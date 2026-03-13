Mafe Carrascal reaccionó al nombramiento de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Existen los disfraces”

Para Carrascal, la fórmula Valencia - Oviedo se vende como de "centro", cuando en realidad es, según ella, de "derecha" - créditos archivo Álvaro Tavera/Colprensa | @PalomaValenciaL/X

La representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal, lanzó fuertes críticas al anuncio de la adhesión de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia para las elecciones del 31 de mayo, en un video divulgado la mañana del viernes 13 de marzo a través de su cuenta de X.

En la grabación, la congresista del Pacto Histórico, conocida como Mafe Carrascal en sus redes sociales, utilizó calificativos y argumentos para cuestionar el giro discursivo de la campaña y la autenticidad del proyecto político liderado por la senadora del Centro Democrático, quien ganó la Gran Consulta por Colombia, una de las tres consultas presidenciales realizadas en la jornada electoral al Congreso del domingo 8 de marzo.

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El video está acompañado del mensaje: “En política también existen los disfraces... Cuando un proyecto político necesita disfrazarse para ganar… tal vez el problema no sea el disfraz. Tal vez sea el proyecto”, y se difundió pocas horas después de la confirmación oficial de la fórmula Valencia-Oviedo.

La congresista inició su intervención así: “Parece que se adelantó Halloween. Porque ahora vemos a Paloma Valencia disfrazada de centro. Sí, la misma que durante años se presentó orgullosa como la heredera política de Álvaro Uribe Vélez”.

A juicio de Carrascal, el giro hacia el centro de la campaña de Valencia responde a la crisis de popularidad que enfrenta el sector uribista.

Este fue el mensaje que compartió la congresista María Fernanda Carrascal desde su cuenta de X la mañana del viernes 13 de marzo de 2026 - crédito @MafeCarrascal/X

“Pero como el uribismo atraviesa uno de sus peores momentos políticos, ahora le toca cambiar el vestuario. Le va a tocar entonces a Paloma quitar las vallas de la Uribe, a ver si así cae uno que otro votico”, afirmó la representante, quien sugirió que la estrategia busca captar electores más allá de la base tradicional del partido.

Para Carrascal, la fórmula presidencial no representa un cambio verdadero, sino un intento de “reelegir a Uribe en cuerpo ajeno”.

Según la representante, mientras se promueve una narrativa de centro y de rechazo a los extremos, los antecedentes políticos de Valencia y su nuevo compañero de fórmula muestran otra realidad.

“Por eso también aparece Juan Daniel Oviedo intentando capturar votos de incautos. Pero cuando uno revisa la historia, el disfraz se les cae”, sostuvo la senadora electa.

Para la congresista hay varios episodios que, según su perspectiva, revelan la verdadera orientación política de Valencia.

“Esta es la misma Paloma Valencia que en 2015 propuso dividir el Cauca en dos. En este trino dice: ‘propongo un referendo o una consulta para que el departamento del Cauca se divida en dos, un departamento indígena y otro para los mestizos’”, recordó la representante.

También citó la propuesta de que los egresados de universidades públicas pagaran un porcentaje de su salario durante una década para financiar el sistema educativo.

La congresista del Pacto Histórico cuestionó que la fórmula a las elecciones presidenciales se venda como "centro", según ella - crédito @MafeCarrascal/X

“La misma que propuso que los egresados de universidades públicas pagaran un 20 % de su salario durante diez años para financiar el sistema. Por supuesto, muy amiga de la privatización de la educación”, añadió Carrascal.

Dentro de sus argumentos, la senadora electa también cuestionó la postura de Valencia frente al proceso de paz y su posición sobre los derechos de los jóvenes aprendices.

“La misma que ha sido una de las voces más duras contra el proceso de paz y contra las FARC. Y la misma que recientemente se opuso a la laboralización de los aprendices del SENA, jóvenes que en su mayoría son estratos uno y dos”, argumentó la integrante del Pacto Histórico.

Para la representante, la trayectoria de la candidata presidencial ha estado marcada por una política excluyente: “Siempre mano firme contra los más vulnerables y corazón grande y amplio con quienes más tienen. Pero cuando uno mira su trayectoria política, parece más bien abierta al diálogo, pero con quienes se parecen a ella”.

De acuerdo con la representante, la evaluación de los políticos debe centrarse en sus antecedentes y decisiones: “La política no se mide con discursos de campaña en el Gran San para parecer pueblo. Midámosla con memoria, con las posiciones políticas asumidas, por los votos que la hoy candidata dio en el Congreso”.

Carrascal resaltó que la presencia de una mujer al frente de la campaña no implica un avance progresista, y agregó que la candidata presidencial “en muchos de los debates más importantes de este país ha estado del lado de los antiderechos, es antifeminista y profundamente conservadora”.

El 12 de marzo se confirmó a Oviedo como fórmula vicepresidencial - crédito @PalomaValenciaL/X

En su intervención, la representante mencionó debates recientes sobre derechos civiles.

“Estamos hablando de sectores políticos que intentaron frenar el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Estamos hablando del partido político donde llaman ideología de género o woke a cualquier defensa de los derechos humanos. No se les olvide que hicieron campaña en contra de los acuerdos de paz”.

Hacia el final del mensaje, Carrascal advirtió sobre los riesgos de utilizar la nostalgia como motor político.

“Ojalá este cambio fuera por convicción y no por un cálculo electoral. Cuando un proyecto político se construye sobre la base del pasado y de la nostalgia, corre el riesgo de quedarse atrapado en él. La nostalgia sirve para hacer campaña, pero rara vez sirve para gobernar un país que ya cambió”, cerró la congresista.