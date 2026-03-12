Tribunal anuló el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad por incumplimiento a la Ley de Cuotas

El nombramiento de Juan Carlos Florián quedó anulado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pese a su renuncia previa - crédito César Carrión/Presidencia

El 14 de enero de 2026, se conoció que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia al entonces ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián Silva, cuya trayectoria en el gabinete del Gobierno Petro estuvo salpicada por fuertes polémicas, especialmente, por su presunto incumplimiento a la Ley de Cuotas.

La controversia fue encarada por Florián, que en repetidas ocasiones sostuvo que se consideraba una mujer, de modo que no incumplía dicha normativa, que exige una participación mínima del 50% de mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio del Estado.

Cuando renunció, Juan Carlos Florián escribió este mensaje en sus redes sociales: “Tengo el orgullo, honor y satisfacción de haber sido la ministra de la Igualdad y Equidad de Colombia. Una entidad que representa las luchas y la justicia social del país. Lo defendí y lo defiendo (sic)”.

No obstante, semanas después de su renuncia, magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmaron la anulación del nombramiento de Florián Silva como jefe del Ministerio de Igualdad y Equidad, tras determinar que su designación sí vulneró la Ley de Cuotas.

Según la decisión judicial, al existir 19 ministerios, el cálculo para cumplir con la cuota debía redondearse al número inmediato superior, por lo que se requería la presencia de al menos 10 mujeres en el gabinete ministerial. Con el nombramiento de Florián Silva, la participación femenina descendió a 47,3%, por debajo del umbral legal, se lee en la sentencia del alto tribunal.

En el documento se explicó que “la Ley de cuotas fue diseñada específicamente para corregir la desigualdad histórica en la participación de las mujeres en cargos directivos” y aclaró que “la norma no regula la situación de personas no binarias, como se identifica Juan Carlos Florián Silva”.

En consecuencia, ante la ausencia de regulación legislativa sobre este grupo, aplicó el criterio binario hombre/mujer previsto por la ley vigente.

La magistrada ponente, Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, resaltó que “cuando el cálculo matemático del 50% arroje como resultado un número decimal, debe por regla aproximarse al número entero siguiente, y no al inferior”.

Juan Carlos Florián afirmó ser una mujer, para ser el titular del Ministerio de la Igualdad y Equidad - crédito @MinIgualdad_Col/X

De esta manera, los magistrados del tribunal concluyeron que la administración tenía pleno conocimiento de la falta de cumplimiento del requisito al momento de expedir el decreto de nombramiento.

La anulación se ratificó tras la renuncia del exministro Florián

Al respecto, el fallo también explicó que la renuncia de Florián Silva y el nombramiento de un nuevo ministro no impedía el control judicial del acto de designación previa como jefe de la cartera, dado que “los actos electorales pueden ser revisados por la jurisdicción contenciosa administrativa incluso cuando han desaparecido, siempre que hayan producido efectos jurídicos”.

Finalmente, la Sala estableció que el acto administrativo demandado fue expedido “con vulneración a la Ley 581 de 2000 (Modificada por la Ley 2424 de 2024) y jurisprudencia aplicable, comoquiera que no se garantizó la participación del 50% de las mujeres en los órganos de máxima decisión”.

Mensajes de Juan Carlos Florián en sus redes sociales - crédito @juanflorians/X

Por estas razones, el tribunal declaró la nulidad parcial del decreto de nombramiento y recordó al Gobierno nacional la obligación de cumplir con la cuota legal para asegurar la representación femenina en el Gobierno.

No obstante, tras su salida del ministerio Juan Carlos Florián asumió el cargo de vicecónsul en el Consulado de Colombia en Bélgica y Luxemburgo, ubicado en Bruselas, desde el 17 de febrero, según comunicó el propio funcionario en su cuenta de X.

En medio de la polémica renuncia, Florián agradeció al presidente Gustavo Petro por la confianza depositada:“Gracias al señor presidente por la confianza de siempre y por permitirme trabajar a su lado desde la Bogotá Humana y hoy en el Gobierno del cambio”, escribió.

Juan Carlos Florián destacó, en el anuncio de su nuevo cargo, su disposición para continuar en tareas institucionales desde el exterior, señalando: “Como siempre, servidora de ustedes”, publicó.