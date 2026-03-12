Colombia

Roy Barreras arremete contra Juan Daniel Oviedo y afirma que no tiene “jefes” políticos como Paloma Valencia

El candidato presidencial defendió el perfil de quien lo acompañará en su fórmula vicepresidencial y aseguró que tendrá un compromiso con el Estado Social de Derecho, aunque aún no ha revelado el nombre de su dupla

Roy Barreras cuestionó a Juan
Roy Barreras cuestionó a Juan Daniel Oviedo y afirmó que sus decisiones políticas no dependen de líderes como Paloma Valencia. - crédito Colprensa y @RoyBarreras/X

El candidato presidencial Roy Barreras lanzó nuevas críticas contra Juan Daniel Oviedo en medio de la carrera electoral hacia las elecciones presidenciales de 2026. A través de sus redes sociales, el exsenador aseguró que su fórmula vicepresidencial tendrá un compromiso claro con el Estado Social de Derecho y no con intereses personales, en contraste con lo que, según él, ocurre en otras campañas.

El pronunciamiento se dio mientras Barreras avanza en la definición de la persona que lo acompañará como fórmula vicepresidencial. Aunque defendió el perfil de quien será su dupla en la contienda electoral, no reveló el nombre de la persona que ocupará ese lugar.

En el mensaje publicado en redes sociales, Barreras cuestionó directamente la posición de Oviedo frente a sus aspiraciones políticas. Según el candidato presidencial, el exdirector del Dane estaría dudando entre participar en la carrera por la Alcaldía de Bogotá o la Vicepresidencia, lo que, a su juicio, refleja una motivación más personal que programática.

“Mi fórmula vicepresidencial no dudará tanto como Oviedo que no sabe qué le conviene más (a él) si la Alcaldía o la Vicepresidencia”, escribió Barreras en su publicación.

En el mismo mensaje añadió que la persona que lo acompañará tendrá una visión política basada en la defensa del Estado Social de Derecho, un principio constitucional que garantiza derechos sociales y la protección institucional.

Mi fórmula tiene un claro compromiso con el Estado Social de Derecho y no con sus ambiciones personales”, afirmó.

El candidato también hizo referencia a su propia autonomía política al momento de elegir a su compañera o compañero de fórmula, insinuando que otras decisiones en el escenario electoral estarían influenciadas por liderazgos partidistas.

Yo no dudo en la escogencia porque no tengo jefes a quien consultarle como Paloma Valencia”, escribió, en una frase interpretada como una crítica indirecta al sector político cercano a la senadora Paloma Valencia.

Roy Barreras se refirió a
Roy Barreras se refirió a la definición de su fórmula vicepresidencial en medio del debate electoral. - crédito @RoyBarreras/X

Aún no revela quién será su fórmula vicepresidencial

A pesar de defender públicamente el perfil de quien lo acompañará en la contienda electoral, Barreras no confirmó el nombre de su fórmula vicepresidencial, lo que mantiene la expectativa sobre el anuncio oficial.

El candidato ha señalado que la decisión se conocerá antes del cierre del proceso de inscripción de candidaturas para la primera vuelta presidencial.

Según el calendario electoral, mañana 13 de marzo vence el plazo para registrar oficialmente las fórmulas presidenciales, mientras que hasta el 20 de marzo se podrán realizar modificaciones en las inscripciones.

Barreras defiende su fórmula tras varias negativas

La definición de la dupla vicepresidencial se da luego de varios intentos fallidos del candidato por sumar figuras públicas a su campaña.

Tras ganar la consulta del Frente por la Vida el pasado 8 de marzo con 257.037 votos, Barreras inició contactos con diferentes personalidades para acompañarlo en la contienda.

Entre las personas consideradas estuvo la escritora Carolina Sanín, quien habría sido contactada el 9 de marzo a través del asesor político Ángel Becassino. Sin embargo, la autora rechazó la invitación debido a las exigencias de una campaña electoral.

Según explicó Cambio, el ritmo de la política no encajaba con los intereses personales de la escritora. “En esas campañas se come maluco y hay que hablar con demasiada gente”, habría señalado.

La escritora Carolina Sanín confirmó
La escritora Carolina Sanín confirmó que rechazó la propuesta para acompañar a Barreras en la vicepresidencia. - crédito @carolinasaninp/Instagram

A esta negativa se sumaron otras respuestas similares. El 3 de marzo, Barreras también habría invitado a las periodistas María Jimena Duzán y Patricia Lara, así como a la historiadora Adelina Covo y a la senadora Gloria Flórez, quienes declinaron participar en la campaña.

Ante estas negativas, el candidato continúa evaluando diferentes perfiles con el objetivo de anunciar su fórmula antes del cierre oficial de inscripciones.

La ley obliga a Barreras a mantener su candidatura

En el caso de Barreras y de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, surgieron dudas sobre la posibilidad de que decidieran no continuar hacia la primera vuelta presidencial.

Sin embargo, la Ley 1475 de 2011 establece que los ganadores de consultas interpartidistas están obligados a inscribirse como candidatos en las elecciones presidenciales.

El 13 de marzo vence
El 13 de marzo vence el plazo para inscribir las fórmulas presidenciales para la primera vuelta de 2026. - crédito Montaje Jesúe Áviles/Infobae Colombia

Esto significa que quienes triunfan en estos procesos no pueden retirarse ni adherirse a otras campañas, salvo en casos excepcionales como muerte o incapacidad absoluta.

Además, la norma señala que si el candidato ganador decide no inscribirse, deberá reintegrar los recursos utilizados por la organización electoral durante la consulta, según lo determine el Consejo Nacional Electoral.

