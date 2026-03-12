Hombre contó cómo se “salvó de morir” tras sostener un encuentro sexual con un abogado señalado de homicidio en Huila

Alexis Ortiz contó cómo sobrevivió a un presunto ataque del abogado Miguel Mosquera tras un encuentro sexual - crédito Conducta delictiva/Instagram

Alexis Ortiz, que tenía 18 años al momento de los hechos, relató en el videopódcast Conducta Delictiva cómo una cita concertada mediante una aplicación derivó en una experiencia traumática que, según su testimonio, pudo haber terminado en tragedia.

La dimensión del riesgo se hizo evidente meses después, cuando se informó la muerte de un joven, identificado como Juan David García, que también habría acudido al mismo encuentro con el abogado señalado.

El primer contacto entre Alexis y el “abogado”

Ortiz, originario de Pitalito (Huila), explicó que conoció al abogado a través de una app de citas. “Busqué aplicaciones para encuentros y él me dice, ‘Estoy en la casa. Si quieres ven’”, recordó.

Tras intercambiar mensajes y fotografías, aceptó acudir al domicilio del hombre, que se presentó como una persona mayor de 50 años bajo un nombre falso. “Al principio él se dio a conocer con un hombre que no era real”, afirmó Ortiz, señalando el primer indicio que le generó desconfianza.

Alertas previas y llegada al apartamento

Ortiz describió que, aunque el encuentro inicial transcurrió sin inconvenientes, algunos detalles le hicieron sospechar de las intenciones del abogado. “Me di cuenta que algo no estaba bien”, relató.

El ambiente en la casa, la insistencia del hombre en mantener el control durante la cita y la manipulación emocional fueron consideradas por Ortiz como señales de alerta. “Me mencionó que buscaba alguien que no metiera problema por nada, que todo estaba bajo su control”, relató en la entrevista.

En la segunda visita, la situación cambió drásticamente. Ortiz contó que, tras llegar en taxi y ser recibido por el abogado, comenzaron a interactuar en la vivienda.

Durante la cita, notó la presencia de un polvo blanco y un líquido transparente que el abogado manipulaba. Según Ortiz, nunca aceptó bebidas ni alimentos ofrecidos por el hombre, pero en algún momento comenzó a sentir un fuerte adormecimiento y pérdida de control sobre su cuerpo: “Me di cuenta que me estoy quedando dormido. Estaba superasustado, nervioso, pero yo dije, ‘en este momento él puede hacer de todo conmigo’”.

“De aquí no voy a salir con vida”: escape y auxilio

Ortiz relató que, al percatarse de la situación, intentó huir pese a su estado de confusión y debilidad. “Yo miraba que desde la cortina él me observaba y según yo, iba corriendo, alejándome de él porque él venía detrás mío”, recordó.

En medio de alucinaciones y temor por su vida, logró llegar hasta la reja de la vivienda y pedir ayuda a gritos. Fue cuando una vecina acudió a su auxilio y logró separarlo del agresor: “Me agarró de la mano y me dijo, ‘¿Qué pasa?’ Le dije, ‘Ayúdeme, señor, ayúdeme, que ese señor me va a matar’”.

Los vecinos se sumaron al socorro y llamaron a las autoridades y a los bomberos, que trasladaron a Ortiz al hospital. Pese a la gravedad de lo vivido, no se presentó denuncia formal en ese momento. Ortiz, sin embargo, reclamó posteriormente al abogado por los daños físicos y materiales sufridos, recibiendo una compensación económica por ello.

El caso Juan David García y la conexión con Ortiz

Meses después de lo ocurrido Ortiz, la noticia de la muerte de Juan David García dentro de la misma vivienda conmocionó al municipio.

El hombre sería un reconocido abogado de Pitalito, Huila - crédito Noticias Huila/Facebook

Ortiz se enteró del fallecimiento a través de una llamada de la vecina que lo había auxiliado. Al revisar la información difundida, reconoció de inmediato el lugar y, según relató, se contactó con amigos y familiares de la víctima para ofrecer su testimonio: “Fui víctima de esta persona hace más de un año y quisiera colaborarles en lo que más pueda, cuenten conmigo para cualquier cosa que necesiten”.

Según los relatos recogidos, la muerte de García ocurrió en circunstancias similares, y los vecinos afirmaron que escucharon gritos de auxilio antes de que se reportara el deceso. El caso permanece en investigación y, hasta la fecha, no ha habido una resolución judicial clara.

El joven recibió la ayuda de una mujer, que evitó que regresara al apartamento con el presunto agresor - crédito TV Noticias Pitalito/Facebook

Finalmente, Ortiz reflexionó sobre la importancia de la prudencia al interactuar con desconocidos a través de plataformas digitales. “A partir de ese momento me volví más desconfiado... aprendí a ser más cuidadoso y a no abrir mi vida”, declaró.