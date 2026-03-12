Bus de Transmilenio atropelló a una estudiante de la Universidad Externado de Colombia en el centro de Bogotá: la empresa aseguró que pretendía “colarse” en el sistema

Imagen de referencia. Autoridades investigan accidente en el que un bus de Transmilenio arrolló a una estudiante en la estación Las Aguas de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Una estudiante universitaria de 21 años perdió la vida tras ser arrollada por un bus del sistema Transmilenio en la estación Las Aguas, en el centro de Bogotá, un hecho que forzó a las autoridades a abrir una investigación sobre las condiciones del accidente y despertó cuestionamientos sobre la seguridad operacional del transporte público capitalino.

El caso ocurrió la noche del martes 10 de marzo. De acuerdo con la información preliminar de la empresa TransMilenio S.A., el incidente involucró a un bus articulado y una persona que, presuntamente, pretendía “ingresar de manera irregular” al sistema.

La empresa detalló en un comunicado que “se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención establecidos”.

Las versiones iniciales, sujetas aún a verificación de cámaras y testimonios, están siendo analizadas por la Fiscalía General de la Nación y los organismos de tránsito, para esclarecer si existió exceso de velocidad, fallas en los protocolos de maniobra del bus involucrado, o responsabilidad directa del conductor.

Las autoridades señalaron que en los próximos días se entregará un informe detallado por parte de la Policía Metropolitana de Tránsito, con el objetivo de confirmar o descartar la hipótesis de entrada irregular al sistema.

Este dato es relevante para la familia de la víctima y la opinión pública, que aguardan mayor claridad sobre el trágico suceso ocurrido en uno de los puntos críticos de movilidad del centro de la ciudad.

La víctima fue identificada como Jhoana Katerine Agreda Jamioy, joven indígena cursante del sexto semestre de Antropología en la Universidad Externado de Colombia. Su muerte impactó fuertemente a la comunidad académica, donde se le reconocía por su compromiso y desempeño académico.

Agreda Jamioy integraba el programa distrital Atenea, iniciativa de la Alcaldía de Bogotá orientada a brindar acompañamiento académico y financiero a jóvenes destacados de la ciudad, facilitando su acceso a la educación superior. La universidad Externado, a través de Bienestar Universitario, activó el acompañamiento psicosocial y asesoría legal a la familia en la gestión de los trámites fúnebres.

La empresa TransMilenio manifestó en varias ocasiones su disposición “a suministrar toda la información requerida por las autoridades” y lamentó públicamente lo ocurrido. En el comunicado, explicó que, dado el impacto del accidente, continuará reforzando las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad operacional del sistema.

El caso de Agreda Jamioy reavivó el debate sobre la seguridad en los carriles exclusivos y estaciones céntricas de Bogotá. Las investigaciones siguen abiertas para determinar las causas y eventuales responsabilidades. Hasta el momento, la hipótesis de “entrada irregular” permanece bajo verificación, y las autoridades insisten en el rigor técnico del peritaje en curso.

La comunidad estudiantil del Externado expresó su duelo por la pérdida de una “joven promesa” de la antropología, mientras los operadores del sistema de transporte, junto a las autoridades distritales, siguen bajo vigilancia pública por la garantía de la seguridad en el servicio.

La Universidad Externado se pronunció por la muerte de la estudiante indígena

La Universidad Externado de Colombia comunicó el fallecimiento de una estudiante de Antropología, miembro del pueblo indígena Kamëntsá del Valle de Sibundoy en Putumayo, y transmitió sus condolencias a su familia y a la comunidad.

“Johana era estudiante del programa de Antropología y miembro del pueblo indígena Kamëntsá, originario del Valle de Sibundoy, en Putumayo”, dice el comunicado expedido por el claustro universitario.

Hasta que concluyan los trámites formales y se determine el sitio de las honras fúnebres, el cuerpo permanece en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La institución confirmó el acompañamiento a los allegados de la joven durante el proceso de exequias y asumirá los gastos funerarios. Desde la universidad destacaron la influencia de la estudiante en su entorno académico y humano: “Su partida enluta a familiares, amistades, compañeras, compañeros y docentes que compartieron con ella su proceso académico y humano dentro de nuestra Casa de Estudios”, indicó la entidad.