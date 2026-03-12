Choque entre Petro y Procuraduría por contrato de pasaportes y acusaciones electorales

Gustavo Petro - El jefe de Estado lanzó un fuerte sablazo al Ministerio Público señalando que “mal hace en meterse en las elecciones presidenciales”| REUTERS/Luisa Gonzalez

El presidente Gustavo Petro lanzó una serie de críticas contra la Procuraduría tras la solicitud que hizo el organismo para tumbar el convenio entre el Gobierno colombiano y Portugal para la producción de pasaportes, según información publicada por Semana. El mandatario aseguró que la actuación del Ministerio Público podría tener implicaciones políticas en medio del contexto electoral.

El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo a través de varios mensajes publicados en su cuenta de X, donde cuestionó la decisión de la Procuraduría de pedir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anule el acuerdo firmado por el Gobierno para la elaboración de los documentos.

En uno de los mensajes, Petro afirmó que el Ministerio Público estaría interviniendo de manera indebida en el proceso electoral, según ese medio de comunicación.

Gustavo Petro y Gregorio Eljach - El presidente Gustavo Petro lanzó una serie de críticas contra la Procuraduría tras la solicitud que hizo el organismo para tumbar el convenio entre el Gobierno colombiano y Portugal para la producción de pasaportes | crédito Chepa Beltran/Europa Press - suministrada a Infobae

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”, expresó Petro, citado por Semana.

El mandatario también hizo referencia a la empresa Thomas Greg and Sons, compañía que durante años ha estado vinculada a la producción de pasaportes en el país.

Según lo manifestado por el presidente, la intención del Gobierno es evitar que el contrato vuelva a manos de esa empresa.

“Sé la reacción que estará esto, pero la idea de censurarme es para permitir que tomen el contrato de pasaportes y la empresa beneficiaria: Thomas Greg buscará devolver el favor en el escrutinio. Pasaportes no vuelven a Thomas Greg and Sons, así vuelvan los tiempos de Ordóñez (sic)”, señaló Petro en otra publicación.

Las críticas del presidente también surgieron después de que la Procuraduría solicitara que el mandatario se abstuviera de hablar sobre un supuesto fraude electoral sin presentar pruebas.

Frente a esa petición, el jefe de Estado cuestionó nuevamente al organismo de control.

“Sé la reacción que estará esto, pero la idea de censurarme es para permitir que tomen el contrato de pasaportes y la empresa beneficiaria: Thomas Greg buscará devolver el favor en el escrutinio. Pasaportes no vuelven a Thomas Greg and Sons, así vuelvan los tiempos de Ordóñez (sic): Petro ” | crédito Infobae

“¿Sin pruebas? ¿Está dispuesto a censurar al presidente de nuevo? He hablado de desacato de la Registraduría a la sentencia del Consejo de Estado del 2018 que obliga a tener un software del Estado”, afirmó Petro en uno de sus mensajes.

El mandatario sostuvo que actualmente el proceso de preconteo y escrutinio electoral está tercerizado.

Según indicó, el software utilizado en el sistema electoral no pertenece directamente a la Registraduría Nacional.

“Hoy han tercerizado el preconteo y escrutinio privado y no es la Registraduría dueña del software. No permite auditarlo”, escribió el presidente.

En sus mensajes también señaló que, si no es posible auditar el sistema informático, no existiría transparencia en los procesos electorales.

“Hoy han tercerizado el preconteo y escrutinio privado y no es la Registraduría dueña del software. No permite auditarlo”, escribió el presidente - crédito Registraduría

“Si no se permite auditarlo, no hay transparencia electoral, hay opacidad en los algoritmos”, manifestó.

El mandatario añadió que durante los escrutinios se han detectado irregularidades en algunos formularios electorales diligenciados por jurados.

Por ello, pidió a los movimientos políticos que presenten sus denuncias ante las autoridades judiciales correspondientes.

“Les solicito a los movimientos que tengan sus demandas por falsedad en los formularios allegarlos al Tribunal de Cundinamarca como pruebas de fraude de jurados”, escribió.

Finalmente, el presidente reiteró su postura frente a la controversia por el contrato de pasaportes y advirtió que no permitirá que el acuerdo vuelva a manos de la empresa que anteriormente tenía el servicio.

“Los señores de Thomas Greg and Sons, que no sueñen con censurar al presidente”, concluyó Petro en sus publicaciones.