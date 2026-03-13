Por tercera vez, la Fiscalía fijó fecha para la audiencia de imputación de cargos a Juliana Guerrero por títulos falsos

La audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero por falsificación de títulos universitarios se realizará el 26 de marzo en Paloquemao - crédito @infopresidencia/X

El Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao confirmó que la audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero se realizará el 26 de marzo a las 3:00 p. m., tras cumplirse su tercer aplazamiento.

Guerrero está rindiendo cuentas a la justicia debido a señalamientos por la presunta falsificación de títulos universitarios emitidos por la Fundación San José, caso que generó repercusiones en el Ministerio de la Igualdad y el Viceministerio de las Juventudes del Gobierno de Gustavo Petro.

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La Fiscalía General de la Nación había intentado llevar a cabo la imputación en dos ocasiones previas: la primera, el 27 de febrero, no se concretó por inasistencia de Guerrero y su abogado; la segunda, el 10 de marzo, tampoco se realizó, ya que la acusada solicitó más tiempo argumentando la ausencia de un abogado de confianza.

La fiscalía imputará cargos contra Juliana Guerrero - crédito Ministerio del Interior / Colprensa

La juez 79 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá aceptó la petición, aunque advirtió que existe una defensora pública asignada en caso de nuevas ausencias.

Proceso judicial

Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José, serán imputados por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Según la Fiscalía, Guerrero habría presentado dos títulos falsos —uno de contadora pública y otro de tecnóloga en gestión contable— con el objetivo de posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad.

La acusación sostiene que Guerrero cargó ambos títulos al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), pese a supuestas irregularidades en su obtención. La Fiscalía convocó la audiencia de imputación hace varias semanas, luego de identificar inconsistencias en los documentos presentados.

La investigación a la Fundación Universitaria San José comenzó con el caso Juliana Guerrero - crédito Fundación Universitaria San José

El 9 de febrero, la Fiscalía había solicitado una medida de aseguramiento con detención domiciliaria para Guerrero. Sin embargo, en la audiencia del 10 de marzo, la fiscal Jessica Montealegre retiró la petición tras determinar que no se cumplían los requisitos legales para imponer esta restricción.

Juliana Guerrero sigue representando al Gobierno Petro pese a sus investigaciones

El lunes 9 de marzo de 2026, durante la elección del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), se registró la participación de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, lo que causó indignación en la población estudiantil principalmente.

Guerrero reapareció como delegada del Gobierno en el Consejo Superior Universitario y presenció la designación de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector para el periodo 2026-2030.

A propósito, el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, Juan López Nacimiento, cuestionó en entrevista con Caracol Radio la transparencia del proceso y denunció intereses políticos en la elección.

López afirmó que la situación no es exclusiva de la UPC, sino parte de una tendencia nacional en la que actores políticos buscan influir en universidades públicas. “En todo el país se han visto intenciones por parte de actores políticos, particularmente del Gobierno, en tomar las universidades”, afirmó en la entrevista.

Según López, la elección de Echevarría Gil se realizó en una sesión de solo ocho minutos, tras la llegada de un documento con advertencias legales sobre los aspirantes.

El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram

“Alcancé a subir a las 8:10 a. m.; me informan que ya habían designado”, relató el representante estudiantil.

En la grabación de la sesión se habría observado la falta de revisión de los requisitos para el cargo y una votación que finalizó con cinco votos a favor y ninguno en contra.

López criticó al medio citado la diferencia de criterios frente a otros casos nacionales: “Sorprende además en gran medida por parte del Ministerio de Educación y por el mismo Gobierno Nacional que en otras universidades como la Universidad del Atlántico han hecho incluso suspensión del rector aduciendo que no se hicieron esa serie de análisis y acá el mismo Ministerio, el mismo Gobierno no hace ese análisis y, por el contrario, de forma exprés toma esa decisión”.