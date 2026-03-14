Briceño expuso desacuerdos que tiene con Oviedo y advirtió: “Pilas con la forma en como usted se dirige a miembros del Centro Democrático”

El congresista electo aseguró que no comparte la visión que tiene Oviedo sobre la educación de los niños - crédito @Danielbricen/X

El exconcejal y congresista electo Daniel Briceño, del Centro Democrático, se pronunció sobre la alianza política entre la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo, que será su fórmula vicepresidencial en las elecciones del 31 de mayo de 2026.

El acercamiento entre Valencia y Oviedo de cara a los comicios ha generado todo tipo de opiniones, algunas de ellas basadas en sus diferencias ideológicas. El exfuncionario es de centro, mientras que la congresista es de derecha y hace parte del partido político Centro Democrático.

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El legislador electo confirmó que el aspirante a la Vicepresidencia tiene posturas que no están alineadas con la derecha y reconoció que algunas de ellas las desaprueba. Según detalló, hay dos temas específicos en los que no comparte la misma posición que Oviedo.

Daniel Briceño aseguró que Juan Daniel Oviedo hace una política diferente, algo que considera positivo - crédito suministrada a Infobae Colombia y Colprensa

“Primer desacuerdo que tengo con el señor Oviedo tiene que ver con la forma en como él cree que el Estado debería intervenir en la educación de niños, niñas y adolescentes. Esto a raíz de unas discusiones que se dieron en el Concejo de Bogotá”, detalló el congresista electo en un video publicado en sus redes sociales.

Los argumentos por parte del exdirector del Dane se basaron en la premisa de impulsar la “inclusión”, pero, a juicio de Daniel Briceño, en realidad se trataba de propiciar “una intervención estatal” en la educación de los menores de edad, poniendo “condicionamientos y límites”.

Sin embargo, el exconcejal se opuso, asegurando que se debe respetar la libertad educativa, permitiendo a los padres y madres de familia decidir sobre la formación y crianza de sus hijos.

Daniel Briceño aseguró que no está de acuerdo con una intervención del Estado en la educación de los niños, contrario a lo que pensaría Juan Daniel Oviedo - crédito Colprensa

El legislador electo afirmó que Juan Daniel Oviedo ha sido fuertemente criticado por su postura al respecto. “Le han estado dando palo con eso y yo puedo dar fe de que así fue”, detalló.

El segundo aspecto en el que no está de acuerdo con el aspirante a la Vicepresidencia tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que surgió tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP en 2016. Para el Centro Democrático, la JEP no debería existir, pero Oviedo considera que debe hacerse una evaluación de sus resultados y garantizar el flujo de recursos para el sistema de justicia transicional.

Briceño considera que el exdirector del Dane se equivoca. “La JEP lo único que está haciendo es repartir condenas simbólicas pagadas con los impuestos de los colombianos. Entonces, señor Oviedo, ¿cómo es posible que nosotros podamos decir que la JEP se mantenga intacta?”, cuestionó.

Daniel Briceño y Juan Daniel Oviedo tienen posturas diferentes sobre la JEP - crédito Colprensa

Aseguró, por otro lado, que la Jurisdicción estaría “atacando de frente” a integrantes de la fuerza pública investigados por crímenes cometidos en el conflicto armado y que no les está dando garantías.

Aunado a ello, criticó el trato que ha recibido la colectividad por parte de Juan Daniel Oviedo; aseguró que quienes integran el partido tienen principios firmes y hacen un ejercicio de militancia juicioso.

“No estoy de acuerdo con la forma en como Juan Daniel ha tratado al Centro Democrático y a los miembros de Centro Democrático. Juan Daniel, nosotros no somos ninguna especie de viruela o de virus. Nosotros somos votantes absolutamente legítimos, gente que piensa muy bien”, dijo.

Daniel Briceño aseguró que no está de acuerdo con la manera como Juan Daniel Oviedo ha tratado al Centro Democrático - crédito Centro Democrático

Recordó que el movimiento político hace parte de la coalición que ahora el aspirante a la Vicepresidencia integra y advirtió: “Así que Juan Daniel, pilas con la forma en como usted se dirige a los miembros del Centro Democrático, que en últimas hacen parte de esta coalición”.

Así las cosas, Briceño aclaró que, pese a la existencia de desacuerdos y debates con el exfuncionario, hay puntos clave en los que concuerdan. Tienen una visión parecida con respecto a la administración de las pensiones, la reforma del sistema de salud, la economía del país, la propiedad privada, el sector tributario y la empresa. Además, afirmó que hay soluciones para sus diferencias.

Finalmente, resaltó aspectos positivos que, desde su perspectiva, tiene Juan Daniel Oviedo como político y ciudadano. “Es un tipo decente, que es un tipo que no roba, que es un tipo que no es corrupto, pero además es un tipo que hace política distinta”, detalló.