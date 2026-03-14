Capturado en Bogotá ciudadano francés buscado por Interpol por secuestrar un menor

Los procedimientos coordinados entre oficinas migratorias e Interpol permitieron la identificación y puesta a disposición de las autoridades del individuo, reafirmando la eficacia de los mecanismos de información y la colaboración entre países - crédito Migración Colombia

La detención de un ciudadano francés buscado por sustracción de menor y falsedad en documento administrativo fue resultado de una operación conjunta entre autoridades migratorias e internacionales en Bogotá, el 14 de marzo de 2026.

El individuo fue localizado en un hotel del sector de Quintaparedes, próximo a la Embajada de Estados Unidos, tras activarse una alerta en los sistemas nacionales de información migratoria.

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El ciudadano francés fue aprehendido en Bogotá por tener una circular roja de Interpol en su contra, emitida por sustracción de un menor y falsedad documental fuera de Francia.

Oficiales migratorios lo ubicaron y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes, que iniciaron los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes.

Los trabajos conjuntos entre agencias y el despliegue de tecnologías de control fronterizo facilitaron encontrar al individuo señalado por sustracción de menor, quien ya se encuentra bajo custodia oficial - crédito Migración Colombia

El operativo fue liderado por oficiales del Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Andina, en coordinación con Interpol. Al confirmarse la validez de la orden internacional, se procedió a su entrega formal, lo que demostró la eficacia de la colaboración entre organismos.

Cooperación internacional y controles migratorios en Colombia

La directora general de Migración Colombia Gloria Esperanza Arriero López indicó que el caso evidencia la efectividad de los sistemas de información para identificar extranjeros con requerimientos judiciales internacionales. También destacó la importancia de la articulación permanente con organismos tanto nacionales como internacionales para reforzar los controles fronterizos.

Arriero López recalcó que, a través de estos mecanismos, buscan evitar que Colombia sea un destino para quienes intentan escapar de la justicia. Subrayó el compromiso institucional con la legalidad y la seguridad.

Estadísticas recientes de capturas y expulsiones de extranjeros

En lo corrido de 2026, los sistemas de Migración Colombia han detectado cerca de 40 alertas en departamentos como Bogotá, Boyacá, Caquetá, Huila y Tolima. Estas acciones han permitido capturas bajo órdenes judiciales y más de 10 expulsiones de ciudadanos extranjeros, ejecutadas conforme a la normativa migratoria vigente.

Las medidas refuerzan el blindaje de las fronteras y reducen las posibilidades de que migrantes buscados internacionalmente utilicen el territorio colombiano para evadir procesos judiciales.

La política migratoria nacional prioriza el uso de tecnología y la cooperación internacional como vía para cerrar espacios a personas requeridas, consolidando controles efectivos que impidan su permanencia en el país.

Las autoridades rechazan ingreso de extranjeros en aeropuerto de Rionegro por sospechas de explotación sexual

Diez extranjeros —nueve de Estados Unidos y uno de Anguila— fueron inadmitidos por Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional José María Córdova tras descubrirse que su intención declarada era buscar mujeres en territorio colombiano para fines sexuales y luego llevarlas a su país de origen.

La medida fue adoptada tras detectarse que planeaban visitar el país con fines contrarios a la ley, en el marco de controles migratorios orientados a evitar actividades vinculadas a la trata de personas y la explotación sexual - crédito Migración Colombia

Esta acción, inscrita en una estrategia de mayor vigilancia ordenada por la Presidencia, responde a la urgencia de frenar la explotación sexual y limitar la operación de redes internacionales dedicadas a este delito.

Según las autoridades, han reforzado los filtros migratorios en Antioquia para proteger a la población local frente a actividades ilícitas vinculadas a la trata de personas.

En lo que va de 2026, el aeropuerto de Rionegro ha registrado 26 casos de inadmisión de extranjeros por propósitos relacionados con explotación sexual, una cifra que refuerza su papel central en la prevención de estos intentos de ingreso ilícito, según datos de Migración Colombia.

El año anterior, 110 personas de procedencia extranjera fueron rechazadas en todo el país por motivos similares, de las cuales unas 80 fueron detectadas en esta terminal, el principal acceso internacional a Medellín.

Los viajantes fueron sometidos a revisión de pertenencias y entrevistas, determinándose su intención de ingresar con propósitos relacionados con la explotación, en cumplimiento de las directrices presidenciales - crédito Migración Colombia

La terminal aérea se ha consolidado como punto clave para la interrupción temprana de viajeros con fines delictivos. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente para evitar que el territorio colombiano se consolide como destino de turismo sexual internacional.