Resultados Lotería del Valle: último sorteo y números ganadores actualizados del miércoles 11 de marzo del 2026

Esta lotería tiene más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos

El premio mayor de la Lotería del Valle es de 6 mil millones de pesos (Infobae)

La Lotería del Valle difundió los números ganadores de su último sorteo llevado a cabo este miércoles 11 de marzo de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 30 premios principales que suman $22.000 millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Valle

Conoce cuáles fueron los números ganadores de la Lotería del Valle este miércoles 11 de marzo. (Infobae)
  • Fecha del sorteo: miércoles 11 de marzo de 2026.
  • Número de sorteo: 4839
  • Número ganador: 3148.
  • Serie: 040.

Seco de $500 millones

  • 8891 Serie: 274

Secos de $100 millones

  • 5972 Serie: 080
  • 2560 Serie: 219

Secos de $60 millones

  • 7216 Serie: 022
  • 7681 Serie: 298
  • 7449 Serie: 053

Seco de $40 millones

  • 8792 Serie: 281

Secos de $30 millones

  • 4410 Serie: 187
  • 8746 Serie: 210
  • 4462 Serie: 093
  • 9205 Serie: 190
  • 6805 Serie: 018
  • 1975 Serie: 095
  • 6737 Serie: 194
  • 3691 Serie: 175
  • 6491 Serie: 109
  • 3219 Serie: 103
  • 0023 Serie: 177
  • 2596 Serie: 052
  • 1597 Serie: 290
  • 1884 Serie: 033
  • 6384 Serie: 223
  • 2528 Serie: 057
  • 9382 Serie: 074
  • 4261 Serie: 292
  • 7902 Serie: 243
  • 6722 Serie: 157
  • 2159 Serie: 212
  • 0774 Serie: 236
  • 4370 Serie: 085
  • 1001 Serie: 049
  • 1356 Serie: 069

A qué hora se juega la Lotería del Valle

La Lotería del Valle únicamente celebra un juego cada semana, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

Nueva lista de premios

El origen de la lotería en Colombia. (Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos, que son los siguientes:

  • Un premio mayor de 9.000 millones de pesos.
  • Un seco de 500 millones de pesos.
  • Dos secos de 100 millones de pesos.
  • Tres secos de 60 millones de pesos.
  • Un seco de 40 millones de pesos.
  • 25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Para reclamar el premio, puede hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.

Recuerde que tiene un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.

¿Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle?

Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle se encuentran principalmente en el monto y la cantidad de ganadores.

El premio mayor es un único premio grande que asciende a 9.000 millones de pesos colombianos y se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal, representando el premio más alto y exclusivo que ofrece esta lotería.

Por otro lado, los premios secos son múltiples premios secundarios que se distribuyen entre varios ganadores con montos menores pero aún significativos.

En la Lotería del Valle, hay más de 30 premios secos que van desde los 30 millones hasta los 500 millones de pesos, incluyendo premios como un seco de 500 millones, dos secos de 100 millones, tres de 60 millones, uno de 40 millones y 25 de 30 millones. Estos premios secos aumentan las oportunidades de que más personas resulten ganadoras en cada sorteo.

Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta del número y la serie ganadora única del sorteo, los premios secos reconocen otras combinaciones con premios menores.

El plan de premios total de la lotería suma más de 22.000 millones de pesos, combinando el premio mayor, los secos y otros premios por aproximaciones, lo que permite una mayor diversidad y cantidad de ganadores en cada sorteo semanal de la Lotería del Valle.

