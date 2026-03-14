Colombia

José Manuel Restrepo dio jocosa respuesta a quienes se burlaron de su forma de bailar en un video: “Las desventajas de ser cachaco”

El académico y económista fue tendencia luego de danzar con una periodista tras un espacio en el que habló sobre su llegada a la campaña de Abelardo de la Espriella

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El candidato presidencial y su fórmula vicepresidencial se animaron a bailar con unas periodistas - crédito @abelardistas/X

Luego de confirmarse que José Manuel Restrepo será la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales ―que se llevarán a cabo el 31 de mayo en Colombia―, el académico y economista comenzó a participar de entrevistas en las que ha hablado sobre el proyecto político que encabeza el abogado.

Precisamente, en uno de los espacios periodísticos, Restrepo y De la Espriella protagonizarón un hecho que se hizo viral, cuando dos periodistas los retaron a bailar salsa en público.

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En la mayoría de comentarios al respecto, los usuarios señalaron el poco talento que tiene el exministro de Hacienda para danzar, lo que llamó la atención en comparación con lo mostrado por el jurista.

“Ojala no ayude en la política de esa forma a Abelardo”, “Buena fórmula, pero mal bailador, tiene que mejorar” o “Lo que tiene de buen docente y académico es proporcional a lo mal que baila”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

El columnista se burló de
El columnista se burló de la forma de bailar del exministro Restrepo - crédito @DanielSamperO/X

Entre los comentarios con tonos de humor estuvo uno por parte del columnista Daniel Samper Ospina, que resaltó que José Manuel Restrepo es bogotano, asegurando que esto se podría comprobar viendo su forma de bailar.

“Dime que eres bogotano y aprendiste a bailar en los años ochenta sin decirme que eres bogotano y aprendiste a bailar en los años ochenta... José Manuel Restrepo hace su estreno formal”, escribió Samper Ospina.

José Manuel Restrepo respondió con humor a los comentarios sobre su forma de bailar

Restrepo no se alejó de
Restrepo no se alejó de las críticas y se pronunció tras ser tendencia en redes sociales - crédito @jrestrp/X

“Las desventajas de ser cachaco. Necesito una buena profesora caleña”, fue parte de la respuesta del exministro Restrepo sobre las burlas que ha recibido luego de ser tendencia en Colombia.

José Manuel Restrepo aprovechó el impacto que están teniendo las publicaciones en las que añade su video bailando para dejar a un lado el humor e indicar que están aprovechando para disfrutar, puesto que prometió trabajar por el país en caso de que Abelardo de la Espriella se quede con la Presidencia de Colombia tras los comicios del 2026.

“Eso si llegaremos a gobernar con todos los conocimientos, experiencia y ánimo de apoyo a los más vulnerables y ya para ese momento no habrá tiempo para bailar”, escribió la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

¿Quién es José Manuel Restrepo?

El exministro mostró su talento
El exministro mostró su talento para bailar después de una entrevista- crédito @abelardistas/X/Colprensa

José Manuel Restrepo Abondano es el candidato a la Vicepresidencia de Colombia por la fórmula de Abelardo de la Espriella en las elecciones de 2026.

Economista y académico, Restrepo ha desarrollado una notable carrera en sectores públicos y educativos. Es egresado de la Universidad del Rosario, cuenta con una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath, en el Reino Unido.

En su trayectoria pública, Restrepo ha ocupado cargos relevantes, como ministro de Comercio, Industria y Turismo entre 2018 y 2021, y ministro de Hacienda y Crédito Público entre 2021 y 2022, bajo el gobierno de Iván Duque. Además, ha sido rector del CESA y de la Universidad del Rosario, y actualmente lidera la Universidad EIA.

La decisión de Abelardo de la Espriella de invitarlo a su fórmula responde a la intención de sumar experiencia técnica, rigor académico y solvencia ética al proyecto político. Restrepo se presenta como un profesional independiente, con experiencia en la gestión pública y capacidad para promover consensos y tender puentes entre diferentes sectores, en un contexto político polarizado.

Ambos enfatizan el objetivo de reconstruir la confianza institucional, fortalecer la democracia y convocar a la unidad nacional. Restrepo asume el reto con el convencimiento de que el país necesita recuperar el diálogo, la esperanza y la estabilidad económica, aportando desde su experiencia y conocimiento académico y técnico.

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