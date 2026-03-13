“Vamos a garantizar que la JEP reciba todos los recursos”: Juan Daniel Oviedo habla del futuro del tribunal en Colombia

- crédito Juan Daniel Oviedo/Facebook

El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo aseguró que, en un eventual gobierno junto a Paloma Valencia, se garantizarán los recursos necesarios para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pueda rendir cuentas sobre su gestión al finalizar el periodo presidencial. El pronunciamiento se dio en medio de la discusión sobre el futuro de ese tribunal en el país.

Según información publicada por Semana, las declaraciones del exdirector del Dane se produjeron durante el evento de presentación de la fórmula presidencial que integra con la candidata del Centro Democrático.

De acuerdo con ese medio de comunicación, el tema de la JEP fue uno de los puntos centrales abordados en las conversaciones entre Valencia y Oviedo tras la conformación de la coalición surgida después de la Gran Consulta por Colombia.

- crédito @PalomaValenciaL/X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante el anuncio de la candidatura conjunta, Oviedo explicó que la postura de la fórmula presidencial no consiste en eliminar de inmediato la JEP, sino en evaluar su funcionamiento con base en resultados concretos.

“El acuerdo que hemos definido es trabajar incansablemente para que todos los recursos económicos e institucionales se asignen a este sistema de justicia transicional bajo nuestro gobierno”, afirmó Oviedo, citado por Semana.

El candidato vicepresidencial sostuvo que el objetivo es que el tribunal cuente con las herramientas necesarias para avanzar en los procesos relacionados con el conflicto armado.

Según explicó, la intención es que al final del periodo presidencial exista un balance claro que permita medir los resultados del sistema de justicia transicional.

Oviedo plantea evaluar resultados antes de decidir el futuro de la JEP

El exdirector del Dane indicó que la estrategia acordada con Paloma Valencia busca evitar debates anticipados sobre la continuidad del tribunal y concentrarse en su desempeño real.

De acuerdo con Oviedo, al final del eventual mandato presidencial se debería presentar un informe de rendición de cuentas que permita analizar los avances del sistema judicial.

Ese balance, señaló, serviría como base para que el siguiente gobierno tome una decisión informada sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Más que enfrascarnos en si se renueva o no el periodo de la JEP, lo que queremos es trabajar con efectividad y con sentido de transición”, explicó Oviedo, citado por ese medio de comunicación.

El economista agregó que el modelo de justicia transicional debe evaluarse principalmente por su capacidad para ofrecer verdad, reparación y garantías de no repetición.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se presentaron en el centro de Bogotá para formalizar la fórmula presidencial que llegará el 31 de mayo a las urnas - crédito @juanmanuelgalan/X

Según indicó, el tribunal debe demostrar que puede resolver con eficacia los casos derivados del conflicto armado.

“Lo importante es que ese modelo de justicia paralelo resuelva con efectividad y permita que haya reparación y no repetición de los conflictos del pasado”, afirmó.

La postura surge en medio del debate político sobre el tribunal

Las declaraciones del candidato vicepresidencial se producen en un contexto político marcado por el debate sobre el funcionamiento de la JEP.

La candidata presidencial Paloma Valencia ha manifestado en distintas ocasiones cuestionamientos sobre el desempeño del tribunal creado tras el Acuerdo de Paz firmado con las Farc.

Por su parte, Oviedo ha insistido en la necesidad de evaluar el funcionamiento del sistema antes de adoptar decisiones estructurales.

Según explicó, el objetivo de la fórmula presidencial es evitar que la discusión sobre la JEP se convierta en una confrontación ideológica anticipada.

“Está claro que esa fue una herida que dividió al país hace más de diez años y aquí lo que queremos es unirnos alrededor del hecho de que la paz suceda y que se sienta con algo muy sencillo, y es que todos los colombianos puedan vivir del trabajo sin miedo”, afirmó Oviedo.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - crédito captura de pantalla

De acuerdo con el candidato vicepresidencial, la estrategia busca que el país pueda evaluar con datos y resultados verificables si el sistema de justicia transicional ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creado.

En ese sentido, aseguró que el enfoque de la propuesta consiste en garantizar que el tribunal cuente con los recursos necesarios para cumplir su misión y posteriormente presentar un balance claro sobre su funcionamiento.

Según explicó, ese informe permitiría al país contar con elementos objetivos para determinar el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz dentro del sistema institucional colombiano.