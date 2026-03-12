La abogada de Epa Colombia reveló el estado actual del proceso judicial de la empresaria: “No tengo el poder absoluto todavía”

La jurista explicó las razones por las que el proceso judicial de la empresaria no avanza como esperaba - crédito @letengoelchisme/IG

El proceso judicial que enfrenta Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, sumó hace dos meses un giro con las declaraciones de Wendy Herrera, abogada cartagenera reconocida por su papel como defensora de Betsy Liliana.

Herrera anunció públicamente su interés en asumir la defensa de la empresaria de keratinas, que cumple una condena de cinco años y dos meses. Este pronunciamiento llegó tras la negativa del juzgado de ejecución de penas a una nueva solicitud de extinción de la pena presentada por la defensa actual de Barrera.

En un video difundido en redes sociales, la abogada explicó que esa petición fue rechazada, lo que mantiene a Epa Colombia privada de la libertad.

Herrera también sostuvo que está capacitada para lograr la libertad de Barrera, teniendo en cuenta que los abogados Omar Ocampo y Francisco Bernate, desistieron de seguir prestando la defensa a la bogotana.

“Esta profesional del derecho colombiano, esta cartagenera se encuentra preparada para poder recobrar tu libertad”, expresó en su mensaje. También manifestó su intención de visitar a Barrera en el centro de reclusión para iniciar un trabajo conjunto en busca de su excarcelación.

Sin embargo, recientemente la abogada de la empresaria sorprendió con unas declaraciones en las que indicó que a pesar de haber asumido la defensa de Epa Colombia, no cuenta con el poder absoluto para iniciar todo el proceso, lo que ha ralentizado su deseo de ponerla en libertad desde hace varios meses.

Wendy Herrera responde sobre el caso Epa Colombia

“Hola, hola, ¿Cómo están todos los que me ven en mis redes sociales?”, inició Wendy Herrera en su comunicado.

La abogada explicó que, pese a las numerosas preguntas sobre la situación de Epa Colombia, aún no tiene poder legal sobre el caso. “Yo estoy en la disposición de atenderla, de ayudarla a recobrar su libertad y que Dios permita que pueda yo acceder a esos expedientes y poder ayudarla, porque la libertad de la Epa yo la tengo aquí”, afirmó.

Herrera recordó que cada profesional del derecho tiene habilidades distintas y que su único objetivo es recobrar la libertad de Barrera.

Detalló que el Juzgado Tercero de Ejecución y Pena de Bogotá lidera la ejecución de la sentencia, mientras avanza una conciliación entre Transmilenio y la bogotana, proceso que podría abrir la puerta a la justicia restaurativa para la empresaria.

Mensaje de Martha Rojas, mamá de Epa Colombia

La situación judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ha provocado protestas y preocupación entre sus allegados, especialmente tras cumplir más de un año detenida. Barrera, famosa por su trabajo en el sector de las keratinas, cumple una condena de cinco años y tres meses por daños a la infraestructura de TransMilenio e instigación a delinquir con fines terroristas durante las protestas de 2019.

Martha Rojas, madre de la empresaria, ha mantenido una campaña constante en redes sociales exigiendo justicia.

Rojas cuestionó la falta de respuesta del sistema y recordó que hace siete meses presentaron una tutela que aún no ha sido resuelta, pese a que, según sus palabras, “debió haberse resuelto en 10 días”. La madre critica que la justicia “solo llega para los criminales y verdaderos terroristas”, señalando el impacto de la condena en la familia y en las personas que dependían de la empresa de Barrera.

La familia de Barrera denuncia la lentitud del proceso judicial y el sufrimiento causado por la separación de la empresaria de su hija y su entorno. Martha Rojas expresó: “La justicia divina tarda, pero llega”, remarcando el dolor por el tiempo irrecuperable.

Por su parte, Karol Samanta, pareja de Barrera, también se manifestó públicamente sobre la dificultad emocional y el desafío de mantener la empresa en funcionamiento. Samanta rechazó los comentarios que justifican la condena y defendió el carácter de Barrera como ejemplo para su familia y su equipo.