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Colombia y Venezuela crearán zona franca en la frontera para impulsar el comercio: así funcionará

La iniciativa busca atraer inversión, generar empleo y fortalecer cadenas productivas en la frontera mediante un espacio con beneficios tributarios y aduaneros que facilite la producción y el intercambio empresarial entre ambos países

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Delegaciones de Colombia y Venezuela
Delegaciones de Colombia y Venezuela se reunieron en Caracas para avanzar en la creación de la zona franca binacional Refinorte, que estará ubicada en El Zulia - crédito Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Los gobiernos de Colombia y Venezuela dieron un nuevo paso en el restablecimiento de su relación económica al aprobar la creación de la Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinorte, que estará ubicada en el municipio de El Zulia, en el departamento de Norte de Santander.

La iniciativa se convierte en la primera zona franca con enfoque binacional entre ambos países y forma parte de una estrategia más amplia para impulsar el desarrollo productivo en la frontera.

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El anuncio fue realizado durante una visita oficial a Caracas por parte de la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas.

Según explicó la funcionaria, el objetivo principal es transformar la dinámica económica de la frontera y promover nuevas oportunidades para las comunidades que viven en esta región.

Durante décadas, la zona ha enfrentado problemas asociados al abandono estatal, el cierre de los pasos fronterizos y el crecimiento de economías informales.

La zona franca Refinorte, que
La zona franca Refinorte, que se proyecta en El Zulia, busca impulsar el empleo, atraer inversión y fortalecer el comercio entre Colombia y Venezuela en la región fronteriza - crédito foto Migración Colombia

“La idea es que estas regiones históricamente golpeadas puedan convertirse en territorios de desarrollo, con empleo, inversión y oportunidades reales para sus habitantes”, señaló Morales durante los encuentros bilaterales.

Un proyecto para impulsar la economía de frontera

La zona franca Refinorte será un espacio diseñado para atraer inversión y fortalecer actividades agroindustriales, logísticas y comerciales entre los dos países.

En términos simples, una zona franca es un territorio donde las empresas reciben beneficios tributarios y aduaneros para facilitar la producción y el comercio. En este caso, el proyecto busca aprovechar la ubicación estratégica de la frontera para conectar cadenas productivas de ambos lados.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio colombiano, la iniciativa permitirá:

  • Impulsar proyectos agroindustriales en la región.
  • Facilitar el comercio binacional entre empresas de Colombia y Venezuela.
  • Promover inversión privada en sectores productivos.
  • Generar empleo formal en Norte de Santander.

La región tiene una fuerte tradición agrícola y ganadera, por lo que se espera que la zona franca ayude a transformar materias primas en productos con mayor valor agregado.

Además, el proyecto se plantea como un primer paso dentro de la propuesta de crear una Zona Económica Binacional en la frontera, una idea que busca convertir el área limítrofe en un corredor de integración económica.

Reunión de alto nivel entre ambos gobiernos

El anuncio se produjo durante una reunión de alto nivel entre delegaciones de ambos países en Caracas.

Por parte de Venezuela participó la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, mientras que la delegación colombiana también contó con representantes de diferentes carteras del gobierno.

La comitiva fue recibida por la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. Durante el encuentro se discutieron estrategias para ampliar la cooperación económica y fortalecer el comercio bilateral.

Rosa Villavicencio conversa con el
Rosa Villavicencio conversa con el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, durante un encuentro oficial en Caracas en el marco de la reunión bilateral entre autoridades colombianas y venezolanas - crédito Gaby Oraa/Reuters

El gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha impulsado en los últimos años la reapertura progresiva de la frontera con Venezuela, después de varios años de ruptura diplomática y cierre de los pasos fronterizos.

Desde la normalización de relaciones en 2022, el comercio entre ambos países ha comenzado a recuperarse, aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles que registraba antes de la crisis diplomática.

Más conectividad aérea y cooperación turística

La visita oficial también dejó anuncios en materia de transporte y turismo. La aerolínea Avianca confirmó la apertura de una segunda frecuencia diaria en la ruta entre Bogotá y Caracas, lo que ampliará las opciones de conexión entre ambos países.

Según el Ministerio de Comercio, este aumento permitirá conectar a los viajeros que pasan por Bogotá con decenas de destinos internacionales y nacionales, fortaleciendo así los viajes de negocios y el turismo.

Delcy Rodríguez, recibe a la
Delcy Rodríguez, recibe a la delegación del Gobierno de Colombia en Caracas, en una reunión centrada en proyectos de integración económica fronteriza - crédito Gaby Oraa/Reuters

Además, los dos gobiernos discutieron la posibilidad de desarrollar estrategias turísticas conjuntas para atraer visitantes internacionales.

Entre las propuestas se mencionaron circuitos de avistamiento de aves en ecosistemas compartidos y rutas históricas vinculadas con la independencia, como la llamada Ruta del Libertador.

Estas iniciativas buscan aprovechar el patrimonio natural e histórico de ambos países para impulsar un turismo regional más integrado.

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