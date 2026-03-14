Elder Dayán se refirió al dolor y la presión profesional que sintió tras la muerte de Diomedes Díaz y Martín Elías: “No soy de piedra”

Elder Dayán recordó el luto que todavía siente por Diomedes Díaz y Martín Elías, así como la presión profesional que sintió por llenar sus lugares - crédito @elderdayanoficial/Instagram

La muerte de Diomedes Díaz y Martín Elías marcó a Colombia y sembró el luto en la música vallenata. El primero, uno de sus mayores referentes históricos, falleció producto de un paro cardiorrespiratorio en 2013. El segundo, llamado a ser su sucesor y con un éxito notable en esos años, perdió la vida en Sincelejo, víctima de las heridas que le dejó un accidente vehicular mientras circulaba por la Transversal del Caribe.

Todo el país quedó conmocionado con la muerte de ambos referentes, pero a día de hoy todo indica que el duelo más profundo lo vive Elder Dayán, hijo del Cacique de La Junta (fruto de su relación con Rosmery Díaz) y hermanastro de Martin Elías.

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Superar la partida de un ser querido es una tarea complicada, más aún cuando se trata de figuras tan queridas por el público. Así lo dejó ver el cantante en declaraciones al programa La Red de Caracol Televisión, relatando cómo ha enfrentado el dolor de ambas pérdidas, la presión de los fanáticos y el peso de un legado familiar que lo atraviesa en cada escenario.

“Es muy difícil superar la partida de un ser querido, y más cuando esa persona la palabra querido la abarcaba totalmente, como lo es mi papá y como lo es mi hermano”, reconoció. Es así que la muerte de Diomedes Díaz no solo significó el adiós a una leyenda del vallenato, sino la pérdida de una presencia paterna que Elder apenas comenzaba a conocer.

Diomedes Diaz tuvo contacto con Elder Dayán en sus últimos años de vida, y mantuvieron una estrecha relación hasta el fallecimiento del Cacique - crédito Captura de pantalla @VICSARI/YouTube

Elder fue el último de los 21 hijos reconocidos por Diomedes Díaz, en una lista que tiempo atrás reconoció que podría ser mayor. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de ese vínculo, y no fue hasta los 15 años cuando pudo ver a su padre en persona, y solo a partir de los 18 o 19 años comenzó a frecuentarlo. Durante ese tiempo, ambos intentaron construir una relación, forjando poco a poco una empatía que se consolidó justo antes de la muerte de Diomedes.

Elder recordó con especial emoción el último encuentro con su padre, en el que recibió palabras de aliento y orgullo: “Me dijo que yo iba a ser muy grande, que yo tenía la casta, que yo tenía su sangre... la música iba a hacer que yo fuera un grande”, contó.

Cuatro años después, Elder enfrentó una nueva pérdida: la de Martín Elías, quien se había transformado para entonces en su apoyo incondicional.

Elder Dayán recordó que Martín Elías lo acogió en la familia Díaz sin conocerlo y lo presentó ante toda la familia, además de apoyarlo en sus inicios en la música - crédito Redes sociales/X

“Martín era un ángel de Dios, hermano. Él siempre quiso ver a su familia unida. Y de verdad que tanto así fue que sin conocerme me recibió en su casa, sin conocerme”, contó sobre el día en que Martín lo integró a la familia. “Él sabía de mí. Había escuchado que había otro hijo de Diomedes por ahí dando vueltas. Y yo me presenté un día sin avisar ni nada, y él me reconoció, me acogió como su hermano y me llevó a su casa y me presentó ante su mamá y todo”.

La relación entre ambos creció, y cuando Martín descubrió el talento musical de Elder, le brindó apoyo y colaboración en su carrera.

La muerte de Martín Elías no solo significó otro golpe personal para Elder Dayán, sino que lo enfrentó a una presión adicional: la expectativa del público y los fanáticos. “Después que él muere, lastimosamente, pues yo hago presencia en la agrupación que era de él. Y ahí me dio más duro, porque es que la gente quería ver en mí a Martín Elías. Era imposible, porque no estaba la persona”, explicó.

Durante casi dos años, soportó el duelo propio y el ajeno, enfrentando comentarios y juicios sobre su desempeño y su supuesto intento de imitar a su hermano. Elder admite que fue un periodo tan difícil que estuvo a punto de retirarse, pero persistió por el deseo de honrar el legado familiar, aunque el dolor colectivo no permitiera ver su esfuerzo con objetividad.

“Primero estaba con el duelo de la pérdida de ese gran ser humano, de ese gran artista. Y segundo, de que como que lo reemplazaron muy rápido, reemplazaron el que movió la butaca. Llegó rey muerto, rey puesto, como dice el refrán”, manifestó.

Después de 13 años de la muerte de Diomedes Díaz y nueve desde la partida de Martín Elías, el duelo sigue presente en la vida de Elder. En esa línea, remarcó que no siente vergüenza en mostrar su dolor en público. Reconoció que, como artista y ser humano, las emociones se desbordan en los escenarios al recordar a sus seres queridos. “Me lleno de sentimiento al recordarlos y lloro, porque soy un ser humano, no soy de piedra... me quitaron una parte de mi sentimiento, de mi piel, de mi alma. Esa parte nunca la voy a esconder”, afirmó.

Aún con el luto de por medió, Elder se mostró orgulloso de su origen y de su familia, y aseguró que el amor por sus seres queridos es un sentimiento imposible de extinguir, ni siquiera por la muerte, con todo y admitir que para él es imposible superar por completo esas ausencias. “Eso es mentira, el que diga: ‘No, pues yo superé’. No, eso es mentira”, sentenció.