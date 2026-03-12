Gobierno geolocaliza casi 1.000 colegios en La Guajira que eran “invisibles”: no figuraban en el mapa

Cerca de 993 colegios en el departamento sencillamente no estaban en el radar institucional - crédito Ministerio de Educación

El ministro de Educación Nacional, Daniel Medellín Rojas, anunció la implementación de un sistema de geolocalización móvil en La Guajira para mapear y priorizar la inversión en las sedes educativas del departamento.

En especial, 993 planteles educativos a lo largo del departamento que nunca habían recibido atención estatal porque eran “colegios invisibles”; es decir, instituciones que no contaban con datos precisos de su ubicación, como coordenadas o señalizaciones cartográficas, de acuerdo con la información suministrada desde la cartera.

La nueva herramienta busca revertir años de falta de información precisa sobre la ubicación y condiciones de los colegios, que fueron una barrera para la planeación pública y un estímulo para la intensificación de las brechas en el acceso a la educación.

Estas son solo siete de las 993 instituciones educativas priorizadas en el departamento - crédito Ministerio de Educación

“Durante décadas, municipios como Maicao, Uribia y Manaure sufrieron brechas históricas. Sin coordenadas exactas, la planeación era un reto y la inversión no llegaba a donde más se necesitaba”, se leyó en un comunicado publicado en las redes sociales del ministerio.

El nuevo sistema de geolocalización es un instrumento tecnológico de cartografía colaborativa, en la que van a intervenir rectores, docentes, estudiantes, familias y autoridades comunitarias, incluidos representantes de la comunidad Wayúu.

En la plataforma, el registro de la ubicación y características de cada institución lo realizará la propia comunidad que, “con celular en mano, registran su ubicación exacta”. Además, la estrategia no requiere conexión permanente a internet.

Con los datos recogidos, siete sedes educativas de Riohacha, Maicao y Uribia han sido priorizadas para recibir inversiones en conectividad y tecnología, a partir del uso del nuevo mecanismo tecnológico.

Docentes de estas instituciones educativas de La Guajira podrán acceder a la plataforma tecnológica - crédito Ministerio de Educación

Entre las acciones ejecutadas figura la instalación de 19 antenas de conectividad satelital de la empresa Starlink, con una inversión de 31 millones de pesos, así como la entrega de 15 pantallas interactivas de 65 pulgadas, que demandaron recursos por 250 millones de pesos.

Desde el Ministerio de Educación anunciaron que este modelo de planeación pública, basado en información generada desde el territorio, será replicado en todo el departamento y posteriormente en el resto del territorio nacional, con mayores esfuerzos en áreas alejadas y económicamente vulnerables.

El objetivo de la cartera es garantizar que ninguna sede educativa del país quede fuera del radar estatal y que las decisiones de inversión respondan a necesidades reales y detectadas por las propias comunidades.

Los colegios priorizados fueron los recientemente entregados por el Gobierno

El 1 de febrero fuentes del Ministerio de Educación confirmaron la entrega de siete nuevas obras de infraestructura educativa en los municipios de Uribia y Maicao, en La Guajira.

La inversión superó los 22 mil millones de pesos, en beneficio de más de 7.800 estudiantes. Las nuevas edificaciones incluyen aulas modernas, espacios de bienestar escolar, comedores, cocinas y dotación, además de servicios complementarios de alimentación y recreación.

En el municipio de Uribia, el Gobierno entregó la sede principal de la Institución Educativa Villa Fátima, con 22 aulas y cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para 583 estudiantes, el 97% de ellos pertenecientes a comunidades indígenas.

Entrega de siete infraestructuras educativas en La Guajira - crédito Ministerio de Educación

También en Uribia, la sede Taguaira de la misma institución recibió una ampliación que beneficia a 270 estudiantes. En la zona rural, el Centro Educativo Rural Valle del Parashi y el Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana recibieron nuevas aulas y dotación, para más de 1.100 estudiantes, la mayoría indígenas, que aprovecharán la implementación de la estrategia Sistemas Integrados de Educación Media y Superior (Simes).

La Institución Educativa Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain, en Uribia, es una de las obras de mayor alcance, recibió 46 nuevas aulas y beneficia a 3.287 estudiantes en formación técnica y agropecuaria.

En el corregimiento de Nortechón, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana fue dotada con espacios recreativos para 1.200 estudiantes.

En Maicao, la sede Norberto Iguarán de la Institución Educativa No. 1 fue renovada para 210 estudiantes, entre ellos población afrodescendiente e indígena. Otras intervenciones incluyeron adecuaciones en instituciones rurales como Media Luna y Dumingueka, donde se instalaron sistemas de energía fotovoltaica y se mejoraron los espacios educativos para cerca de 950 estudiantes.

En el Ministerio de Educación Nacional anunciaron un seguimiento a las obras entregadas y a proyectos en ejecución, como la ampliación de la sede Yawaca en Manaure, para garantizar la continuidad de la transformación educativa en la región.