establece medidas de revisión continua en todo el proceso.

La tecnología desarrollada para enfrentar el uso de drones en delitos será evaluada desde el 23 de marzo en distintas regiones, bajo la supervisión de entidades nacionales e internacionales y protocolos de transparencia - crédito Ministerio de Defensa

El desarrollo técnico del sistema ha incluido la integración de especialistas en tecnología, la supervisión contractual y la puesta en marcha de controles permanentes.

La estructuración del proyecto comenzó el 16 de enero, tras visitas técnicas a ocho países para conocer capacidades antidrones y otras soluciones de defensa.

Pruebas y capacidades tecnológicas del Escudo Nacional Antidrones

Las primeras evaluaciones del sistema se llevarán a cabo del 23 de marzo al 10 de abril. Durante este período se probarán los equipos encargados de identificar drones, anticipar sus trayectorias y neutralizarlos en diversos escenarios operativos, de acuerdo con las dos fuentes.

Especialistas del Ministerio de Defensa y expertos en seguridad analizarán la eficiencia de las plataformas y su adaptación a entornos reales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó en un video que este proceso “busca reducir riesgos para la población y la Fuerza Pública y debe avanzar con prontitud ante la magnitud de la amenaza”.

La iniciativa liderada por el Ministerio de Defensa incluye vigilancia de la Procuraduría y colaboración internacional, integrando expertos en tecnología y seguridad para reforzar la protección ciudadana y de la Fuerza Pública - crédito Ministerio de Defensa

La validación tecnológica se hará en escenarios reales, determinando la capacidad de respuesta ante vehículos no tripulados detectados en zonas de riesgo. Según Blu Radio, estos ensayos serán el punto de partida para futuras etapas de revisión y adquisición de tecnología antidrones en Colombia.

Controles y medidas anticorrupción en el Ministerio de Defensa

El proyecto opera bajo parámetros estrictos de integridad institucional. El ministro Sánchez Suárez señaló que la iniciativa está sometida a vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, con cumplimiento de todos los procedimientos legales.

Entre las medidas de control destaca la firma de la Directiva 042 contra el soborno, dirigida a fortalecer la transparencia en las contrataciones relacionadas con el sector de defensa.

El Tiempo precisa que este documento fija normas para prevenir irregularidades y asegurar el manejo adecuado de recursos públicos.

El Ministerio de Defensa también dispone de la línea 157 Anticorrupción como canal para recibir denuncias de la ciudadanía sobre posibles actos ilícitos o fallos administrativos. Ambos medios subrayan que equipos técnicos, financieros y jurídicos evaluarán cada propuesta, garantizando un proceso de escrutinio constante y conforme a la legislación vigente.

Cooperación internacional e innovación tecnológica en defensa

Desde enero, el Ministerio de Defensa ha realizado visitas técnicas a ocho países —Qatar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido— con el fin de conocer soluciones avanzadas en defensa antidrones y tecnología asociada.

La transparencia en la contratación y la revisión de recursos públicos forman parte de los mecanismos implementados para asegurar la integridad del proceso y prevenir irregularidades en el sector defensa - crédito Ejército Nacional

El intercambio internacional impulsó el interés de 21 países que, según las fuentes, manifestaron su disposición a presentar alternativas tecnológicas para el sistema colombiano. Además, 115 empresas internacionales fueron invitadas por el Ministerio a proponer soluciones.

Todas las propuestas se someterán a evaluaciones legales, técnicas y financieras, cumpliendo con los requisitos de la ley colombiana. Este proceso asegura que la estrategia antidrones de Colombia se base en estándares internacionales y en el desarrollo de capacidades autónomas frente a amenazas tecnológicas.

El Escudo Nacional Antidrones representa una apuesta por la innovación en seguridad nacional y por la consolidación de una defensa efectiva capaz de responder a nuevos desafíos tecnológicos.