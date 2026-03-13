Papá de la estudiante del Externado que murió tras ser arrollada por un TransMilenio en Bogotá relató cómo fueron sus últimos momentos con vida

Jhoana Katerine Agreda Jamioy murió el 10 de marzo de 2026 luego de que la atropellara un Transmilienio - crédito Transmilenio/Universidad Externado

Jhoana Katerine Agreda Jamioy, estudiante de 21 años de la Universidad Externado de Colombia, falleció el 10 de marzo de 2026 tras ser arrollada por un bus de TransMilenio cerca de la estación Las Aguas, según indicaron las autoridades y confirmó la propia institución universitaria.

La joven, integrante del pueblo indígena Kamëntsá del Valle de Sibundoy, Putumayo, murió en un hospital horas después del accidente.

Mientras la familia de Agreda Jamioy espera los resultados de los procedimientos de Medicina Legal, la investigación sobre las circunstancias exactas de la tragedia avanza, informaron las autoridades. La estudiante presentaba fractura en la pierna y la cadera, conforme a los datos comunicados por su entorno cercano.

De acuerdo con TransMilenio S.A., el hecho ocurrió cuando una persona intentaba ingresar de manera irregular al sistema y sostuvo que, presuntamente, la víctima se encontraba bajo efectos de alcohol en el momento del impacto.

La empresa activó los protocolos de emergencia y atención inmediatamente después de conocer la novedad, reiterando que mantiene labores de monitoreo y control en los puntos críticos del sistema para reducir los accidentes.

“El hecho ocurrió a la altura de la estación Las Aguas, presuntamente entre un bus del sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular. Para atender la novedad, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención establecidos”, explicó el sistema de transporte público masivo de la capital del país.

Andrés Agreda, padre de la joven, describió a Blu Radio cómo la familia vivió la emergencia médica: “De inmediato, con mi esposa fuimos hasta la clínica. Eso fue tipo 12 de la noche cuando me llevaron. Prácticamente me dijeron que estaba grave, grave. Los médicos, de una u otra manera, hicieron todo lo pertinente. Acudieron varios especialistas, pero siempre me comentaron que estaba muy grave”.

Según relató, la estudiante universitaria recibió lesiones de gran gravedad. “Ella realmente tenía fracturada la pierna y la cadera”, por lo que el personal de la salud intentó estabilizarla. Sin embargo, explicó que murió horas después.