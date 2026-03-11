Colombia

Yina Calderón respondió a quienes la llaman “rechazada” en redes sociales: “Todos queremos vivir este rechazo”

La influenciadora sorprendió a sus seguidores al mostrar detalles de su lujosa rutina y recalcar sus logros profesionales en México, respondiendo de forma ingeniosa a quienes dudan de su éxito actual

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La colombiana no dudó en presumir cómo la consienten desde la producción del reality - crédito @enlamovidacol/IG

La creadora de contenido Yina Calderón utilizó sus redes sociales para responder a quienes critican su no ingreso a La casa de los famosos de Telemundo y ser una de las panelistas del programa.

En un video compartido con sus seguidores, la colombiana mostró detalles de su vida en Santa Fe, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México, y habló de su trabajo como panelista en un medio local, marcando así distancia con quienes la acusan de “rechazada”.

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La polémica surgió a raíz de una dinámica de preguntas y respuestas que la influenciadora organizó en su cuenta oficial de Instagram. En ese espacio, un usuario le preguntó cómo se sentía “tan rechazada”, comentario que Calderón no dejó pasar.

Yina Calderón ha llamado la
Yina Calderón ha llamado la atención en redes sociales y en el programa con sus atuendos - crédito @yinacalderonoficial/IG

En vez de ignorar la crítica, decidió grabar un recorrido por su apartamento ubicado en la exclusiva zona rodeada de grandes edificaciones de lujo, colegios, universidades y modernas de la ciudad, enfatizando el nivel de comodidad y los logros alcanzados en su carrera.

En su respuesta, Calderón mostró que actualmente reside en un sector de alto perfil en México y trabaja en dos programas estelares, con contrato vigente como panelista. Esta demostración pública buscó reafirmar que, lejos de sentirse marginada, considera que su presente profesional y personal es una muestra concreta de éxito.

“Amiga, mira mi rechazo... ¿A cuántos les gusta mi rechazo? Estoy en uno de los barrios más exclusivos de México, que se llama el Santa Fe. Mira mi rechazo, te voy a seguir mostrando mi rechazo... trabajo para dos programas estelares con contrato, entonces qué te puedo decir de mi rechazo: una chimba, todos queremos vivir este rechazo".

La empresaria colombiana dejó atrás
La empresaria colombiana dejó atrás la polémica para centrarse en su nueva faceta - crédito @yinacalderonoficial/IG

El intercambio con el usuario generó una ola de reacciones entre sus seguidores. Muchos defendieron a la influenciadora, resaltando su capacidad para enfrentar comentarios negativos y celebrar sus avances fuera de Colombia.

Otras opiniones, sin embargo, reflejaron la división habitual que genera la figura de Calderón en el ámbito digital.

“Tremendo cómo Yina Calderón ha logrado todo lo que se ha propuesto y está callando bocas, pero amor, no se baje al nivel de ellos”; “tremendo apartamento, esto es un nuevo escalón en su vida profesional”; “vamos mi Yina, callando bocas reina, no re dejes”, entre otros.

El episodio evidencia que, pese a las críticas que recibe por parte de algunos internautas, la influenciadora sostiene que ha alcanzado metas que desmienten la etiqueta de “rechazada”. Calderón insiste en que su vida y trabajo actual constituyen la mejor respuesta a quienes cuestionan su trayectoria.

Yina Calderón responde con ironía
Yina Calderón responde con ironía tras ser ignorada por sus compañeras y desata debate entre sus fans - crédito @yinacalderontv/IG

Así le respondió Yina Calderón a Melissa Gate

El reciente intercambio entre Melissa Gate y Yina Calderón surgió tras la confesión pública de Gate sobre la presión psicológica sufrida durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 3. Gate reconoció en TikTok que pidió disculpas a sus compañeros y relató episodios de ansiedad, insomnio y la necesidad de apoyo psicológico durante el programa.

En su mensaje, Gate se refirió particularmente a Karina García, aclarando que nunca existió enemistad real y que sus acciones respondieron a la dinámica del show y a la manipulación de percepciones dentro del juego. García, por su parte, minimizó el conflicto y aseguró que tampoco mantiene problemas con Gate.

La panelista de la casa de los famosos en Telemundo habria rechazado los ataques de la paisa - crédito @emfuror/IG

La controversia escaló cuando Yina Calderón respondió a las declaraciones percibiendo una alusión personal. Calderón afirmó: “Estoy a otro nivel. No me refiero a que yo sea mejor, sino a que ya estoy en otra etapa”. Pidió a Gate dejar atrás el ciclo del reality y enfocarse en nuevos proyectos.

Varios participantes y figuras públicas respaldaron la postura de Calderón, mientras otros valoraron la autocrítica de Gate. La propia García elogió el crecimiento profesional de Calderón, deseándole éxito en sus nuevos emprendimientos y destacando su intención de cerrar capítulos de conflicto.

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