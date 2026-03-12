Colombia

Amaranta Hank y David Racero criticaron al Centro Democrático por la llegada de Oviedo: “Tiene que disfrazarse de progresista para buscar votos”

Los senadores electos del Pacto Histórico arremetieron contra el partido de oposición y la candidata a la presidencia Paloma Valencia, por la escogencia del exconcejal de Bogotá como su fórmula vicepresidencial, de cara a la primera vuelta

Guardar
La unión de Paloma Valencia
La unión de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para la primera vuelta causó reacciones en Aramanta Hank y David Racero - crédito suministrada a Infobae Colombia - @amaranta.hankx/Isntagram - Colprensa

La confirmación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia para las elecciones presidenciales de 2026, que finalmente se registró el jueves 12 de marzo, causó reacciones inmediatas entre figuras del Pacto Histórico, como los senadores electos Amaranta Hank y David Racero, que cuestionaron la alianza, al señalar que el Centro Democrático, partido de la candidata, recurrió a estrategias progresistas para captar votos en primera vuelta.

Valencia oficializó la postulación de Oviedo tras ganar La Gran Consulta por Colombia, con 3.236.286 votos. El anuncio se conoció a través de un video difundido en redes sociales, en el que la senadora de la colectividad presentó a Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y exconcejal de Bogotá, como su compañero de fórmula. “Bienvenido, señor vicepresidente”, fueron las palabras de Valencia, previo a la formalización de la alianza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Paloma Valencia finalmente logró convencer
Paloma Valencia finalmente logró convencer a Juan Daniel Oviedo y lo tendrá como fórmula vicepresidencial - crédito @PalomaValenciaL/X

La decisión de unir fuerzas se produjo después de que, así como Valencia se impuso en este proceso interpartidista, Oviedo alcanzó 1.255.510 sufragios, que lo hicieron un perfil atractivo para sumar fuerzas de cara a la contienda que se aproxima. La fórmula buscaría conjugar la base política del Centro Democrático con el perfil técnico y de centro-derecha del excandidato, en un intento de ampliar el respaldo ciudadano hacia la jornada decisiva del 31 de mayo.

Críticas del Pacto Histórico a la fórmula Valencia-Oviedo

Desde el Pacto Histórico, las críticas no se hicieron esperar. Amaranta Hank, cuyo nombre legal es Alejandra Omaña, expresó en sus redes sociales su indignación. “Tan acabada está la derecha que tiene que disfrazarse de progresista para buscar votos”, afirmó la congresista electa, periodista y escritora, que recalcó en su comentario la percepción de que la campaña de Valencia recurre a figuras con discurso alternativo para atraer a un electorado más amplio, menos radical.

Con este mensaje, la senadora
Con este mensaje, la senadora electal Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Hank, cuestionó fórmula Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo de los colectivos de centro-derecha - crédito @AmarantaHankTw/X

Por su parte, Racero, también senador electo del Pacto Histórico, fue más allá. “¿Saben cuál es la más clara expresión del cambio? Cuando tu contradictor debe parecerse, disfrazarse, de progresista o alternativo, ya que con sus propias banderas no puede. Cambio, el del Centro Democrático!”, expresó el parlamentario, que reiteró que la estrategia del partido de Valencia demuestra un reconocimiento implícito de la fuerza del progresismo en el ciclo electoral.

En consecuencia, las declaraciones de Omaña y Racero parecen reflejar la tensión existente entre las dos principales coaliciones políticas del país, justo cuando de parte de la campaña de Iván Cepeda, el candidato oficialista, se confirmó a la senadora indígena Aida Quicué como la fórmula vicepresidencial, en una apuesta que busca contrarrestar el creciente favoritismo de Valencia; pues si bien ambas mujeres son caucanas, existiría una diferencia radical en sus orígenes.

Con esta publicación en la
Con esta publicación en la red social X, David Racero habló sobre aterrizaje de Juan Daniel Oviedo a campaña de Paloma Valencia - crédito @DavidRacero/X

Estrategia y propuestas de la fórmula Valencia-Oviedo

En el anuncio público, que se llevó a cabo en el sector de San Victorino, Oviedo hizo énfasis en que su participación en la campaña no responde a una figura decorativa. ”Esta es una coalición en la que somos capaces de reconocer nuestras diferencias pero unirnos alrededor de un propósito: mirar hacia el futuro y reconocer que voces distintas pueden aportar a un futuro en el que todos quepamos”, afirmó el exdirector del Dane en su intervención.

La fórmula ha presentado algunas propuestas iniciales, como la revisión de los impuestos prediales que afectan a los ciudadanos y la promoción de días sin IVA para estimular la industria nacional.

Valencia resumió el espíritu de la alianza al declarar que: “Somos distintos, pero nos une el sueño de una Colombia sin miedo, una Colombia donde podamos vivir seguros, donde podamos volver a pescar de noche”, un mensaje que ya empezó a causar reacciones.

Temas Relacionados

Amaranta HankDavid RaceroCentro DemocráticoPaloma ValenciaJuan Daniel OviedoPrimera vuelta ColombiaElecciones Colombia 2026Elecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

⁠Abogado hizo advertencias sobre funcionarios que filtren fotos de personas capturadas: “Se privan de su libertad, no de su dignidad”

El profesional en Derecho Iván Cancino aseguró que deberían adelantarse investigaciones disciplinarias por este tipo de acciones

⁠Abogado hizo advertencias sobre funcionarios

Francisco Barbosa calificó como “inatajable” la fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Gran sentido de responsabilidad”

La alianza entre los políticos causó admiración en el exfiscal y exprecandidato presidencial, en una apuesta que busca captar no solo voto de la derecha, también el de centro, y perfilarse como alternativa frente a los extremos políticos en la primera vuelta del 31 de mayo

Francisco Barbosa calificó como “inatajable”

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Detención de Wadith Manzur y Karen Manrique trae a la memoria casos de imputación a congresistas electos

Jesús Santrich y Aída Merlano son ejemplo de figuras que no pudieron ocupar una curul por haber sido capturados tras las elecciones

Detención de Wadith Manzur y

La alianza entre Paloma Valencia y Oviedo se selló en el apartamento donde la familia Galán se enteró de su asesinato

Juan Manuel Galán confirmó que ingresar a la propiedad lo hizo volver más de 30 años al pasado

La alianza entre Paloma Valencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados ilegales

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Feid siguió hablando del “falso

Feid siguió hablando del “falso tour” y posteó la lista de canciones que podrían sonar en su siguiente gira musical

Alzate hizo público video inédito con Yeison Jiménez sobre cómo compusieron ‘Mi venganza’: “Lo tenía guardado”

René Higuita, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Faustino Asprilla jugarán con Ronaldinho, Rivaldo y otras estrellas en este torneo internacional

Fiesta de 15 años de Isabella, la hija de Andrea Valdiri, habría costado $2.500 millones: estos son los lujos que le han dado a la menor

Lucas Arnau atropelló a su propia mascota: “Se me atravesó y lo pisé”

Deportes

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

Nuevo escándalo de Jhon Jáder Durán: presidente de Fenerbahçe prendió el ventilador sobre sus partidos

Hora y dónde ver en Colombia el GP de China de la Fórmula 1: prueba de fuego para Mercedes y la nueva reglamentación técnica

David Mackalister Silva ya contempla su retiro del fútbol: estos son sus planes con Millonarios

Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas