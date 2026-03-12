⁠Abogado hizo advertencias sobre funcionarios que filtren fotos de personas capturadas: “Se privan de su libertad, no de su dignidad”

El abogado Iván Cancino aseguró que los servidores públicos no deberían filtrar fotos de capturados porque no han sido vencidos en juicio - crédito Colprensa

El abogado penalista Iván Cancino se refirió a la divulgación de fotos de personas capturadas por parte de servidores públicos, que posteriormente son replicadas en redes sociales y medios de comunicación. De acuerdo con el profesional en Derecho, la exposición de ese tipo de fotografías va en contra de la dignidad de los capturados.

“Creo que es hora de ejercer acciones disciplinarias contra los funcionarios que filtren fotos de las personas capturadas. No lo debato ni peleo. Es fácil, el que grabe tiene la custodia de su material, si se filtra blanco es gallina lo pone. Las personas se privan de su libertad no de su dignidad. No para los medios que la transmiten , ahí cada quien es libre. Es para los servidores públicos mi comentario”, explicó el abogado en su cuenta de X.

Su comentario en la red social derivó en múltiples reacciones, algunas de ellas a favor de su postura; otras, en contra. Entre las publicaciones que surgieron destacó una de un ciudadano que recordó que la Fiscalía General de la Nación suele compartir fotografías de personas procesadas.

Iván Cancino respondió al usuario: “Hay cosas que no se puede saber quién fue es más difícil”.

Por otro lado, en respuesta a otro cuestionamiento que surgió sobre el tema en la red social, el abogado penalista explicó que la dignidad de las personas capturadas se ve afectada al momento de la divulgación de fotografías porque una captura no implica una condena, lo que quiere decir que se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario ante la justicia.

“Porque no ha sido vencido en juicio, porque viola su dignidad porque es una diligencia reservada. Porque él no ha autorizado”, detalló.

Asimismo, aseguró que los funcionarios no deberían filtrar fotos de ciudadanos capturados así ellos hayan decidido entregarse voluntariamente a las autoridades. Tampoco considera que sea válido hacerlo así se aclare que la persona de la fotografía fue capturada y que eso no la hace culpable de los delitos por los cuales esté siendo señalada.

Los usuarios que se unieron al debate sobre el tema que planteó el abogado Cancino se refirieron a un caso específico que fue noticia en Colombia el 11 de marzo. Los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte fueron cobijados con una medida de aseguramiento en centro carcelario, ordenada por la Corte Suprema de Justicia.

Los legisladores, que se lanzaron nuevamente al Congreso de la República y que contaron con un importante respaldo por parte de los votantes, están siendo investigados por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó el direccionamiento de contratos y el desvío de recursos públicos.

En la noche del 11 de marzo, tras conocer sobre la orden de captura que se emitió en su contra, Manrique llegó a la estación de Policía de Tame, Arauca, para entregarse a las autoridades, pero su detención no se efectuó porque la Policía todavía no tenía una notificación formal al respecto. Esta diligencia quedó registrada en video y fue divulgada en redes.

El 12 de marzo, la congresista regresó a la estación y se hizo efectiva su captura. Este procedimiento también quedó grabado y el material fue compartido en redes y medios de comunicación.

Por otro lado, Wadith Manzur fue grabado en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, tras haberse efectuado su captura, y estando allí confirmó que fue informado sobre sus derechos y sobre su situación jurídica. Así como pasó con Manrique, la grabación que deja en evidencia su presencia en las instalaciones de la Fiscalía también fue filtrada.