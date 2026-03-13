Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella regresan a Bogotá: harán el cierre de su gira en el estadio El Campín

Silvestre Dangond anuncia su gran despedida en Bogotá con Juancho de la Espriella - crédito Natalia Perilla

El cantante colombiano Silvestre Dangond anunció que regresa a Bogotá para protagonizar uno de los momentos más importantes de su carrera musical: el cierre de su gira El Último Baile, proyecto que marcó su esperado reencuentro con el acordeonero Juancho de la Espriella.

El espectáculo se realizará el 15 de mayo de 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario en el que el artista vallenato completará su cuarto concierto en ese recinto, consolidando así un nuevo capítulo en su trayectoria musical.

El anuncio se conoció durante la mañana del viernes 13 de marzo en conversación con el periodista Julio Sánchez Cristo en W Radio, donde el cantante explicó que el concierto no será un espectáculo cualquiera, sino el momento definitivo para cerrar una de las giras más importantes de su carrera.

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Después de esas palabras, las redes sociales se llenaron de imágenes, comunicados e información oficial respecto al show que dará el cantante vallenato en mayo.

El último baile de Silvestre Dangond: el Campín vibrará otra vez con el binomio vallenato - crédito @silvestredangond/IG

Durante la entrevista, Dangond explicó el significado especial que tendrá este evento para su carrera y para los seguidores que han acompañado su música durante más de dos décadas.

“Es el momento de cerrar la gira más exitosa de Colombia, no será un concierto más, se los aseguro; y qué mejor que hacerlo en Bogotá”, expresó el artista al confirmar la noticia.

El cuarto Campín de Silvestre Dangond

El concierto llevará por nombre El Baile De Todos, una celebración pensada especialmente para el público que ha seguido la carrera del artista durante más de 23 años de trayectoria musical y que celebra la reunión con Juancho de la Espriella.

El concepto del espectáculo surge de una idea sencilla pero ambiciosa: ofrecer un recorrido por un repertorio tan amplio que incluso cuatro horas de concierto no serían suficientes para interpretar todas las canciones que han marcado su historia.

Silvestre Dangond promete un concierto histórico para cerrar su gira en la capital colombiana - crédito Natalia Perilla

Según el anuncio oficial, las entradas para el evento estarán disponibles a partir del 17 de marzo a través de la plataforma de boletería TuBoleta.

Con este nuevo show en Bogotá, el artista reafirma el vínculo con la capital colombiana, ciudad que ha sido escenario de algunos de los conciertos más multitudinarios del vallenato en los últimos años.

El reencuentro que marcó una gira histórica

La gira El Último Baile ha sido uno de los proyectos musicales más comentados dentro del género vallenato, principalmente porque representa el reencuentro artístico entre Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, una de las duplas más recordadas del vallenato contemporáneo.

Durante el recorrido por Colombia, el tour ha pasado por más de 15 estadios y ha reunido a más de 500 mil asistentes, consolidándose como uno de los espectáculos musicales con mayor convocatoria en el país en los últimos años.

Además, el proyecto ha contado con la participación de invitados especiales como Sebastián Yatra, Nacho, Natti Natasha, Farruko, Gian Marco, Zion, Guaynaa, Noel Schajris, la agrupación Bacilos y la Banda MS.

Silvestre Dangond eligió Bogotá para cerrar su gira histórica - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

El impacto del proyecto también se reflejó en la industria musical cuando el álbum El Último Baile recibió el reconocimiento como Mejor Álbum de Vallenato en los Latin Grammy Awards.

Mientras se prepara para este gran cierre en Bogotá, Dangond continúa llevando su música a escenarios internacionales. Actualmente desarrolla una gira por Estados Unidos que comenzó con cuatro conciertos consecutivos con entradas agotadas en ciudades como Atlanta, Orlando, Miami y Chicago.

El recorrido continuará con nuevas presentaciones en Newark y Dallas, antes de que el artista lleve su espectáculo a otros países.

El mensaje de Silvestre Dangond para sus fanáticos

El anuncio de la nueva fecha en la capital de Colombia también fue acompañado por un mensaje publicado por el propio artista en sus redes sociales, donde dejó claro que Bogotá fue el lugar elegido para cerrar este capítulo de su carrera junto a su compañero musical.

El Campín vivirá el último capítulo de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

“Bogotá!! Vamos a cerrar esta historia juntos! Y tenía que ser aquí! Con mi compadre Juancho de la Espriella vamos a vivir “El Baile de Todos” este 15 de mayo en El Campín”, escribió el cantante al compartir la publicidad y el valor de las entradas.

De acuerdo con la información brindada, la boletaría va desde $90.000 hasta $10.000.000, en preventa y sin incluir el servicio. Habrán palcos, zonas VIP, gramilla con sillas, graderías y espacios para el ambiente más familiar, que es la parte en la que podrán ingresar niños mayores de 14 años acompañados por un adulto responsable.

Una noche de vallenato único: el gran final de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en Bogotá - crédito @silvestredangond/IG

Con este concierto, miles de seguidores volverán a reunirse en el estadio capitalino para cantar las canciones que marcaron una etapa fundamental del vallenato moderno y que consolidaron a Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella como una de las duplas más queridas del género. Además, de que podrán despedir a la dupla en vivo y directo.